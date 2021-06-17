Рамос покидает «Реал» после 16 лет в Мадриде. В этой истории нет жертв и злодеев

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вчера, 12:22

Разрыв приближали, как могли, и клуб, и футболист.

Хэппи-энд не наступил

Об уходе Серхио Рамоса из «Реала» объявлено официально, пути назад нет. Честно говоря, такой исход событий меня удивляет. Несмотря на происходящее в последние месяцы, не покидало ощущение, что это ссора с битьем посуды между родными людьми. Закончится длинная ночь, с рассветом испарятся все ее пугающие тени и призраки, а утром вся семья снова соберется за завтраком, оставив давешнюю размолвку позади, как неприятный сон.

Моя уверенность в счастливом исходе основывалась на двух вещах: во-первых, Рамос блефовал на пустой руке, отклоняя адекватные предложения клуба. Никто не предлагал 35-летнему защитнику более выгодные условия. Во-вторых, «Реал» изначально был нацелен на сохранение капитана, тем более Рафаэль Варан всем видом давал понять, что хочет уйти, а потеря двух основных центральных защитников за одного лето — большой удар.

Но вышло так, что Серхио слишком много запросил за свое влияние на команду в раздевалке (а это его главный скилл на сегодняшний день), а в процессе переговоров даже попытался использовать это влияние, как оружие против клуба. Тем самым Рамос отменил примирительный завтрак, заставив Переса проявить принципиальность. Президент сделал выбор в пользу анонсированного радикального обновления и не дал капитану взять назад свое слово: в июне Серхио был согласен принять предложение «Реала», которое отклонил в декабре.

А ведь Перес сделал всё правильно. «Благодарить» нужно Рене Рамоса

Каждое продление контракта Рамоса с «Реалом» превращалось в настоящий цирк с шантажом, интригами и демонстрацией фейковых предложений от клубов АПЛ . Каждый раз Флорентино Перес терпеливо ждал, пока семейка Рамоса утолит свое тщеславие и насладится шоу, после чего делал решающий шаг и сохранял Серхио в «Мадриде».

Только в 2011-м и 2015-м Рамос был выдающимся защитником в самом расцвете сил, а сейчас ему 35 лет и позади сезон, который был переполнен травмами. Клуб делал Серхио вполне разумные предложения с учетом его заслуг, статуса и заодно возраста, который нельзя не принимать в расчет. Вы можете обвинить Переса в потере очередной легенды «Мадрида», но вряд ли получится пнуть дона Флорентина за то, что он действовал не в интересах клуба.

С другой стороны Рене Рамос наверняка до последнего уверял брата, что «растрясет старика» на желанный контракт (двухлетней с годовой зарплатой в 12 миллионов евро), но родственник-агент переоценил свои силы, выбрав себе оппонента не по зубам. Перес даже у УЕФА выиграл раунд с помощью гражданских судов, выйдя сухим из мутных вод Суперлиги, а тут какой-то прыткий парень, который в одном чате с президентом «Реала» оказался только потому, что его брат классно играет в футбол.

И ведь нет никаких сомнений, что Серхио Рамос искренне хотел остаться в «Реале» и закончить карьеру на новом «Сантьяго Бернабеу», где теперь не сыграет в качестве капитана «Королевского клуба». Резкая смена сигналов в последние дни означает, что Серхио решил взять ситуацию в свои руки, но спохватился слишком поздно: поезд с его контрактом уже ушел. «Реал» подписал Давида Алабу свободным агентом, а теперь как будто и Рафаэль Варан склоняется к продлению контракта.

Успехи Рамоса на поле важнее его ошибок в офисах

Понятно, что Серхио не маленький ребенок и не бессребреник, который пал жертвой своей семьи. Рене действовал с его согласия и выражал его волю, а если бы Рамос желал остаться в «Реале» до конца карьеры, то подстраховался бы, помня о предыдущих переговорах с клубом, и нанял бы профессионального агента и не подпускал бы брата к Пересу.

Да и в конце концов, зачем нужен футбольный представитель игроку, который уже 16 лет играет в одной команде и не планировал менять прописку до конца карьеры? Несколько лет назад Серхио Рамос, в очередной раз признаваясь в верности «Мадриду», бросил такую фразу:

Я готов играть за «Реал» бесплатно.

Если это действительно так, то почему переговоры о каждом контракте Рамоса намеренно превращались Серхио и его родственниками в сущий ад для «Сливочных»? Одним словом, фанаты «Реала», чтобы не разочароваться в блестящем защитнике, победоносном капитане и истинной Легенде «Мадрида», должны для себя провести четкую черту.

С одной стороны расположатся Рамос-футболист, Рамос-триумфатор и Рамос-лидер, а с другой — не самый приятный тип, который в погоне за личными выгодами упустил самое ценное и теперь наверняка сожалеет. К счастью, Серхио запомнят не таким. Он останется в легендах «Реала» капитаном одного из самых успешных периодов в истории клуба и человеком, который сделал завоевание «Десимы» в 2014 году возможным.

92:48 — этот набор цифр важнее любых других, которые обсуждались в офисах и стали камнем преткновения в отношениях «Реала» и Серхио Рамоса.

И еще несколько важных цифр

- 16 лет провел Серхио Рамос в мадридском «Реале»

- На протяжении 6 последних лет Рамос носил капитанскую повязку «Королевского клуба», которая досталась ему от Икера Касильяса.

- 22 трофея завоевал Серхио в белоснежной футболке мадридского суперклуба, в том числе 5 раз становился чемпионом Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

- 671 матч — это четвертый показатель в истории «Мадрида». Больше игр только у Рауля (741), Икера Касильяса (725) и Маноло Санчиса (710). Серхио вполне мог стать главным гвардейцем в истории «Реала», останься он в команде до конца карьеры.

- 101 гол и 40 голевых передач — выдающие показатели результативности для защитника.