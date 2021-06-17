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Арбитр Федотов: «Карасёв — один из лучших судей на Евро-2020»

17 июня 2021, 14:28

Арбитр Игорь Федотов оценил работу рефери Сергея Карасёва на Евро-2020. Карасёв был резервным арбитром матча Австрия — Северная Македония и главным судьей встречи Италия — Швейцария.

Карасёв хорошо отработал игру Швейцарии и Италии. Единственный спорный момент — он не стал показывать жёлтую карточку Инсинье за падение в штрафной Швейцарии на 12-й минуте. Я думаю, что надо было нападающего наказывать. Но объяснить это решение можно легко — в штрафной итальянец сразу поднялся, не возмущался и ничего не просил, а Карасёв потом мог и словами объяснить ему, что лучше так не делать.

Многие могут сказать, что он неправильно засчитал гол в ворота Швейцарии, который отменил VAR. Это сложный момент: было единоборство трёх футболистов, увидеть руку там тяжело — со своей позиции он не видел этой руки. За такой момент снижать ему оценку я бы не стал.

Он показал две жёлтые карточки — обе по делу, давал бороться, но это общая установка у судей. Надо запомнить этот матч Карасёва, а потом посмотреть, как он отсудит РПЛ. На Евро ему точно дадут ещё один матч группового этапа, а потом уже посмотрим, кого отправят домой, а кого — на игры плей-офф. Но Карасёв однозначно отсудил лучше арбитра матча России — Маккели. Но говорят, что он любимчик, поэтому удивляться не стоит. Карасёв же — пока один из лучших на Евро. Важно, что к командам он относился одинаково, в трактовке единоборств был последовательным.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 июня в 17:19
приятно же !
будем болеть за Сергея !
Союзник противников
Союзник противников
17 июня в 16:44
Хорошо отсудил.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июня в 16:31
Раз Федотов говорит так этому и быть.
vm777
vm777
17 июня в 15:31
Что же им всем мешает также отлично работать в рпл.
Аксинья
Аксинья ответ swed27 (раскрыть)
17 июня в 15:27
Не получится - Россия будет играть в финале))
ДАША Д
ДАША Д
17 июня в 15:03
Ну и хорош, что без косяков. Может финал доверят.
Ironigor
Ironigor
17 июня в 15:01
Отличное судейство, молодец Серёга так держать!!!
Ждём тебя в финальной части !!! Удачи!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ swed27 (раскрыть)
17 июня в 14:58
Финал то вряд ли, а вот четвертушечку , а может и половишечку - вполне.
swed27
swed27 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 июня в 14:53
Финал судить будет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июня в 14:40, ред.
Троллинг троллингом....но хоть кто то из РПЛ на евро работает достойно....
Не игроки ...не тренеры - так хоть арбитры...

Наши поздравления Сергею Геннадиевичу....и всей судейской бригаде ...не ударившей в грязь лицом....
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июня в 14:38, ред.
Может хоть Карасев "выйдет из группы"?!?
Сидор новый
Сидор новый
17 июня в 14:30
Ну все ...вот она новая "звезда" в судейском корпусе...
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