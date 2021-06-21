Зарема: «Говорила: „Лёнечка, не бери Аленичева. У него голова сальная“»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, призналась, что выступала против назначения Дмитрия Аленичева на пост главного тренера.
Ну я смотрю по-другому на футбол. Вот, допустим, тренер – это харизма, да? Это внешность, это голос, это лицо клуба.
Например, когда они взяли Аленичева и все ветераны: «Должен быть, свой, свой»... Я смотрю и говорю: «Ленечка, пожалуйста, не бери его. Посмотри, у него глаза... ой, господи, голова грязная, сальная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери его! У него не получится!» Здесь все равно должна быть харизма.
Ранее Салихова заявила, что Шамиль Газизов убеждал руководство клуба в том, что Доменико Тедеско является геем.
Именно поэтому Дмитрий Попов и остается гендиром. Потому, что только Федун хочет его снять, а это недостаточно. И именно поэтому же Зарему нельзя считать "теневым кардиналом". Она верещит от лица одного из главных акционеров много, но он не мажоритарный.
Именно поэтому Дмитрий Попов и остается гендиром. Потому, что только Федун хочет его снять, а это недостаточно. И именно поэтому же Зарему нельзя считать "теневым кардиналом". Она верещит от лица одного из главных акционеров много, но он не мажоритарный.