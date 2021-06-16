Арбитр Федотов: «Баринова можно было удалять уже в первом тайме»

Футбольный арбитр Игорь Федотов дал свою оценку судейским решениям в матче Финляндия — Россия в отношении полузащитника россиян Дмитрия Баринова.
Баринова можно было удалять уже в первом тайме. На 12-й минуте он наступил Камаре на ногу. За такой же наступ финну карточку показали, а нашего простили – это неодинаковая трактовка единоборств, для меня это странно. После этого Баринов карточку получил, и она должна была быть для него второй. Видимо, Баринову надо сделать что-то экстраординарное, чтобы его удалили.
В общем, судьи нас пока жалеют, относятся благосклонно. По карточке Оздоева вопросов нет – срыв перспективной атаки.
Лучшие оценки в первом тайме матча с Финляндией получили Алексей Миранчук и Артём Дзюба.
но лучше не удалять всё же
но лучше не удалять всё же
Семёнов тоже старался, но его ошибка привела к голу, а вторая могла обернуться вторым голом вдогонку. Баринов сегодня чуть не схлопотал удаление. Спасибо арбитру, который его пожалел в откровенно тянущем на карточку эпизоде. Да и потом парочка лёгких фолов была. Реально повезло! А ведь могли из-за Баринова и финнам слить - тут уже вопрос выхода из группы стоял бы. Вернее, НЕ выхода.
Ты сейчас пишешь в защиту Баринова как болельщик Локо. А я, как болельщик Спартака, отмечу, что и Зобнин пока варёный на Евро. То ли позиция не родная, то ли физика подсела. Но с тем, как Рома себя проявляет в Спартаке и сейчас на Евро - небо и земля. Да и не только Зобнин. Дзюба не в своей тарелке, Оздоев потерялся...
Семёнов тоже старался, но его ошибка привела к голу, а вторая могла обернуться вторым голом вдогонку. Баринов сегодня чуть не схлопотал удаление. Спасибо арбитру, который его пожалел в откровенно тянущем на карточку эпизоде. Да и потом парочка лёгких фолов была. Реально повезло! А ведь могли из-за Баринова и финнам слить - тут уже вопрос выхода из группы стоял бы. Вернее, НЕ выхода.
Ты сейчас пишешь в защиту Баринова как болельщик Локо. А я, как болельщик Спартака, отмечу, что и Зобнин пока варёный на Евро. То ли позиция не родная, то ли физика подсела. Но с тем, как Рома себя проявляет в Спартаке и сейчас на Евро - небо и земля. Да и не только Зобнин. Дзюба не в своей тарелке, Оздоев потерялся...
Аут!!!
Аут!!!
Давайте разберём тогда Марио.
На ЧМ 2018 он был лучшим в своём амплуа на чемпионате, но сейчас это жалкое подобие того Марио!!!
Тогда возникает вопрос, а нафига он тогда был нужен сейчас? Тогда это понятно было.
Диз мне? За правду? Да и мне такие диалоги не нужны, особенно с теми кто пишет красиво, а в футболе не разбирается!
Давайте разберём тогда Марио.
На ЧМ 2018 он был лучшим в своём амплуа на чемпионате, но сейчас это жалкое подобие того Марио!!!
Тогда возникает вопрос, а нафига он тогда был нужен сейчас? Тогда это понятно было.
Диз мне? За правду? Да и мне такие диалоги не нужны, особенно с теми кто пишет красиво, а в футболе не разбирается!
Вы матч смотрели? Он старался, боролся, отдавал себя полностью, но данная позиция не его.
Да и надо признать, что это не только проблема Баринова, а проблема вообще всей сборной.
Вы матч смотрели? Он старался, боролся, отдавал себя полностью, но данная позиция не его.
Да и надо признать, что это не только проблема Баринова, а проблема вообще всей сборной.
Я не люблю долгих диалогов, не собираюсь никого переубеждать. Дизлайк вам в помощь.
Я все сказал.
Я не люблю долгих диалогов, не собираюсь никого переубеждать. Дизлайк вам в помощь.
Я все сказал.
Он после травмы реально играет ниже своих возможностей. Может в Локо это не сильно бросалось в глаза, но в сборной очень заметно. Часто не успевает, много фолит, ошибается в простых передачах партнёрам.
Впрочем, это не только Баринова касается. Черчесов укомплектовал центр поля Зобниным, Бариновым, Оздоевым, при поддержке Кузяева и Головина - а у нас там регулярно ветер гуляет, а соперники творят что хотят. Тут уж вопросы к ССЧ.
Он после травмы реально играет ниже своих возможностей. Может в Локо это не сильно бросалось в глаза, но в сборной очень заметно. Часто не успевает, много фолит, ошибается в простых передачах партнёрам.
Впрочем, это не только Баринова касается. Черчесов укомплектовал центр поля Зобниным, Бариновым, Оздоевым, при поддержке Кузяева и Головина - а у нас там регулярно ветер гуляет, а соперники творят что хотят. Тут уж вопросы к ССЧ.
По поводу Марио. Я не против него лично, но давайте разберёмся. Какая разница сколько он уже у нас? Где свои игроки этого амплуа? А может он с самого детства воспитанник ЦСКА и как обычно фанател с пелёнок от Гинера?
Я как болельщик Локо тоже рад, что Гиля играет (л) в сборной, но вопрос, а где наша школа?
И самое главное, а какие твои предложения кого заместо того же Баринова вызвать в сборную? А Может есть замена Зобнину, Кузяеву? Сразу скажу при всём уважении, но Жиркову не место в сборной.
А может набрать Набабкиных и Чаловых и как .........
По поводу Марио. Я не против него лично, но давайте разберёмся. Какая разница сколько он уже у нас? Где свои игроки этого амплуа? А может он с самого детства воспитанник ЦСКА и как обычно фанател с пелёнок от Гинера?
Я как болельщик Локо тоже рад, что Гиля играет (л) в сборной, но вопрос, а где наша школа?
И самое главное, а какие твои предложения кого заместо того же Баринова вызвать в сборную? А Может есть замена Зобнину, Кузяеву? Сразу скажу при всём уважении, но Жиркову не место в сборной.
А может набрать Набабкиных и Чаловых и как .........
Баринов после травмы пока никакущий, как впрочем и Зобнин, и Кузяев, и Оздоев, и Миранчук....Дзюба - это вообще инородное тело. Они что не стараются??? толку то от их старания никакого.
На счет Стаса - наболевшая тема. Почему Дивеев играет, и ведь хорошо играет, потому что некому. А ведь ловить на этом Евро нечего, так почему не дать больше шансов Соболеву, Жемалетдинову , Мухину, Макарову.....???Или пусть неготовые Бариновы , Жирковы, Кузяевы, Оздоевы играют, но зато они опытные???
Баринов после травмы пока никакущий, как впрочем и Зобнин, и Кузяев, и Оздоев, и Миранчук....Дзюба - это вообще инородное тело. Они что не стараются??? толку то от их старания никакого.
На счет Стаса - наболевшая тема. Почему Дивеев играет, и ведь хорошо играет, потому что некому. А ведь ловить на этом Евро нечего, так почему не дать больше шансов Соболеву, Жемалетдинову , Мухину, Макарову.....???Или пусть неготовые Бариновы , Жирковы, Кузяевы, Оздоевы играют, но зато они опытные???
Может тогда Сафонова в нападение отправим и тоже скажем он не забивает, он никакой?!!!
Баринов боец, но обвинять его сейчас это кощунство... все вопросы к Стасу!!!
Уж от вас я не ожидал... всегда думал, что вы разбираетесь в футболе!
P.S. Даже это вопрос не к Стасу, а ко всем нашим клубам, которые не могут вырастить игроков защиты. Лучше купить лега... Тот же Марио пример, зачем растить своего, когда можно натурализовать. Там уже Зарема о Жиге во всю орёт!!!
Может тогда Сафонова в нападение отправим и тоже скажем он не забивает, он никакой?!!!
Баринов боец, но обвинять его сейчас это кощунство... все вопросы к Стасу!!!
Уж от вас я не ожидал... всегда думал, что вы разбираетесь в футболе!
P.S. Даже это вопрос не к Стасу, а ко всем нашим клубам, которые не могут вырастить игроков защиты. Лучше купить лега... Тот же Марио пример, зачем растить своего, когда можно натурализовать. Там уже Зарема о Жиге во всю орёт!!!
Выбешивают такие "бывшие", которые сидят на диване с кружечкой пива и выдают себя за истину в последней инстанции. Если ты такой крутой судья - иди в поле и показывай класс.
А если не крутой -молчи, за умного сойдёшь...
Выбешивают такие "бывшие", которые сидят на диване с кружечкой пива и выдают себя за истину в последней инстанции. Если ты такой крутой судья - иди в поле и показывай класс.
А если не крутой -молчи, за умного сойдёшь...