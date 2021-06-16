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Арбитр Федотов: «Баринова можно было удалять уже в первом тайме»

16 июня 2021, 17:37
ФинляндияЛоготип футбольный клуб Финляндия0 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футбольный арбитр Игорь Федотов дал свою оценку судейским решениям в матче Финляндия — Россия в отношении полузащитника россиян Дмитрия Баринова.

Баринова можно было удалять уже в первом тайме. На 12-й минуте он наступил Камаре на ногу. За такой же наступ финну карточку показали, а нашего простили – это неодинаковая трактовка единоборств, для меня это странно. После этого Баринов карточку получил, и она должна была быть для него второй. Видимо, Баринову надо сделать что-то экстраординарное, чтобы его удалили.

В общем, судьи нас пока жалеют, относятся благосклонно. По карточке Оздоева вопросов нет – срыв перспективной атаки.

Лучшие оценки в первом тайме матча с Финляндией получили Алексей Миранчук и Артём Дзюба.

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112910415
112910415
17 июня в 06:21
можно было удалять
но лучше не удалять всё же
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
16 июня в 21:32
Никто не говорит, что Баринов не старался и не боролся.

Семёнов тоже старался, но его ошибка привела к голу, а вторая могла обернуться вторым голом вдогонку. Баринов сегодня чуть не схлопотал удаление. Спасибо арбитру, который его пожалел в откровенно тянущем на карточку эпизоде. Да и потом парочка лёгких фолов была. Реально повезло! А ведь могли из-за Баринова и финнам слить - тут уже вопрос выхода из группы стоял бы. Вернее, НЕ выхода.

Ты сейчас пишешь в защиту Баринова как болельщик Локо. А я, как болельщик Спартака, отмечу, что и Зобнин пока варёный на Евро. То ли позиция не родная, то ли физика подсела. Но с тем, как Рома себя проявляет в Спартаке и сейчас на Евро - небо и земля. Да и не только Зобнин. Дзюба не в своей тарелке, Оздоев потерялся...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38 (раскрыть)
16 июня в 20:53
Сравнивать Марио и Баринова - это более чем смешно.
Аут!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 июня в 20:45
Вы хоть и не ответили мне, а предпочли ответить без адреса, но я понял...
Давайте разберём тогда Марио.
На ЧМ 2018 он был лучшим в своём амплуа на чемпионате, но сейчас это жалкое подобие того Марио!!!
Тогда возникает вопрос, а нафига он тогда был нужен сейчас? Тогда это понятно было.
Диз мне? За правду? Да и мне такие диалоги не нужны, особенно с теми кто пишет красиво, а в футболе не разбирается!
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
16 июня в 20:38
Баринова поставили на другую позицию, на которой он никогда не играл. Функционал совсем другой. Да а ещё в купе, что он не совсем в форме после травмы, то с какого его можно обвинять, что он никакущий?
Вы матч смотрели? Он старался, боролся, отдавал себя полностью, но данная позиция не его.
Да и надо признать, что это не только проблема Баринова, а проблема вообще всей сборной.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ makkie (раскрыть)
16 июня в 20:34
Центр, особенно опорная зона отсутствует напрочь. Потому финны и достаточно нас потерзали.
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 20:32
Я вроде как ясно выразился. Я спокойно отношусь к натурализации. Даже истые арийцы этим не брезгуют. Школа ??? А при чем здесь школа??? Вышли не пацаны , а опытные сборники, а игры нет. Кто виноват ??? Я не знаю, но Баринов никакой, несмотря на свое старание. И его карточка на чужой половине поля - яркое тому подтверждение, нет былой уверенности и психологической устойчивости.
Я не люблю долгих диалогов, не собираюсь никого переубеждать. Дизлайк вам в помощь.
Я все сказал.
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
16 июня в 20:29
А я соглашусь с Leha-ha50 по поводу Баринова.

Он после травмы реально играет ниже своих возможностей. Может в Локо это не сильно бросалось в глаза, но в сборной очень заметно. Часто не успевает, много фолит, ошибается в простых передачах партнёрам.

Впрочем, это не только Баринова касается. Черчесов укомплектовал центр поля Зобниным, Бариновым, Оздоевым, при поддержке Кузяева и Головина - а у нас там регулярно ветер гуляет, а соперники творят что хотят. Тут уж вопросы к ССЧ.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 июня в 20:20, ред.
Объясните как вы поняли, что Баринов никакущий? Разве он не отдаётся игре, не идёт в стыкы, не пытается бороться с соперником? Дмитрия перевили на другую позицию, с которой он никогда не был знаком. От него требуют то, что он по сути не умеет, но старается сделать невозможное. Я же вам не просто так привёл пример "Сафонов-нападающий". Но вы этого видать не поняли...
По поводу Марио. Я не против него лично, но давайте разберёмся. Какая разница сколько он уже у нас? Где свои игроки этого амплуа? А может он с самого детства воспитанник ЦСКА и как обычно фанател с пелёнок от Гинера?
Я как болельщик Локо тоже рад, что Гиля играет (л) в сборной, но вопрос, а где наша школа?
И самое главное, а какие твои предложения кого заместо того же Баринова вызвать в сборную? А Может есть замена Зобнину, Кузяеву? Сразу скажу при всём уважении, но Жиркову не место в сборной.
А может набрать Набабкиных и Чаловых и как .........
Little Caprice
Little Caprice ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
16 июня в 20:05
А я что-то упустил и у нас судьи теперь по полю на машинах передвигаются? Или помимо понимания футбольных правил физическая форма по-прежнему играет роль? Он бы может и пошёл, если бы здоровье позволяло.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38. (раскрыть)
16 июня в 20:00
Марио уже давно живет в России, никуда не рвется. После ЧМ отказался от переходить в европейские клубы , заявив. что его в ЦСКА все устраивает. Он лидер ЦСКА, один из лидеров сборной.
Баринов после травмы пока никакущий, как впрочем и Зобнин, и Кузяев, и Оздоев, и Миранчук....Дзюба - это вообще инородное тело. Они что не стараются??? толку то от их старания никакого.
На счет Стаса - наболевшая тема. Почему Дивеев играет, и ведь хорошо играет, потому что некому. А ведь ловить на этом Евро нечего, так почему не дать больше шансов Соболеву, Жемалетдинову , Мухину, Макарову.....???Или пусть неготовые Бариновы , Жирковы, Кузяевы, Оздоевы играют, но зато они опытные???
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Leha-ha50 (раскрыть)
16 июня в 19:35, ред.
Баринов никакой? Его поставили не на свою позицию! Он борется, старается, полностью отдаётся игре, да где то не получается, но это не его позиция. И после этого вы смеете говорить, что Баринов никакой?
Может тогда Сафонова в нападение отправим и тоже скажем он не забивает, он никакой?!!!
Баринов боец, но обвинять его сейчас это кощунство... все вопросы к Стасу!!!
Уж от вас я не ожидал... всегда думал, что вы разбираетесь в футболе!
P.S. Даже это вопрос не к Стасу, а ко всем нашим клубам, которые не могут вырастить игроков защиты. Лучше купить лега... Тот же Марио пример, зачем растить своего, когда можно натурализовать. Там уже Зарема о Жиге во всю орёт!!!
Союзник противников
Союзник противников
16 июня в 19:34
Во втором тайме белофинны были трижды прощены арбитром,при этом нанеся нашим игрокам травмы различного рода,слава богу-не критические.И что???
Leha-ha50
Leha-ha50
16 июня в 18:40
Баринов вообще никакой пока.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
16 июня в 18:13
А могли и гол засчитать
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
16 июня в 18:12
Легко говорить, когда самого за непрофессионализм погнали.
ДАША Д
ДАША Д
16 июня в 18:07
Г-арбитр высказал свое мнение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 17:44
Почему Федотов не судит на ЕВРО? Может, его для финала берегут?
Выбешивают такие "бывшие", которые сидят на диване с кружечкой пива и выдают себя за истину в последней инстанции. Если ты такой крутой судья - иди в поле и показывай класс.
А если не крутой -молчи, за умного сойдёшь...
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