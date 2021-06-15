«Спартак» остался доволен календарем на сезон-2021/22

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб доволен календарем РПЛ на сезон-2021/22.
Во вторник был опубликован календарь матчей на следующий сезон РПЛ.
Клуб удовлетворен проектом календаря, его сложно сделать идеальным, особенно когда команда стремится играть в нескольких турнирах одновременно. К этому нужно быть готовыми. Как сказал наш новый главный тренер [Руй Витория], приоритетной задачей является построение боеспособной команды, с которой все соперники будут считаться.
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До первого поражения в сезоне...
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До первого поражения в сезоне...
Антошка календарь ещё Зареме не показывал!!!
То ли ещё будет!!! :)))
Антошка календарь ещё Зареме не показывал!!!
То ли ещё будет!!! :)))
Хотя какие тут расслабления, если предстоит играть в квалификации ЛЧ, а потом в случае чего в группе ЛЕ.
Хотя какие тут расслабления, если предстоит играть в квалификации ЛЧ, а потом в случае чего в группе ЛЕ.