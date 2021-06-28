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Тихонов: «После фиаско на Евро Черчесову надо было подать в отставку»

28 июня 2021, 11:18

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал провальное выступление сборной России на Евро-2020.

Черчесову нужно подавать в отставку. Это самое правильное, что он сейчас может сделать. Я разговаривал со многими выдающимися людьми из мира спорта — они все говорят, что подали бы в отставку на месте Черчесова, чтобы не позориться перед народом.

После этого фиаско на Евро ему надо было прийти и сложить оружие. Это был бы мужской поступок. А сейчас будут говорить, что ему надо будет компенсацию большую платить при увольнении. А где у вас в контракте прописано, что за хреновое выступление надо выгонять тренера? Этого пункта, конечно, нет. Наверное, здесь есть какая-то заинтересованность.

У Черчесова ведь и орден есть, представляете. Орден Александра Невского дается людям, которые сделали для страны что-то величественное. А тут просто раздали.

У нас в стране ордена и награды раздают как семечек стакан. Позорище просто! Футболисты сборной тоже — заслуженные мастера спорта. Раньше эту награду давали Олимпийским чемпионам, а сейчас что?

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Все комментарии
Землянин
Землянин
29 июня в 01:34, ред.
Тихонов по делу разнёс, итак щедро раздавали награды и КМСы за что ❓ за 1/4 финала, что за бред❓ ну да, вышли из группы и удачно провели пару матчей, в одном выйграл и по пеналям, во втором - нет. Другим спортсменам, как минимум олимпиаду выиграть надо для этого 🤔
pomor45
pomor45
28 июня в 23:46
РФС в весьма трудном положении: гнать надо Черчесова, а заменить некем.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
28 июня в 17:31
Можно подумать, что до Черчесова сборная всегда выходила в финал. Пора уже привыкнуть к такому положению дел. Ведь если объективно, и Бельгия и Дания - на голову сильнее сборной России. Обе команды, думаю, дойдут до полуфинала, как минимум. Вон Уэльс с Гаретом Бэйлом влетел от той же Дании 0-4 и никто в отставку не подал
Константин Белых
Константин Белых
28 июня в 14:34
Все верно Андрей Валерьевич но к сожалению футбол сейчас и футбол 30 лет назад это две большие разницы. сейчас у нас в РПЛ главное-бабло отмыть. В ваше блестящее время побеждать. В этом фишка. Времены художников на поле прошли(Цымбаларь Титов Никифоров) сейчас даже у тренера Сборной мужской чести нету и никто не может на это повлиять. В таком 56ьном обществе мы живем к сожалению..
sir_Alex
sir_Alex
28 июня в 13:40
Сам не уйдёт.
112910415
112910415
28 июня в 13:28
Тихонов не понаслышке знает, что такое принципы и честь !
а вот Стас - это совсем другое ...
МапС
МапС ответ протон1 (раскрыть)
28 июня в 12:54
Орден св. Ибукентия с закруткой на спине!
kust07
kust07
28 июня в 12:08
Император всея Руси виноват,ордена с его подачи раздали. по хорошему все руководство РФС в отставку отправить, устроить кардинальную чистку.Может потом что и изменится
протон1
протон1
28 июня в 11:58
прочитал статью . а нет ордена за позорное выступление вручить усатому?
Серж 129
Серж 129
28 июня в 11:44
Страна Идиотов весь мир над нами просто угорает
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
28 июня в 11:41
Ему надо было повеситься !
stanichnik
stanichnik
28 июня в 11:37
Ничего нового в оценке работы ГТ да и всей футбольной сборной команды нашей страны Александр Иванович не сказал. Очевидные вещи, о которых говорят даже бабушки у подъездов домов не признаёт только Станислав Саламович и нынешнее руководство РФС. Но хочется надеяться, что по окончании Евро-2020 всё же будет дана объективная и главное принципиальная оценка выступлению нашей главной команды за последние два года с вытекающими орг. выводами и принятием мер направленных на выход из создавшегося положения.
Leha-ha50
Leha-ha50
28 июня в 11:36, ред.
История повторяется. Зачем надо было торопиться продлять контракт с Черчесовым??? Этот вопрос надо было решать после выступлений на Евро. Печальный опыт с Капелло так видно ничему и не научил. Вот что теперь делать? Выгонять? Тогда надо платить компенсацию, а платить, как видно, не хотят, там похоже уже все поделено и расходы на компенсацию в смету не вписываются.
А что же Черчесов??? Почему после такого позора сам не уходит? Жалко терять доходное место? Своим упрямством он только усиливает негатив к себе. Думаю долго обтекать ему придется.
Всем здоровья.
cska1948
cska1948
28 июня в 11:36
"...А сейчас будут говорить, что ему надо будет компенсацию большую платить при увольнении..."
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Вместе с Черчесовым надо увольнять и того, кто подписал с ним ТАКОЙ контракт!
Caniggia
Caniggia
28 июня в 11:35
Нормально разнёс лысого барана, в отличие от многих!
Q-J-G
Q-J-G
28 июня в 11:30
После фиаско уйти в отставку...

Для этого надо иметь совесть, честь, уважение к своим согражданам, уважение к многомиллионной "армии болельщиков" своей страны, быть Мужчиной с большой буквы, быть личностью...

К сожалению, всё перечисленное не имеет никакого отношения к С.Черчесову...

Очень похоже на то, что всё, что его интересует в этой жизни, это миллионы, которые он не зарабатывает своим интеллектом, трудом, а просто получает неизвестно за что..............
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 июня в 11:24
Да все идет по плану. Евро - это просто часть подготовки к отбору на Мир.
доктоР7
доктоР7
28 июня в 11:20
САм он не уйдет, ежу понятно.
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