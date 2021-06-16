Лапорта: «Думаю, Месси продолжит играть на „Камп Ноу“. Я не приму отказ»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался на тему работы над продлением контракта с нападающим команды .

Я спокоен, все идет хорошо. Думаю, Месси продолжит выступать на «Камп Ноу». Я не приму отказ.

Это нелегко, но если совпадет ряд условий, то он останется. В финансовом плане Месси все предельно упростил. Но остаются ограничения по финансовому фэйр-плей.

В работе по новому контракту все продвигается хорошо, но как все закончится – не знаю.