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Черчесов — о преклонении колена: «У каждого свой выбор»

15 июня 2021, 15:09
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с акцией BLM перед матчем с бельгийцами. Футболисты гостевой команды встали на колено, некоторые болельщики их освистали.

Когда вы сейчас это сказали, я этого не слышал. Отключаешься от игры, не слышишь того, что творится. У каждого свой выбор. Этот вопрос не относится к самому матчу. По тактике, стратегии отвечу. У каждого свой выбор. Никому ничего не хочу советовать.

Любопытно, что после матча болельщики начали оскорблять игроков сборной России.

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Все комментарии
stachel
stachel
15 июня в 19:45
Точно. Один арбуз любит. А другой свиной хрящик.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
15 июня в 18:23
А почему бы всем не вставать друг перед другом на колено?Неграм перед белыми,белым перед неграми.Азиатам перед неграми,неграм перед азиатами и т.д.?Вот тогда было бы правильно.А так полная дискриминация получается и еще большее нагнетание расизма и ненависти
112910415
112910415
15 июня в 18:15
возраст ... отключается всё чаще !
Хан 8875
Хан 8875
15 июня в 18:03
Да все правильно сделали
RaulitoS
RaulitoS
15 июня в 17:15
"Отключаешься от игры" - это он верно заметил, наши все вместе с усатым отключились по ходу)
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
15 июня в 16:56
сначала на колени перед негром встанешь, а потом и раком
Gunslinger
Gunslinger
15 июня в 16:51
Есть старый добрый фильм-"Ничего не вижу, ничего не слышу".
Черчесов туда бы вписался без лишних дублей!!! :)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июня в 16:47
У нас в Питере наших оскорбляют, до чего докатились.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 июня в 16:34
Наконец то стала известна причина поражения сборной России - Черчесов отключился от игры.
ДСА
ДСА
15 июня в 16:10
Чернокожие пытаются диктовать свои условия.
Futurista
Futurista
15 июня в 15:19, ред.
Не преклонили и молодцы...хотя...0:3...и негр двушку вкатил...как это назвать?)...
161регион
161регион
15 июня в 15:15
Лиж бы вы перед финами не приклонились....
izrafel
izrafel
15 июня в 15:10
Ну тут уже дело не в выборе, а в маразме....
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