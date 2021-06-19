«Крылья Советов» примут решение по Пиняеву после его просмотра

1624102482

вчера, 14:34

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что клуб примет решение по продолжению сотрудничества с полузащитником после его тренировок с командой.

Ранее стало известно, что 16-летний футболист будет тренироваться с самарским клубом.