«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса

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16 июня 2021, 22:41

«Реал» на официальном сайте объявил о скором уходе защитника команды из клуба.

В мадридском клубе сообщают, что завтра состоится прощальная пресс-конференция футболиста и президента клуба Флорентино Переса.

Рамос выступал за «Реал» с 2005 года. Вместе со «сливочными» он пять раз завоевывал титул чемпиона Испании, два раза брал Кубок страны, четыре раза Суперкубок, четырежды побеждал с командой в Лиге чемпионов, а также три раза брал Суперкубок УЕФА и четыре — титул клубного чемпиона мира.

Ранее сообщалось, что пятилетний контракт Рамосу предложила «Севилья».