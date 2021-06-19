«Челси» и «Арсенал» поспорят за Исака

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вчера, 13:59

По данным Daily Express, нападающий «Реала Сосьедад» может продолжить карьеру в АПЛ .

Сообщается, что в настоящее время на форварда претендуют два клуба — «Челси» и «Арсенал».

Испанский клуб оценивает 21-летнего футболиста в 70 млн евро.

Ранее Исаком также интересовалась «Барселона».