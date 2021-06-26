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Аршавин: «Перед Евро-2020 „Зениту“ предлагали подписать Дольберга»

сегодня, 21:50
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс0 : 4Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что «Зенит» мог подписать форварда «Ниццы» Каспера Дольберга, который стал лучшим игроком матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Дании и Уэльса (4:0), забив два гола.

Перед чемпионатом Европы нам предлагали его в «Зенит». Но после этих двух голов цена на него увеличилась. Он сейчас в «Ницце», а там не так хорошо всё складывается, поэтому он на рынке. Это качественный нападающий. Он может с помощью сборной Дании и голов найти себе место под солнцем. Под петербургским? Может быть.

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Все комментарии
Рейс 821
Рейс 821
сегодня в 23:10
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    сегодня в 23:06
      zooveterinar
      zooveterinar
      сегодня в 23:02
      Лохонулись!!! Теперь точно неподпишут контракт!!!
      dzvinka
      dzvinka
      сегодня в 22:53, ред.
        Futurista
        Futurista
        сегодня в 22:51
        старина
        старина
        сегодня в 22:50
        Если бы подписали,он не стал бы лучшим игроком в матче
        oFANATo
        oFANATo
        сегодня в 22:31
        Перед Евро не подписали если конечно Андрюша не врет...а теперь придется переплачивать..."Скупой платит дважды")))
        karnager
        karnager
        сегодня в 22:30
        Хотели подписать, чтобы датчанин деградировал и хуже стал играть на Евро?
        Futurista
        Futurista
        сегодня в 22:22
        Зениту надо финнов подписывать...и уровень свой и бежать если что недалеко...
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
        сегодня в 22:21, ред.
        У ЦСКА в Италии есть уже звёздный форвард. Зовут А. Гайч.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
        сегодня в 22:19
        И не только в этом дело. Был слишком дешевый. Сейчас после Евро подорожает до 20-30 и будет самое то. А покупать дешевых? Зенит разве на Ростов похож, или на Урал.? Для бюджета страны это копейки.
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        сегодня в 22:17
        Сейчас Вератти забьёт пару -троечку австриякам и скажут ,что перед ЧЕ его мог подписать ЦСКА . )))))
        VeniaminS
        VeniaminS
        сегодня в 22:13
        А чтож не подписали
        STVA 1
        STVA 1
        сегодня в 22:09
        Это была бы сделка лучше всяких малколмов и маркизио
        particular
        particular
        сегодня в 22:04
        Датчанин, - фиии... Южноамериканцев подавай...
        YVG
        YVG
        сегодня в 21:59
        Чего теперь об этом говорить.
        УЕСКА
        УЕСКА
        сегодня в 21:57
        А вы профукали такого игрока. Зато купите опять какого нибудь пенсионера приехавшего лечиться.
        Ironigor
        Ironigor
        сегодня в 21:56
        Конечно же мог, да вот неполучилось ,- накладочка вышла , не захотел !!!
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