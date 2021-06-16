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«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса

16 июня 2021, 22:41

«Реал» на официальном сайте объявил о скором уходе защитника команды Серхио Рамоса из клуба.

В мадридском клубе сообщают, что завтра состоится прощальная пресс-конференция футболиста и президента клуба Флорентино Переса.

Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. Вместе со «сливочными» он пять раз завоевывал титул чемпиона Испании, два раза брал Кубок страны, четыре раза Суперкубок, четырежды побеждал с командой в Лиге чемпионов, а также три раза брал Суперкубок УЕФА и четыре — титул клубного чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что пятилетний контракт Рамосу предложила «Севилья».

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
18 июня в 18:50
Всё сливочные теперь на дно опустятся наверное. Талисман ушел. Без него не было бы два ЛЧ. ☺️
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 июня в 13:46
В самый неподходящий момент, Серега. (
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
17 июня в 10:59
Реал без Рамоса, как лев без сердца. Будет болезненный переходной период.
Roger Young
Roger Young
17 июня в 10:25
Пора на пенсию. Логичное решение. Только вместе заслуженного покоя, Рамос поедет шабашить куда-то в Аль Хиляль
Incredulous
Incredulous
17 июня в 10:00
Прощай, Легенда! Ты был настоящим капитаном и лидером! Немного не по себе от расставания с такими легендами клуба, хотя возможно это правильное решение и для Рамоса, и для клуба, но с эмоциональной точки зрения это всегда непросто.
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответ ProKop92 (раскрыть)
17 июня в 09:56
Но из всего этого можно сделать вывод, что Рамос хотел слишком много, иначе его небыло смысла отпускать никакого. А раз так, еще и учитывая тяжелую экономическую ситуацию в мире, то точно до свидания Рамос.
karnager
karnager ответ Твой Арсен (раскрыть)
17 июня в 09:40
не все выиграл - лиги европы нет )) все выиграл мата и торрес
ProKop92
ProKop92 ответ Donetsk_the_BEST (раскрыть)
17 июня в 09:28
Не первый случай,когда игрок ещё мог бы принести пользу команде. И немалую, даже учитывая возраст. Всю правду мы всё равно не узнаем. Перес говорит одно, Рамос другое,СМИ третье. С позиции болельщика Реала - уход легенды и капитана всегда не очень приятно
Bom Bom
Bom Bom
17 июня в 09:04
Один из ярчайших защитников нового века. Всегда бился за Реал, не чурался грязных приемчиков, зато держал оппонентов в напряжении. Буду долго привыкать к Реалу без Серхио.
ЧиП
ЧиП
17 июня в 09:04
И куда уходит?
Давай в Спартак! 🏆
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST ответ ProKop92 (раскрыть)
17 июня в 08:57, ред.
Не надо, весьма прагматично со стороны Переса, в деловом мире не место сентиментам, Рамос много пропустил в прошлом сезоне, на условия новые идти не хотел, а возвраст солидный. Ну что тогда, спасибо за все и до свидания!
Твой Арсен
Твой Арсен
17 июня в 08:55
Четырежды победитель Лиги чемпионов! Просто не верится, что такое возможно! Футболист-эпоха для Реала.

ПС: человек всё выиграл, обеспечил своё будущие с финансовой точки зрения. Зачем ему куда-то идти и пылить в второсортном клубе? Чтобы смазать ваечатление? Правильно сделал, что решил уйти.
Garrincha58
Garrincha58
17 июня в 08:35
легенда! думаю пару сезонов он ещё попылит
ProKop92
ProKop92
17 июня в 08:10
Кончености Переса в этой новости больше,чем самой новости
112910415
112910415
17 июня в 07:59
всё проходит ...
112910415
112910415
17 июня в 07:48
жаль, очень жаль
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
17 июня в 07:38
Думал все же останется, но к сожалению уйдет легенда.
Бубнин
Бубнин ответ mortid (комментарий удален) (раскрыть)
17 июня в 07:22
Они все там ни при чем. Это Зидан все выиграл!
Elliada
Elliada
17 июня в 07:19
Модрич на очереди
Aleks Captain
Aleks Captain
17 июня в 06:54
Был стержнем и вожаком команды-это плюс!Но , как и Пепе -г.вно -это минус!
avici_liverpool
avici_liverpool
17 июня в 06:53
очередной легенде дали пинка под зад. Реал в своем стиле
ABir
ABir
17 июня в 05:49
Ещё одна легенда покидает Реал. Похоже причиной ухода стали опять деньги
амурец
амурец
17 июня в 02:26
да жаль, удачи капитану
rm34rhsujhx4
rm34rhsujhx4
17 июня в 01:11
Я уважаю Рамоса,хотя часто ненавидел за намерения нанести травму Месси,он заслуживает уважение всех кто любит футбол,таких капитанов как Рамос не вижу.
Он мог играть за Реал еще три года и быть капитаном и вести команду на поле вперед.Без Рамоса Реал как Барса без Месси.
Dobermаn
Dobermаn
17 июня в 01:03
Гол Атлетико самый незабываемый.Но все заканчивается.
gentlewolf
gentlewolf
17 июня в 00:55
Нет слов. Ожидаемо - но всегда внезапно.
Реал и Серхио в нем - теперь частица Истории. Славной Истории.
Удачи Рамосу в дальнейшем.
faneng
faneng
17 июня в 00:46
Что мешало Рамосу оставаться в Реале до конца карьеры?
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
17 июня в 00:29
Для вас 92:48, для нас гол Иньесты по эмоциям одно и тоже.
zsb1961
zsb1961
17 июня в 00:25
Хороший игрок!!! Жаль, что он уходит!
eleven LC
eleven LC
17 июня в 00:11
Ну вот это случилось ксожалению, Рамос ушёл
Лучше бы Перес свалил вместо Серёги!
Спасибо за всё капитан-всегда буду помнить 92:48!
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