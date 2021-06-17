Рамос: «Я согласился на однолетний контракт, но „Реал“ отозвал предложение»

Защитник Серхио Рамос рассказал о причинах своего ухода из «Реала», а также поделился мнением о дальнейших планах.
Моим первым выбором было остаться в «Реале». Я получил предложение на год с понижением зарплаты. Деньги не были проблемой, я хотел двухлетний контракт. Через некоторое время я принял предложение на год, но клуб сообщил мне, что предложения больше нет.
Я не перейду в «Севилью», это даже не вариант. Переход в «Барселону»? Это невозможно. Вы никогда не увидите меня в «Барсе». Я ещё не знаю, в какой клуб я перейду. Когда я узнаю, я первым объявлю об этом. Сейчас не время говорить о моем будущем.
Барселона тоже не пригдасила бы конечно.
Но плохи слова его о родном Севильи.
Барселона тоже не пригдасила бы конечно.
Но плохи слова его о родном Севильи.
Перес не позволяет ни кому стать больше клуба и себя,он в Реале царь
Жаль,очень жаль что Рамос ушёл,это реально плохая новость!
Перес не позволяет ни кому стать больше клуба и себя,он в Реале царь
Жаль,очень жаль что Рамос ушёл,это реально плохая новость!
Р.S. Очень хорошая, объективная статья по этому поводу у А.Чистякова:
Рамос покидает «Реал» после 16 лет в Мадриде. В этой истории нет жертв и злодеев.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1263589/ramos-serhio-real
Р.S. Очень хорошая, объективная статья по этому поводу у А.Чистякова:
Рамос покидает «Реал» после 16 лет в Мадриде. В этой истории нет жертв и злодеев.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1263589/ramos-serhio-real
Да и клуб мог бы пойти на годовое соглашение...на которое Рамос затем согласился...
Короче...из-за "гордости иамбиций" как обычно в минусе все...и клуб...и игрок...и болельщики...
Да и клуб мог бы пойти на годовое соглашение...на которое Рамос затем согласился...
Короче...из-за "гордости иамбиций" как обычно в минусе все...и клуб...и игрок...и болельщики...