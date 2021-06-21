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Зарема: «Говорила: „Лёнечка, не бери Аленичева. У него голова сальная“»

вчера, 13:24

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, призналась, что выступала против назначения Дмитрия Аленичева на пост главного тренера.

Ну я смотрю по-другому на футбол. Вот, допустим, тренер – это харизма, да? Это внешность, это голос, это лицо клуба.

Например, когда они взяли Аленичева и все ветераны: «Должен быть, свой, свой»... Я смотрю и говорю: «Ленечка, пожалуйста, не бери его. Посмотри, у него глаза... ой, господи, голова грязная, сальная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери его! У него не получится!» Здесь все равно должна быть харизма.

Ранее Салихова заявила, что Шамиль Газизов убеждал руководство клуба в том, что Доменико Тедеско является геем.

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НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 20:36
Губерниева надо тогда тренером!!!!! Вот где и харизма и голос
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 18:39, ред.
У Федуна бошка тоже сальная. Вечно патлатый, толком непричесанный. Внешность у него вообще лузерская. Мы все понимаем, почему с ним Зарема. Лучше бы сводила своего еbариLLIку в нормальную парикмахерскую.
mphuZ
mphuZ
вчера в 17:34
Зареме только Венгера подавай - вот кто интеллигент, и по внешности, и по манере!
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:08
А она за Аликперова править будет? У него свои родственники есть))
vm777
vm777 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:26
Это лишь подтвержадет, что за ее умными словами стоит кто-то из журналистов, есть даже подозрения кто именно. А на Спартак ей до фени, там видимо идет борьба за влияние в клкбе. Пока она вещает, про текущую ситуацию в Спартаке почти никто не пишет (особенно про трансферы), это было плюсом, но незначительным. Конечно, хотелось бы, чтобы она замолкла с началом сезона, но видимо этого не будет. Веселье не закончится...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 16:25
Может и не лучшая, а скорее вынужденная дружба.
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:23
А я разве что-то говорил про Федуна ???
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:20
Они повязаны, правильнее будет сказать. Аликперов и Федун прибрали к рукам государственный "Лукойл" с помощью махинаций с акциями, дополнительных размытий под себя и т.п. У них слишком много компромата друг на друга, это не лучшая дружба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 16:04, ред.
Не убедительно, тк федун и алекреров очень близки и между ними абс доверие. Так что, 68% акций в надёжных руках. Но Зарема с её языком немало крови попортит и федуну и алекперову
STVA 1
STVA 1 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 15:56
Я это давно твержу! Попов совершенно не Ленин протеже! Иначе второго его прихода не было!
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:54
Вообще то Федун это просто свадебный генерал и он далеко не все решает в Спатаке!Так что Зареме до правления Спартаком как до Китая раком ползти))
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 15:51
Каждый вечер засыпаю в предвкушении новых разносов спартака)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 15:43
Что то Ленечка ее не очень то слушал. Видимо ему другие прически нравятся.))))))
Ironigor
Ironigor ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 15:36, ред.
Женщине как в истории бывало и не раз, для этого необязательно быть финансово независимой или акционером и т.д и т.п !!!))) Она может как разрушить любую дружбу тем более связанную деньгами, точно так же и создать !!!)
Vladimir808
Vladimir808 ответ mat73 (раскрыть)
вчера в 15:32
Уже Заремы больше, чем самого футбола в Спартаке.
Это не правильно.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 15:29
Молчи умнее кажешься
mangox33
mangox33 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 15:27
Интересно что она про Карпина говорила?))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:27
Проблема в том, что Федун - не хозяин "Спартака". У Лёни 32% акций, а у Аликперова 36%. Малые доли (меньше 10%) собственники не обязаны раскрывать, но пишут, что почти 10% у Челоянца еще, а в целом почти все акции у руководства "Лукойл". И с недавних пор в Совет Директоров добавился Юнус Вагитович Аликперов и пишут, что он тоже очень амбициозен.

Именно поэтому Дмитрий Попов и остается гендиром. Потому, что только Федун хочет его снять, а это недостаточно. И именно поэтому же Зарему нельзя считать "теневым кардиналом". Она верещит от лица одного из главных акционеров много, но он не мажоритарный.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 15:20
Совсем сдурела баба
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 15:19
Зарема при виде Марсело Бьелсы: "Уберите этого бомжа подальше от меня!"
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 15:13
Что она несет? Башню совсем сорвало. Теперь понятно, откуда пресс-служба Спартака черпает вдохновение на новые твиты.
dadrail
dadrail
вчера в 14:58
Совсем у бабы крышу срывает
mat73
mat73
вчера в 14:27
Чтото очень много ЗАРЕМЫ стало в последнее время в футболе!
Не надоело журналистам ее искусственно тиражировать?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:26
Легенд Спартака ещё никогда так не опускал!!!
Сказала пару умных фраз, ей покивали согласием и из неё попёрло.
Разве никто не понимает, что она унижает Спартак?
batog
batog
вчера в 14:05
Сокер, у вас ютуб-собчак главный источник инфы по футболу что ли ?????
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:01
Даже если это случится, долго она не протянет. Пару исков за оскорбления и слетит она с "горки" кубарем. Язык - враг ее. Официальному лицу так себя вести непозволительно.
Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:00
Одобрено Владимир Владимировичем )))))
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:57
Потом Зарема станет главным тренером сборной России, возьмёт в штаб Бузову и Собчак, выгонит Дзюбу из сборной, но потом Дзюбпул достигнет апогея своего величия, триумфально вернётся, и станет лучшим бомбардиром Чемпионата Мира, выиграв его для сборной России...
Но потом Дзюбпул проснётся.
Серж 129
Серж 129
вчера в 13:54
Кто нибудь заткнет эту шл..ху
Баобаб
Баобаб
вчера в 13:53
Соккер, завязывай уже превращатся в Зарема.ру.Чес слово, достало.
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