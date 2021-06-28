Тихонов: «После фиаско на Евро Черчесову надо было подать в отставку»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал провальное выступление сборной России на Евро-2020.

Черчесову нужно подавать в отставку. Это самое правильное, что он сейчас может сделать. Я разговаривал со многими выдающимися людьми из мира спорта — они все говорят, что подали бы в отставку на месте Черчесова, чтобы не позориться перед народом.

После этого фиаско на Евро ему надо было прийти и сложить оружие. Это был бы мужской поступок. А сейчас будут говорить, что ему надо будет компенсацию большую платить при увольнении. А где у вас в контракте прописано, что за хреновое выступление надо выгонять тренера? Этого пункта, конечно, нет. Наверное, здесь есть какая-то заинтересованность.

У Черчесова ведь и орден есть, представляете. Орден Александра Невского дается людям, которые сделали для страны что-то величественное. А тут просто раздали.

У нас в стране ордена и награды раздают как семечек стакан. Позорище просто! Футболисты сборной тоже — заслуженные мастера спорта. Раньше эту награду давали Олимпийским чемпионам, а сейчас что?