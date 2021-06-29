Боярский: «Буду болеть за Украину в матче со Швецией»

Народный артист РФ Михаил Боярский оценил шансы сборной Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции.
Буду болеть за Украину! Предстоит интересная игра с равным соперником. И мне кажется, что у украинцев больше мотивации.
Кто выиграет? Украина, психологически я на их стороне.
Ранее стало известно, кто рассудит данную встречу.
А что дала Украина???.......
А что дала Украина???.......
Бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 между Швецией и Украиной.
«Очень интересно будет посмотреть матч Швеция – Украина. Я видел, как играют украинцы, в какой футбол. Люди играют, забивают красивые голы. Если они пройдут, то они вообще будут полные молодцы.
Вратарь у них, мне кажется, вообще топовый. Украину может смотивировать то, что они так на шару проскочили в плей-офф, и могут выдать лучшую игру. Шведы на этом турнире показали, что они поднялись, но хочется, чтобы они проиграли», – сказал Акинфеев.
Бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 между Швецией и Украиной.
«Очень интересно будет посмотреть матч Швеция – Украина. Я видел, как играют украинцы, в какой футбол. Люди играют, забивают красивые голы. Если они пройдут, то они вообще будут полные молодцы.
Вратарь у них, мне кажется, вообще топовый. Украину может смотивировать то, что они так на шару проскочили в плей-офф, и могут выдать лучшую игру. Шведы на этом турнире показали, что они поднялись, но хочется, чтобы они проиграли», – сказал Акинфеев.