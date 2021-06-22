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Соболев: «Хотел бы попросить не накидываться на Зобнина. Виноваты все»

сегодня, 01:02
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и поддержал партнёра по клубу и национальной команде Романа Зобнина, допустившего результативную ошибку.

Я думаю, что свою роль сыграло всё вместе — и индивидуальные ошибки, и командные. Неудачная игра. Пропустили 4, а забили только 1. Могло быть всё по-другому, если бы забили в первом тайме.

Хотел бы попросить не накидываться на Зобнина. Он человек, а все люди ошибаются. Он в раздевалке перед всеми извинился. Такое бывает, правда. Виноваты все. Сегодня проиграла вся команда.

Отмечу, что в Дании была фантастическая поддержка. Датчане отдавали пас друг другу — и при каждом пасе весь стадион на ушах. Но психологически это не повлияло. Проиграли мы сегодня сами.

После этого матча Россия стала антирекордсменом по числу крупных поражений на чемпионатах Европы.

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ДСА
ДСА
сегодня в 06:46
У нас вечно кто-то ошибается и никто не виноват.
жнец158
жнец158
сегодня в 06:23
третий гол на вине защиты (понятно), но не все заметили как именно соболь отвернулся от мяча (прикрыв тело обзор Сафонову....а мог просто отбить грудью или головой....
зобнин -это без мата не оценить..
Землянин
Землянин
сегодня в 02:11
В аут бы выбил и все, очередной привоз
djaich
djaich
сегодня в 01:41, ред.
Вы все - никто. Получаете сумасшедшие деньги, но даже в малой степени их не отрабатываете, "играете" только друг с другом в четверть ноги в бесполезном РПЛ. Вас можно только презирать, всех, окромя Акинфеева.
161регион
161регион
сегодня в 01:32
Как говорил нагиев в фильме:вы все авно!!!
karnager
karnager ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 01:19
я про игроков, которые лажали чисто индивидуально на каждом турнире крупном
oFANATo
oFANATo ответ karnager (раскрыть)
сегодня в 01:17
Акинфеев на чемпионате мира 2018 - нога бога
karnager
karnager
сегодня в 01:12, ред.
У нас что не футбол, так цирк на крупном турнире: Аршавин с ожиданиями, Акинфеев поймать мяч не может на ЧМ-14, Смолов забить пенальти, Зобнин и Семенов привозят... Это явно в голове дурь
viv
viv
сегодня в 01:06
Виноват зенит - газпром, который полностью виноват в деградации российского футбола.
протон1
протон1
сегодня в 01:03
тогда не играйте уходите. пусть играют иностранцы.
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