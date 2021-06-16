«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса

«Реал» на официальном сайте объявил о скором уходе защитника команды Серхио Рамоса из клуба.
В мадридском клубе сообщают, что завтра состоится прощальная пресс-конференция футболиста и президента клуба Флорентино Переса.
Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. Вместе со «сливочными» он пять раз завоевывал титул чемпиона Испании, два раза брал Кубок страны, четыре раза Суперкубок, четырежды побеждал с командой в Лиге чемпионов, а также три раза брал Суперкубок УЕФА и четыре — титул клубного чемпиона мира.
Ранее сообщалось, что пятилетний контракт Рамосу предложила «Севилья».
Всем здоровья.
Всем здоровья.
При всей моей не любви к нему, но, как капитан и лидер он был отменным. Несмотря на то, что является центральным защитником, забил кучу важных голов. Но возраст, свое берет. Переса можно понять. Рамос в этом сезоне много пропустил и продлевать с ним контракт, тем более на условиях Рамоса.. это огромный риск.
Было бы красиво, если бы он, как и Ракитич вернулся в Севилью и помог этой команде)
В любом случае, ему решать.
При всей моей не любви к нему, но, как капитан и лидер он был отменным. Несмотря на то, что является центральным защитником, забил кучу важных голов. Но возраст, свое берет. Переса можно понять. Рамос в этом сезоне много пропустил и продлевать с ним контракт, тем более на условиях Рамоса.. это огромный риск.
Было бы красиво, если бы он, как и Ракитич вернулся в Севилью и помог этой команде)
В любом случае, ему решать.