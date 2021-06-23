Агент Влашича: «Никола хотел бы попасть в лучшие клубы мира»

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича, отметил, что выступление его клиента в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 против Шотландии (3:1) может стать трамплином в топ-клуб.
В Хорватии все очень рады победе и выходу из группы. Никола сыграл отлично, забил важный гол.
Конечно, такие удачные игры очень важны для продажи игроков. Это нормально, что Никола хотел бы попасть в лучшие клубы мира. Считаю, он заслуживает того, чтобы выйти на высший уровень.
Влашич также был признан лучшим игроком встречи с Шотландией.
Всем здоровья.
Всем здоровья.