Лапорта: «Думаю, Месси продолжит играть на „Камп Ноу“. Я не приму отказ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался на тему работы над продлением контракта с нападающим команды Лионелем Месси.
Я спокоен, все идет хорошо. Думаю, Месси продолжит выступать на «Камп Ноу». Я не приму отказ.
Это нелегко, но если совпадет ряд условий, то он останется. В финансовом плане Месси все предельно упростил. Но остаются ограничения по финансовому фэйр-плей.
В работе по новому контракту все продвигается хорошо, но как все закончится – не знаю.
Ранее появлялась информация, что «Барса» ещё не делала официального предложения Месси о продлении контракта.
Останется, а вот насколько, "время - покажет".
Останется, а вот насколько, "время - покажет".