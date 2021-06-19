«Крылья Советов» примут решение по Пиняеву после его просмотра

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что клуб примет решение по продолжению сотрудничества с полузащитником Сергеем Пиняевым после его тренировок с командой.
Ранее стало известно, что 16-летний футболист будет тренироваться с самарским клубом.
Пиняев еще не прибыл, находится в дороге. Мы будем на него смотреть как на будущего игрока. Он приедет, тренер на него посмотрит, побудет с командой, после этого будем принимать решения.
Я думаю у него всё получится в Крылышках !!! Удачи !!!
Я думаю у него всё получится в Крылышках !!! Удачи !!!