Рамос: «Я согласился на однолетний контракт, но „Реал“ отозвал предложение»

Защитник рассказал о причинах своего ухода из «Реала», а также поделился мнением о дальнейших планах.

Моим первым выбором было остаться в «Реале». Я получил предложение на год с понижением зарплаты. Деньги не были проблемой, я хотел двухлетний контракт. Через некоторое время я принял предложение на год, но клуб сообщил мне, что предложения больше нет.

Я не перейду в «Севилью», это даже не вариант. Переход в «Барселону»? Это невозможно. Вы никогда не увидите меня в «Барсе». Я ещё не знаю, в какой клуб я перейду. Когда я узнаю, я первым объявлю об этом. Сейчас не время говорить о моем будущем.