Черчесов — о преклонении колена: «У каждого свой выбор»

Наставник сборной России прокомментировал ситуацию с акцией BLM перед матчем с бельгийцами. Футболисты гостевой команды встали на колено, некоторые болельщики их освистали.

Когда вы сейчас это сказали, я этого не слышал. Отключаешься от игры, не слышишь того, что творится. У каждого свой выбор. Этот вопрос не относится к самому матчу. По тактике, стратегии отвечу. У каждого свой выбор. Никому ничего не хочу советовать.