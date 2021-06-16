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Лапорта: «Думаю, Месси продолжит играть на „Камп Ноу“. Я не приму отказ»

16 июня 2021, 21:51

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался на тему работы над продлением контракта с нападающим команды Лионелем Месси.

Я спокоен, все идет хорошо. Думаю, Месси продолжит выступать на «Камп Ноу». Я не приму отказ.

Это нелегко, но если совпадет ряд условий, то он останется. В финансовом плане Месси все предельно упростил. Но остаются ограничения по финансовому фэйр-плей.

В работе по новому контракту все продвигается хорошо, но как все закончится – не знаю.

Ранее появлялась информация, что «Барса» ещё не делала официального предложения Месси о продлении контракта.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ RamonCSKA (раскрыть)
17 июня в 19:19
В прессу не Месси сливал информацию, а гнилой президент. И Леониду пришлось отвечать на вопросы СМИ. Он ведь не бежит от журналистов, и не вырывает из рук микрофон, не выбрасывает в озеро в истерике.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Agamaga........ (раскрыть)
17 июня в 13:45
А в прессу разве не он плакался, что ему обещали , что отпустят и не отпустили
Agamaga........
Agamaga........ ответ RamonCSKA (раскрыть)
17 июня в 11:57
Он послал факс, и готов был уйти. Нытьё это черта характера криша
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Agamaga........ (раскрыть)
17 июня в 10:04
Вообще он все прошлое лето ныл....его просто не отпустили
амурец
амурец
17 июня в 02:30
конечно останется, Месси сам понимает, что уже в другом клубе не потянет, а кроме Барселоны с ним нигде так церемонится не будут
Agamaga........
Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
17 июня в 00:25
А кто сказал, что он убежит в Ювентус, ПСЖ, Баварию где и без него могут выиграть внутренние титулы?! Он ведь не Криш, чтоб кричать на каждом углу, что он везде выигрывает.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
17 июня в 00:21
Не убежит как Криш, что ему не будут платить заявленные 30 млн. Всё предельно просто, нужен сильный состав.
Gelious
Gelious
16 июня в 23:55
"предельно уппростил" - о да. Скорее б вскрылось это "предельно"
Hoyar
Hoyar
16 июня в 23:09
Барселона видимо хочет окончательно убиться финансово, ладно футбол показывал хотя бы 3-х годичной давности. Барселоне нужно строить футбол без Месси, а они хотят ещё несколько лет дурака валять.
League1
League1
16 июня в 22:30
Он никому больше не нужен. Так что забирай!
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июня в 22:21, ред.
Очень жаль, что европейский футбол потерял великий клуб на более чем пять лет из-за капризов одного игрока
shlomo
shlomo
16 июня в 22:17
Готовьте контракт....
Q-J-G
Q-J-G
16 июня в 22:16
Не для того Месси ожидал Ж.Лапорта, чтобы дождаться и уйти...
Останется, а вот насколько, "время - покажет".
Dima salev
Dima salev
16 июня в 22:08
Без Месси рейтин Барселоны будет снижены
Брулин
Брулин
16 июня в 22:03
Я думаю к Лапорте у Месси больше доверия чем к шайтану Бартомеу
Ironigor
Ironigor
16 июня в 21:59
Да куда ему идти, он ведь дома !!!
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