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«Челси» и «Арсенал» поспорят за Исака

вчера, 13:59

По данным Daily Express, нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак может продолжить карьеру в АПЛ.

Сообщается, что в настоящее время на форварда претендуют два клуба — «Челси» и «Арсенал».

Испанский клуб оценивает 21-летнего футболиста в 70 млн евро.

Ранее Исаком также интересовалась «Барселона».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:27
Ну Челси конечно же фаворит,
но Арсеналу он точно не помешал бы правда 70 млн многовато за него
dimagas2
dimagas2
вчера в 16:34
За 70 лямов он будет как и Белотти за 150 ,лет 5 сидеть на попе ровно)))
Не понимаю эти ценники за игрока что не играл в ЛЧ ,а чуть-чуть в ЛЕ где забил аж 0 голов в 8-ми играх.
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:09
Между Челси и Арсеналом (уж если между ними выбирать), Челси однозначный приоритет в выборе.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:05
И за Сарру
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