Арбитр Федотов: «Карасёв — один из лучших судей на Евро-2020»

Арбитр Игорь Федотов оценил работу рефери Сергея Карасёва на Евро-2020. Карасёв был резервным арбитром матча Австрия — Северная Македония и главным судьей встречи Италия — Швейцария.

Карасёв хорошо отработал игру Швейцарии и Италии. Единственный спорный момент — он не стал показывать жёлтую карточку Инсинье за падение в штрафной Швейцарии на 12-й минуте. Я думаю, что надо было нападающего наказывать. Но объяснить это решение можно легко — в штрафной итальянец сразу поднялся, не возмущался и ничего не просил, а Карасёв потом мог и словами объяснить ему, что лучше так не делать.

Многие могут сказать, что он неправильно засчитал гол в ворота Швейцарии, который отменил VAR . Это сложный момент: было единоборство трёх футболистов, увидеть руку там тяжело — со своей позиции он не видел этой руки. За такой момент снижать ему оценку я бы не стал.