Зарема: «Говорила: „Лёнечка, не бери Аленичева. У него голова сальная“»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, призналась, что выступала против назначения на пост главного тренера.

Ну я смотрю по-другому на футбол. Вот, допустим, тренер – это харизма, да? Это внешность, это голос, это лицо клуба.

Например, когда они взяли Аленичева и все ветераны: «Должен быть, свой, свой»... Я смотрю и говорю: «Ленечка, пожалуйста, не бери его. Посмотри, у него глаза... ой, господи, голова грязная, сальная, волосы на прямой пробор. Пожалуйста, не бери его! У него не получится!» Здесь все равно должна быть харизма.