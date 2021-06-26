Аршавин: «Перед Евро-2020 „Зениту“ предлагали подписать Дольберга»

Бывший футболист «Зенита» рассказал, что «Зенит» мог подписать форварда «Ниццы» , который стал лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Дании и Уэльса (4:0), забив два гола.

Перед чемпионатом Европы нам предлагали его в «Зенит». Но после этих двух голов цена на него увеличилась. Он сейчас в «Ницце», а там не так хорошо всё складывается, поэтому он на рынке. Это качественный нападающий. Он может с помощью сборной Дании и голов найти себе место под солнцем. Под петербургским? Может быть.