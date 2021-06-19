«Челси» и «Арсенал» поспорят за Исака

По данным Daily Express, нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак может продолжить карьеру в АПЛ.
Сообщается, что в настоящее время на форварда претендуют два клуба — «Челси» и «Арсенал».
Испанский клуб оценивает 21-летнего футболиста в 70 млн евро.
Ранее Исаком также интересовалась «Барселона».
но Арсеналу он точно не помешал бы правда 70 млн многовато за него
но Арсеналу он точно не помешал бы правда 70 млн многовато за него
Не понимаю эти ценники за игрока что не играл в ЛЧ ,а чуть-чуть в ЛЕ где забил аж 0 голов в 8-ми играх.
Не понимаю эти ценники за игрока что не играл в ЛЧ ,а чуть-чуть в ЛЕ где забил аж 0 голов в 8-ми играх.