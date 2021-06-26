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«Спартак» поспорит с «Манчестер Сити» за форварда из второй лиги Испании

сегодня, 17:31

Нападающий «Альмерии» Умар Садик может перебраться в Российскую Премьер-Лигу.

Как сообщается, интерес к нигерийцу проявляют «Спартак», «Айнтрахт» и «Манчестер Сити». Лидером в борьбе за игрока являются «горожане». «Манчестер Сити» намерен приобрести форварда и отправить его в аренду в «Труа», который будет выступать во французской Лиге 1 в предстоящем сезоне. Если Садик хорошо проявит себя в «Труа», он может получить шанс в «Манчестер Сити».

В контракте футболиста есть клаусула, которая составляет 60 млн евро, однако «Альмерия» будет готова продать Садика за 30 млн евро. «Спартак» же оценил форварда в 16 млн евро.

В прошлом сезоне Садик провёл 41 матч во всех турнирах за «Альмерию», которая выступает во втором по силе испанском дивизионе. Нападающий записал на свой счёт 22 гола и 7 результативных передач.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
сегодня в 19:55
А как же Педра Роша? Супер игрок из Бразилии. Ребров и Ещенко чем плохи.? Но самый главный актив, за который можно просить реально большие деньги ( тысяч 20 рублей) - это ЗМС , супер бек КутЯпов. Тем более его можно спутать с Иброй.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:38
«Спартак» поспорит с «Манчестер Сити» за форварда

3_DEIVID
3_DEIVID
сегодня в 19:33
Один только вопрос, на... он МС нужен?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:23
Нашли с кем тягаться
Сп62
Сп62
сегодня в 19:19, ред.
30-го числа я буду задавать вопрос Путину и попытаюсь с ним поспорить. Кто выиграет?
112910415
112910415
сегодня в 19:00
Надо воздержаться
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 18:25
Как с ПСЖ)
Барса интересовалась игроками ПСЖ, а ПСЖ увёл у них Неймара. НО Спартаку в данном случае ничего не угрожает, уводить там некого)
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:23
Спорить с МС?!
Себе дороже)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:21
Вопрос на 30 млн евро.
В какой команде долго смеялись над этой новостью?
1) МС,
2) Спартак,
3) Альмерия
4) Айнтрахт
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 18:18
Не смешили бы, спартак поспорит с МС...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:16
Клаусула 60 млн евро, «Альмерия» готова продать Садика за 30 млн евро. «Спартак» же оценил форварда в 16 млн евро...

Пипец у них разногласия. Напрямую не договорятся, нужно с МС базар вести. Типа, пусть те берут и в аренду народным отдадут. Им не всё ли равно, а Спартак в ЛЧ играть будет.
Может быть. После победы в юбилейный год...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 18:13
Хороший игрок но в Спартак он вряд ли перейдет. Если только большими деньгами завалят. Для развития карьеры лучше всего подойдет МС.
tesch
tesch
сегодня в 18:02
Пошли слухи на фоне отсутствия новостей.
Ironigor
Ironigor ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 18:01
Ведутся Сезонные работы агентов !!!)
За адекватность
За адекватность ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:58
Я Вас приветствую! Ничего нового. В преддверии и во время трансферного окна, агенты разгоняют интерес к своим подопечным, и очень часто, в числе клубов-претендентов обязательно фигурируют клубы России и Турции, проявляющие якобы "дикий интерес." Хотя как известно, трансферы любят тишину.
particular
particular
сегодня в 17:58
Игрок 2-ой испанской лиги недостижим аки звезда на небосклоне...
Агент нигерийца в Москву наберёт только в самом крайнем случае...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ санек002 (раскрыть)
сегодня в 17:58
Вариант неплохой. Да и МС может себе позволить и покруче кого то найти, так что шанс есть, но цена и желание самого парнишки будут решающими факторами.
альсато
альсато
сегодня в 17:49
Сульфат натрия!..брать напа из испанской ла-лиги за 16 лямов))))...Возьмите Брагина (за лям) из СКА Хабаровск-и будете ЧЕМПИОНАМИ!
санек002
санек002 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:49
ВРОДЕ НЕПЛОХОЙ!МНОГО ЗАБИВАЕТ!
YVG
YVG
сегодня в 17:45
Спартаку не по зубам с МС тягаться.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 17:42
Садика в Спартаке и без нападающего Альмерии хватает. Пора бы уже взрослеть.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:42
Это была шутка про Спартак?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:38
Спартак - фаворит в этом споре.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:38, ред.
Космическая новость, фантастический юмор !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:35
Ахахах!!! Спартак поспорит с МС, ахах!
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