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«Надо это переосмыслить». Черчесов — после поражения от Дании

сегодня, 00:55
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями после поражения от Дании со счётом 1:4 в заключительном туре группового этапа Евро-2020. Россия заняла 4-е место в группе и покинула турнир.

Добрый вечер. Не сложилось, что результат не получился. План на игру выдерживался, были хорошие моменты, чтобы забить. Мы их не использовали, из-за чего не смогли перевернуть игру в нашу пользу. Пропустили гол с полумомента, во втором тайме вышли отыгрываться, делали замены, перестраивали игру. Пытались отыграть, но пропустили гол на быстрой контратаке, к которым мы готовились. Поплатились двумя голами.

Поблагодарил футболистов за игру. Они были готовы к ней. Другое дело, что она сложилась не в нашу пользу. Надо это переосмыслить, посмотреть спокойно матч и делать выводы.

Ранее Александр Головин извинился, что не реализовал свой момент при счете 0:0.

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Все комментарии
Олег Моршанский
Олег Моршанский
сегодня в 13:11
Футбол это зеркальное отражение общества и похую нашемуу Стасу на эту мораль и наши крики, зарплата один 66 больше чем у тренера первой сборной 😊
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 12:58
Это не причина отмазки.Думали шасс выйдем и без труда возьмём очков.Тренерской концепции у чабана старый остались от союзного чемпионата.Далеко не будем уходить вчера Роман Зобнин доказал как нужно избавиться от мяча.Так что не надо тут рассказывать сказки Тургенева 🐕.😂.)))
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed
сегодня в 12:08
Уходить тебе надо, а не переосмысливать это!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:03
Внимательно перечитал сказанное С.С. : мрак, набор общих фраз, ничего не имеющий общего с прошедшей игрой и футболистами, населяющими ( самое то! ) сборную. Слова не главного тренера, государственного чиновника, а мелкого оправдывающегося нашкодившего школьника, который все предыдущие годы получал за свою успеваемость двойки и тройки с минусом. Он даже не понимает, что говорит. Иной уважающий себя и профессию тренер сразу после матча посыпал бы голову пеплом, направил по факсу в РФС заявление об отставке и на пару месяцев уехал в деревню пить молоко и залечивать душевные травмы, чтобы не раздражать общественность своим присутствием. Но наш чиновник, в данном случае С.С., не таков, ему ... в глаза, у него всё роса. Сейчас переосмыслит навороченное, наметит планы и, полный сил, ринется в бой с нашей сборной. Не сумлевайтесь.
Знатог
Знатог
сегодня в 11:52
Почему хороших вратарей не может подобрать? чабан загоняет овец в загон, ворота закрывает, а баран на воротах не стоит. потому и не знает кого на ворота ставить.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 10:49
Не в отставку, на БАМ лес пилить
galem72
galem72
сегодня в 10:46
В честь этого лысого "мыслителя" пора скульптуру ваять.
13 RUS
13 RUS
сегодня в 10:40
Тренер имеющий совесть подает в отставку после такого позора
Николай Еремеев
Николай Еремеев
сегодня в 10:39
А где высказывания его жены, крик ее души в его защиту . это сейчас так модно !!!
sv_1969
sv_1969 ответ Олег Борткевич (раскрыть)
сегодня в 10:37
Это как раз ко всему РФС и газпрому подходит)))
антон михайловский
антон михайловский
сегодня в 10:33
да тебя расстрелять мало
Ravshan878
Ravshan878 ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 10:28
Он гражданин Австрии.Теперь ему всё по барабану.Отмажет и домой.
Илюша не нервничай.Ты всегда думаешь адекватно.Но правда что колит.... знаешь братишка.☝️.)
brodaga 05
brodaga 05
сегодня в 10:27
Нашим бревнам пинька под зад а не благодарность
антон михайловский
антон михайловский
сегодня в 10:22
черчксов-бессовестный человек
я не знаю как он будет людям смотреть в глаза
cska1948
cska1948
сегодня в 10:21
"...Поблагодарил футболистов за игру. Они были готовы к ней..."
-------------------
Раз поблагодарил, значит сыграли как тренер и планировал! Вот только в планы болельщиков ТАКАЯ игра не входила! А посему и благодарить нам команду не за что!
VALMUR
VALMUR
сегодня в 10:21
Футбол в России - отстой! Не пойду на выборы !!!
Пусть черчесов с футболистами голосует ...
VALMUR
VALMUR
сегодня в 10:15
Черчесов, верни орден Александра Невского Путину и подай в отставку!
Хотя, ты не мужик! И от кормушки не откажешся...
И после этого хотят, чтобы народ пошел на выборы ???
viv
viv
сегодня в 10:09, ред.
Для начала подай в отставку вместе с президентом РФС Дюковым, а потом переосмысливай чего хочешь.
ГолдБол
ГолдБол
сегодня в 10:04, ред.
Поразительное спокойствие. Только слышим - надо поразмыслить, разобрать моменты, у нас статистика......, а надо Стасу и драчуну на пенсию, надо молодёжь натаскивать и играть, а не об дерево в ворота рекошетить
Анд-м
Анд-м
сегодня в 09:57
Черчес очередной раз опозорился, но как обычно свалит на невезение и игроков. Полностью не компетентный тренер.
Predator94
Predator94
сегодня в 09:46
переосмысливать ТЫ будешь отдельно от сборной, бездарь!!!
Хиромант
Хиромант
сегодня в 09:41
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями после поражения от Дании со счётом 1:4 в заключительном туре группового этапа Евро-2020. Россия заняла 4-е место в группе и покинула турнир:

"Добрый вечер..."

- Да он издевается??? Куда уж добрее?!!

"План на игру выдерживался..."

- Сборную выносят с Евро - а он за свой план переживает! Надо сказать, что хреновые у вас планы, господин Черчесов!

"Поблагодарил футболистов за игру. Они были готовы к ней..."

- Ну это уже натуральное издевательство над болельщиками! Да вы и сами всё видели!

"Надо это переосмыслить, посмотреть спокойно матч и делать выводы..."

- Вывод один: тренера в отставку! И половину сборной туда же!
Valeriy-48
Valeriy-48
сегодня в 09:32
При чем здесь счет? главное план на игру выдержали... мыслитель ты наш.
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
сегодня в 09:16, ред.
Считай ,футбол мы уже потеряли . боюсь то же самое ждет и другие виды спорта . где нет независимого, авторитетного тренера . специалиста ,кто может отстоять свою точку зрения. особенно обидно терять исконно русские виды спорта ,в первую очередь хоккей из за таких дельцов с мешками денег и со своими ручными тренерами !
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 09:08
Слава богу,отмучались грешные,теперь спокойно можно смотреть хороший футбол.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
сегодня в 09:02
Отсутствие совести - необходимое условие успешности(с финансовой точки зрения) российского чиновника.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Николай Еремеев (раскрыть)
сегодня в 08:56
В общем, люди весьма и весьма далёкие от спорта)) Не скрою, об этом я догадывался... Поэтому и бардак в футболе.
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
сегодня в 08:56
Да-да, переосмыслите, наконец, что без ручных судеек и догов вы - никто, и в нормальных условиях об вас скоро будут с такой же лёгкостью вытирать ноги те же финны с Молдавией. Нанесите уже девиз Слуцкого на футболки, так хотя бы честнее будет.
Николай Еремеев
Николай Еремеев ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
сегодня в 08:52, ред.
Российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер. Глава штаба национальной сборной России по хоккею, включая аналитический и статистический отделы, первый вице-президент Федерации хоккея России; вице-президент Газпромбанка; член совета директоров, заместитель председателя правления Континентальной хоккейной лиги, заместитель председателя совета директоров-Роман Ротенберг . так вот этот человек занимался выбором состава сборной России на ЧМ по хоккею а не Брагин, он просто пешка и все ,а результат знаешь сам . точно так же в футболе и в других видах спорта !Вот и делай выводы кто правит спортом в России. Им не важно- талантлив тренер или нет , главное он должен быть покладист и послушен , одним словом ручной .Поэтому и уверен в себе Черчесов!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ Николай Еремеев (раскрыть)
сегодня в 08:43
Не только спортом правят деньги, к сожалению :(
Хотя ведь Черчесов - человек выросший в СССР и должен быть не избалован всеми современными пороками, по идее он должен руководствоваться моральными принципами, а не цифрами в своём контракте)) но видимо, это далеко не так...
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