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Агент Влашича: «Никола хотел бы попасть в лучшие клубы мира»

сегодня, 01:44
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия3 : 1Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, отметил, что выступление его клиента в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Шотландии (3:1) может стать трамплином в топ-клуб.

В Хорватии все очень рады победе и выходу из группы. Никола сыграл отлично, забил важный гол.

Конечно, такие удачные игры очень важны для продажи игроков. Это нормально, что Никола хотел бы попасть в лучшие клубы мира. Считаю, он заслуживает того, чтобы выйти на высший уровень.

Влашич также был признан лучшим игроком встречи с Шотландией.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:30
Гол конечно важный, но по игре к Николе много вопросов. Не тот Влашич, совсем не тот, что был прежде. Потяжелел парень, нет прежней резкости, нет того искрометного дриблинга. В чем причина - трудно сказать??? Но если армейцам поступит хорошее предложение , парня надо продавать, а то получится как с Чаловым : вовремя не продали, а потом локти кусали.
Всем здоровья.
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