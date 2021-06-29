Боярский: «Буду болеть за Украину в матче со Швецией»

Народный артист РФ Михаил Боярский оценил шансы сборной Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции.

Буду болеть за Украину! Предстоит интересная игра с равным соперником. И мне кажется, что у украинцев больше мотивации.

Кто выиграет? Украина, психологически я на их стороне.