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Боярский: «Буду болеть за Украину в матче со Швецией»

29 июня 2021, 10:59
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗакончился в доп. время

Народный артист РФ Михаил Боярский оценил шансы сборной Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции.

Буду болеть за Украину! Предстоит интересная игра с равным соперником. И мне кажется, что у украинцев больше мотивации.

Кто выиграет? Украина, психологически я на их стороне.

Ранее стало известно, кто рассудит данную встречу.

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Все комментарии
Знатог
Знатог ответ заDOOMчивый (раскрыть)
29 июня в 21:35
Акинфеев: э нет, меня уже не запрягут!
Makao
Makao
29 июня в 18:53
В очередной раз показал, что в футболе не разбирается. Как у Швеции может быть меньше мотивации? С чего он это взял? Болеть буду тоже за Украину, но Шляпник говорит глупости))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Gunslinger (раскрыть)
29 июня в 16:54
рымВаш.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 1-я конная (раскрыть)
29 июня в 16:53
Запрягайтэ хлопци кони!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ LOpp (раскрыть)
29 июня в 16:52
Москва это Тритий Рим,а Украина - второй Израиль,со столицей Умань.Миша знает за кого болеть.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
29 июня в 16:51
Дартаньян болел за Шпор,а они взяли и облажались,теперь очередь и до укропов дошла. Снимаю Вам шляпу МихаЭль - вы гений!
Землянин
Землянин ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
29 июня в 15:09, ред.
У Боярского и там не мало зрителей, ана всех обобщать не стоит, ведь и на родине можно найти недовольных, особенно к его детям. Всем мил не будешь
Знатог
Знатог ответ Gunslinger (раскрыть)
29 июня в 14:34
Вобще мы слушали больше Ротару чем АББУ.
sir_Alex
sir_Alex ответ Gunslinger (раскрыть)
29 июня в 14:16
Древних укров, сало и горилку.
протон1
протон1
29 июня в 14:06
думаю тоже буду болеть за украину.
Gunslinger
Gunslinger
29 июня в 14:03
Швеция дала миру квартет "ABBA".
А что дала Украина???.......
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
29 июня в 13:28
Его значит тоже ******* раз подставил вторую щеку. Каждому свое.
1-я конная
1-я конная
29 июня в 12:22
2 Алексей Коротеев

Бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 между Швецией и Украиной.

«Очень интересно будет посмотреть матч Швеция – Украина. Я видел, как играют украинцы, в какой футбол. Люди играют, забивают красивые голы. Если они пройдут, то они вообще будут полные молодцы.

Вратарь у них, мне кажется, вообще топовый. Украину может смотивировать то, что они так на шару проскочили в плей-офф, и могут выдать лучшую игру. Шведы на этом турнире показали, что они поднялись, но хочется, чтобы они проиграли», – сказал Акинфеев.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
29 июня в 12:03
    YAMAYKA
    YAMAYKA
    29 июня в 11:30
    Тысяча чертей не надо.
    112910415
    112910415
    29 июня в 11:14
    и это - правильный выбор
    LOpp
    LOpp
    29 июня в 11:02
    жаль Израиля нет на Евро
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