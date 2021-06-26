«Спартак» поспорит с «Манчестер Сити» за форварда из второй лиги Испании

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сегодня, 17:31

Нападающий «Альмерии» может перебраться в Российскую Премьер-Лигу.

Как сообщается, интерес к нигерийцу проявляют «Спартак», «Айнтрахт» и «Манчестер Сити». Лидером в борьбе за игрока являются «горожане». «Манчестер Сити» намерен приобрести форварда и отправить его в аренду в «Труа», который будет выступать во французской Лиге 1 в предстоящем сезоне. Если Садик хорошо проявит себя в «Труа», он может получить шанс в «Манчестер Сити».

В контракте футболиста есть клаусула, которая составляет 60 млн евро, однако «Альмерия» будет готова продать Садика за 30 млн евро. «Спартак» же оценил форварда в 16 млн евро.

В прошлом сезоне Садик провёл 41 матч во всех турнирах за «Альмерию», которая выступает во втором по силе испанском дивизионе. Нападающий записал на свой счёт 22 гола и 7 результативных передач.