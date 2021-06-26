«Спартак» поспорит с «Манчестер Сити» за форварда из второй лиги Испании

Нападающий «Альмерии» Умар Садик может перебраться в Российскую Премьер-Лигу.
Как сообщается, интерес к нигерийцу проявляют «Спартак», «Айнтрахт» и «Манчестер Сити». Лидером в борьбе за игрока являются «горожане». «Манчестер Сити» намерен приобрести форварда и отправить его в аренду в «Труа», который будет выступать во французской Лиге 1 в предстоящем сезоне. Если Садик хорошо проявит себя в «Труа», он может получить шанс в «Манчестер Сити».
В контракте футболиста есть клаусула, которая составляет 60 млн евро, однако «Альмерия» будет готова продать Садика за 30 млн евро. «Спартак» же оценил форварда в 16 млн евро.
В прошлом сезоне Садик провёл 41 матч во всех турнирах за «Альмерию», которая выступает во втором по силе испанском дивизионе. Нападающий записал на свой счёт 22 гола и 7 результативных передач.
https://youtu.be/vMG98vfhU08
Барса интересовалась игроками ПСЖ, а ПСЖ увёл у них Неймара. НО Спартаку в данном случае ничего не угрожает, уводить там некого)
Барса интересовалась игроками ПСЖ, а ПСЖ увёл у них Неймара. НО Спартаку в данном случае ничего не угрожает, уводить там некого)
Себе дороже)
Себе дороже)
В какой команде долго смеялись над этой новостью?
1) МС,
2) Спартак,
3) Альмерия
4) Айнтрахт
В какой команде долго смеялись над этой новостью?
1) МС,
2) Спартак,
3) Альмерия
4) Айнтрахт
Пипец у них разногласия. Напрямую не договорятся, нужно с МС базар вести. Типа, пусть те берут и в аренду народным отдадут. Им не всё ли равно, а Спартак в ЛЧ играть будет.
Может быть. После победы в юбилейный год...
Пипец у них разногласия. Напрямую не договорятся, нужно с МС базар вести. Типа, пусть те берут и в аренду народным отдадут. Им не всё ли равно, а Спартак в ЛЧ играть будет.
Может быть. После победы в юбилейный год...
Агент нигерийца в Москву наберёт только в самом крайнем случае...
Агент нигерийца в Москву наберёт только в самом крайнем случае...