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Рамос: «Я согласился на однолетний контракт, но „Реал“ отозвал предложение»

17 июня 2021, 16:01

Защитник Серхио Рамос рассказал о причинах своего ухода из «Реала», а также поделился мнением о дальнейших планах.

Моим первым выбором было остаться в «Реале». Я получил предложение на год с понижением зарплаты. Деньги не были проблемой, я хотел двухлетний контракт. Через некоторое время я принял предложение на год, но клуб сообщил мне, что предложения больше нет.

Я не перейду в «Севилью», это даже не вариант. Переход в «Барселону»? Это невозможно. Вы никогда не увидите меня в «Барсе». Я ещё не знаю, в какой клуб я перейду. Когда я узнаю, я первым объявлю об этом. Сейчас не время говорить о моем будущем.

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xysan_8181
xysan_8181
18 июня в 06:57
Ненужный продукт Перцу не нужен стал,пусть в МЛС едит там бабла срубит!или в Китай там много кто бегает.
F-50
F-50
18 июня в 00:01
Перес ни когда не ценил легенды Реала, Касильяс и Рауль ...да и многие тому примером
Triem
Triem
17 июня в 19:36
В ПСЖ метит небось
Брулин
Брулин
17 июня в 19:25
Рамос реально тупанул. Но он и сейчас мультимиллионер
xtt9gp2v5wek
xtt9gp2v5wek
17 июня в 18:57, ред.
Великий капитан,он меня напоминает на поле Чингисхана.
Барселона тоже не пригдасила бы конечно.
Но плохи слова его о родном Севильи.
aventure61
aventure61
17 июня в 18:32
безусловно легенда. жаль что больше месси не выйдет против него.хотя ещё и за месси ничего не ясно. были у него и подлые моменты.но в любом слуиае рамос великий игрок и самое главное настоящий капитан.удачи ему и здоровья.а как болельщик барсы хочу сказать спасибо пересу-продолжай убивать реал.
NOVA
NOVA
17 июня в 18:27
вот это не уважительно к Сереге, если Реал отозвал предложение на самом деле!! хотя Рамос сам виноват тоже. долго тянул!!
arsenVS
arsenVS
17 июня в 17:27
Безусловно большой игрок для Мадрида. Но надо понимать что и возраст 35 лет не маленький , а половину прошлого сезона были травмы. Надо было Рамосу сразу на год соглашаться.
ProKop92
ProKop92
17 июня в 17:12
Пересик никого не уважает кроме себя любимого. Их бы со Стасиком-усачем запереть где-нибудь в "одиночке" лет на 10
eleven LC
eleven LC
17 июня в 17:05
Как обычно Перес избавился от легенды клуба-Касильяс,Роналду теперь Рамос,на очереди Марсело
Перес не позволяет ни кому стать больше клуба и себя,он в Реале царь
Жаль,очень жаль что Рамос ушёл,это реально плохая новость!
Q-J-G
Q-J-G
17 июня в 17:02, ред.
Вся эта эпопея прослеживалась на соккер.ру., в новостях и в статьях блогеров. Серхио немного лукавит. И деньги были проблемой, и длительность контракта были проблемой. Надо было соглашаться вовремя... А так: "Поздно пить боржоми, когда почки отказали".

Р.S. Очень хорошая, объективная статья по этому поводу у А.Чистякова:
Рамос покидает «Реал» после 16 лет в Мадриде. В этой истории нет жертв и злодеев.

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1263589/ramos-serhio-real
112910415
112910415
17 июня в 16:59
очень неудачные переговоры
Ruslik1982
Ruslik1982
17 июня в 16:57
ну Рамос это человек-77, поэтому думаю он слишком выделывался, что привело к тому, что его просто послали и с однолетним контрактом. потому что на 1 год он согласился только потому, что не нашел более выгодных предложений. Реал все правильно сделал. Зачем в команде человек, который играть будет со словами "какой контракт так и играю"
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июня в 16:56
Можно попробовать себя на тренерской работе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июня в 16:52
36-й год...какой там 2-х летний контракт...
Да и клуб мог бы пойти на годовое соглашение...на которое Рамос затем согласился...
Короче...из-за "гордости иамбиций" как обычно в минусе все...и клуб...и игрок...и болельщики...
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 16:50
Перес , похоже, перемудрил. Такими игроками не разбрасываются.
RamonCSKA
RamonCSKA
17 июня в 16:42
Ну Рамос легко найдет себе клуб, в его возрасте защитники спокойно выдерживают игры самого высокого уровня
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ 25процентный клоун (раскрыть)
17 июня в 16:25
Анчи следующий на выход)
ДАША Д
ДАША Д
17 июня в 16:22
Надо было вовремя соглашаться.
25процентный клоун
25процентный клоун
17 июня в 16:18
Анчи правильно сделал
nikoladolgov
nikoladolgov
17 июня в 16:12
Н, теперь прямая дорога в Зенит !у что же
Ironigor
Ironigor
17 июня в 16:09
Что и требовалось доказать, Перес в своём репертуаре !!!(((
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
17 июня в 16:07
Спасибо за все кеп! Ты навсегда в сердцах мадридистов!
shlomo
shlomo
17 июня в 16:02
Много теперь будет разговором про Рамса
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