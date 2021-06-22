Соболев: «Хотел бы попросить не накидываться на Зобнина. Виноваты все»

Нападающий «Спартака» и сборной России в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение от Дании (1:4) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 и поддержал партнёра по клубу и национальной команде , допустившего результативную ошибку.

Я думаю, что свою роль сыграло всё вместе — и индивидуальные ошибки, и командные. Неудачная игра. Пропустили 4, а забили только 1. Могло быть всё по-другому, если бы забили в первом тайме.

Хотел бы попросить не накидываться на Зобнина. Он человек, а все люди ошибаются. Он в раздевалке перед всеми извинился. Такое бывает, правда. Виноваты все. Сегодня проиграла вся команда.

Отмечу, что в Дании была фантастическая поддержка. Датчане отдавали пас друг другу — и при каждом пасе весь стадион на ушах. Но психологически это не повлияло. Проиграли мы сегодня сами.