«Надо это переосмыслить». Черчесов — после поражения от Дании

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями после поражения от Дании со счётом 1:4 в заключительном туре группового этапа Евро-2020. Россия заняла 4-е место в группе и покинула турнир.
Добрый вечер. Не сложилось, что результат не получился. План на игру выдерживался, были хорошие моменты, чтобы забить. Мы их не использовали, из-за чего не смогли перевернуть игру в нашу пользу. Пропустили гол с полумомента, во втором тайме вышли отыгрываться, делали замены, перестраивали игру. Пытались отыграть, но пропустили гол на быстрой контратаке, к которым мы готовились. Поплатились двумя голами.
Поблагодарил футболистов за игру. Они были готовы к ней. Другое дело, что она сложилась не в нашу пользу. Надо это переосмыслить, посмотреть спокойно матч и делать выводы.
Ранее Александр Головин извинился, что не реализовал свой момент при счете 0:0.
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Отправлять его в отставку давно пора!