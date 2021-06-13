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Широков: «Не понимаю тех, кто всё повесил на Семёнова»

сегодня, 12:13
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о результате матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией (0:3).

Безусловно, то, что мы проиграем, большинство ожидало. Надежда была на то, что это первый матч, что мы продержимся первый тайм, а бельгийцы занервничают. Но мы пропустили уже на десятой минуте, потом ещё — дальше было тяжело рассчитывать на результат.

Не понимаю тех, кто всё повесил на Семёнова. Футбол состоит из ошибок, ничего страшного. Впереди было ещё 80 минут, а мы не создали ни одного момента с игры — это должно настораживать больше, чем ошибки.

В следующих матчах надо по-любому забивать и выигрывать, а в этом матче мы не продемонстрировали, что так умеем. За счёт чего пытались забить, кроме забросов на Дзюбу? Уже года четыре мы бьём на него, он скидывает — и наши подбирают мяч. Когда соперник плюс-минус нашего уровня, то есть какие-то комбинации. Но вчера защитники практически ничего не позволили, а полузащитники подбирали мячи.

Ранее о критике в адрес Семёнова высказалась его супруга Ольга.

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Все комментарии
pachkevi4
pachkevi4
сегодня в 13:39
Конечно не стоит.Виноват тот кто таких семеновых в сборную приглашает.А потом говорит, что мяч получился из ничего.Конечно.Просто ничто запуталось в собственных ногах.И вместо того , что бы помешать пробить, ничто стало изображать из себя лайнсмена.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 13:35, ред.
болельщики - стадо, такое же как все население, которое готово на кого угодно свалить проблемы, но только не на их источник - насквозь прогнившее руководство на всех уровнях, начиная с головы, которое не меняется уже больше 20 лет
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:33
Ну они же не знали. что так получится. Положено на мяч реагировать. А готовится к тому, что "вруг" у нас не принято. Вот Афонин и Кавазашвили в 1870 году ждали, что судья остановит игру. Т.с. "никогда не было и вот опять". Вот если бы Акинфеев , когда хорваты били пенальти, прыгал бы по мячу, а не пытался угадать - то Черчесова бы в 2018 году на руках носили бы... Кстати, так Де Хеа на пенальти играет, так что вред от манеры Акинфеева в этом случае был нивелирован. 0:)
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 13:33
взял и раскрыл всю тактику сборной - забросить на Дзюбу, вдруг от него отскочит куда надо )
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:30
Надо вешать всё на Стаса,у него шея крепкая,он и отвечает за состав и результат
YVG
YVG
сегодня в 13:16
Семенова нужно срочно в спартак.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ янеттонаполевидел (раскрыть)
сегодня в 13:12
То что для Семенова неожиданно принять любой мяч трудно я понял) но в данном случае лучше бы они оба проводили этот мяч и никак на него не реагировали)
Хиромант
Хиромант ответ янеттонаполевидел (раскрыть)
сегодня в 13:10
Если они прочитают хоть 0,010% комментов наших болельщиков и возьмутся за ум - буду только рад!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:05
У нас любят искать и находить крайних, хотя футбол командная игра.
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:04
Не совсем так. Есть нюанс - мяч неожиданно возник перед Семеновым, он собрался его играть головой, но мяч стал резко снижаться, и ноги Семенова пошли вперед, а корпус остался сзади. 0:) И поэтому он так ногами и сыграл. Если бы не играл - было бы лучше, скорее всего, мяч просто отскочил бы от него но не к Лукаку,, а вперед.
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 13:00, ред.
Не будет. И Вы это увидите во вторник своими глазами. 0:)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Рязань 062 (раскрыть)
сегодня в 12:59
Приятно, что есть люди на соккере, разбирающиеся в футболе. Абсолютно верно, Георгий проиграл позицию и обозначил игру по мячу сбив с толку Семенова. По сути Джикия должен был пару шагов назад сделать и играть по мячу. В волейболе очень хорошо знают как действовать в таких ситуациях, вот и этим ребятам надо договориться как играть верховые мячи
Хиромант
Хиромант
сегодня в 12:47
Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о результате матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией (0:3):

"Не понимаю тех, кто всё повесил на Семёнова. Футбол состоит из ошибок, ничего страшного. Впереди было ещё 80 минут, а мы не создали ни одного момента с игры — это должно настораживать больше, чем ошибки.

В следующих матчах надо по-любому забивать и выигрывать, а в этом матче мы не продемонстрировали, что так умеем. За счёт чего пытались забить, кроме забросов на Дзюбу? Уже года четыре мы бьём на него..."

- Как бы я не относился к Широкову - тут вынужден согласится. Прав на все 100%! Но...
- В следующем матче будет тоже самое: "Вот мы вот так готовились, а бессовестные финны взяли и сыграли не так, как мы предполагали. Зато уж в следующем матче - мы ... и т.д. и т.п."
Рязань 062
Рязань 062
сегодня в 12:27
если посмотреть внимательно первый гол, то по большому счету виноват джикия а не семенов. джикия дернулся играть верховой мяч и неожиданно пропустил его, семенову трудно было среагировать...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:26
Да, в принципе Семенов накосячил, но по сути большинство сборников от него далеко не ушли. Кстати получены ценные кадры из раздевалки сборной России, сделанные в перерыве матча Россия - Бельгия.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:25
Ну, не на С.Черчесова же повесить! С него, " Как с гуся вода"....Вешай не вешай всё ни о чём... Идёт своим курсом, только ему известным и понятным...!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:24
Всегда очень нужен крайний , везде и всегда , особенно в России , а как же виновных искать ??? Все вокруг, кроме себя сладкого !!!))) Вчера случилась катастрофа !!!))) Мир рухнул под ногами !!!) Красные Дьяволы напали на страну !!! А Мутко в кустах , виноват Семёнов и К° во главе с Черчесовым !!! Минспорта и РФС опять к этому никакого отношения не имеют !!!
ProKop92
ProKop92
сегодня в 12:19
В чем-то он прав... Кроме слов про Семенова
ДСА
ДСА
сегодня в 12:14
Черчесов поставил на Семёнова, на него и вешать поражение.
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