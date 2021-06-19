ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Крылья Советов» примут решение по Пиняеву после его просмотра

вчера, 14:34

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что клуб примет решение по продолжению сотрудничества с полузащитником Сергеем Пиняевым после его тренировок с командой.

Ранее стало известно, что 16-летний футболист будет тренироваться с самарским клубом.

Пиняев еще не прибыл, находится в дороге. Мы будем на него смотреть как на будущего игрока. Он приедет, тренер на него посмотрит, побудет с командой, после этого будем принимать решения.

Все новости
Черданцев назвал лучшие и худшие команды Евро-2020
Сегодня, 00:43 Комментарии10
Онопко: «Думаю, что Алексей Березуцкий справится с работой в ЦСКА»
Вчера, 23:51 Комментарии8
Черданцев: «Очень надеюсь, что Франция не выйдет из группы»
Вчера, 21:13 Комментарии24
«Крылья»: «По Зиньковскому никаких запросов не было»
Вчера, 16:47 Комментарии6
Шварц рассказал, почему «Динамо» отпустило Комличенко в «Ростов»
Вчера, 16:01 Комментарии10
Червиченко: «Головину не с кем играть в сборной. Все от него отстают»
Вчера, 14:37 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:32
Похоже следующим будет сообщение , что Пиняев сходил в туалет в аэропорту.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:36
всё делается по регламенту..
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:54
Отличный парнишка, нужно брать. Тем более у Осинькина большой опыт работы с молодёжью !!!
Я думаю у него всё получится в Крылышках !!! Удачи !!!
ProKop92
ProKop92
вчера в 14:54
Крыльям повезло. Талантливый парень
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:36
Что там смотреть,берите не пожалеете
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100