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«Спартак» остался доволен календарем на сезон-2021/22

15 июня 2021, 14:57

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб доволен календарем РПЛ на сезон-2021/22.

Во вторник был опубликован календарь матчей на следующий сезон РПЛ.

Клуб удовлетворен проектом календаря, его сложно сделать идеальным, особенно когда команда стремится играть в нескольких турнирах одновременно. К этому нужно быть готовыми. Как сказал наш новый главный тренер [Руй Витория], приоритетной задачей является построение боеспособной команды, с которой все соперники будут считаться.

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Все комментарии
Поц
Поц
15 июня в 18:55
Просто интересно, а какой календарь вызвал бы недовольство Спартака?
cska1948
cska1948
15 июня в 17:01
«Спартак» остался доволен календарем на сезон-2021/22
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До первого поражения в сезоне...
Gunslinger
Gunslinger ответ Иван Тасминский (раскрыть)
15 июня в 16:49
Не спеши!
Антошка календарь ещё Зареме не показывал!!!
То ли ещё будет!!! :)))
25процентный клоун
25процентный клоун
15 июня в 16:32
Для меня календарь был бы приемлимым если бы было 4 матча с зенитом, 4 с армейцами, 4 с паровозами, 4 с казанцами и 4 с быками,4 с ментами
Иван Тасминский
Иван Тасминский
15 июня в 15:58
Ну хоть из-за календари не будут сниматься с чемпионата, хоть на этом спасибо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июня в 15:46
Для спартака важнее, чтобы судьи чередовались, кукуян потом безбородов, снова кукуян потом безбородов и так до конца сезона а календарь им пофиг.
makkie
makkie
15 июня в 15:34
Главное, чтобы лёгкий календарь вначале сезона не расслаблял.
Хотя какие тут расслабления, если предстоит играть в квалификации ЛЧ, а потом в случае чего в группе ЛЕ.
Mekail
Mekail
15 июня в 15:08
Ну если Спартак доволен, то УТВЕРЖДАМ!!!!
КЭТиК
КЭТиК
15 июня в 15:06
Хоть кому-то угодили
нечитайло
нечитайло
15 июня в 15:05
Трудно всем угодить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июня в 15:00
Пока сезон не начался все довольны...
BDA8181
BDA8181
15 июня в 14:58
Ну не ужели Спартак давольный))) Вообщем царь дал добро)))
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