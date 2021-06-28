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Боярский: «Карасёв может судить финал Евро»

28 июня 2021, 14:40
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды0 : 2Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Народный артист РФ Михаил Боярский ответил на критику голландских болельщиков в адрес российского арбитра Сергея Карасёва после матча 1/8 финала Евро-2020.

На 55-й минуте матча Нидерланды — Чехия номинальные хозяева остались в меньшинстве. Карасёв показал красную карточку защитнику Матийсу де Лигту.

Там была чистая красная карточка! Объективность прежде всего! Мало ли чего там говорят... Карасёв — отличный специалист. Он сможет спокойно судить финал Евро.

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Все комментарии
протон1
протон1
29 июня в 00:56
ну если бы не показал красную. то сказали бы чехи что засудили . ну честно судить и никаких проблем .
Сп62
Сп62
28 июня в 21:06
К сожалению, решать будет не Миша.
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
28 июня в 17:00
Гора с плеч!!!! Боярский одобряет.
Карасёв теперь может спать спокойно.
cska1948
cska1948
28 июня в 16:30
Боярский: «Карасёв может судить финал Евро»
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Может, но не будет! Карасёв не встаёт на калено!
Байкал-38.
Байкал-38.
28 июня в 15:08
Игра рукой была очевидна, но вопрос стоял была ли рука умышленной. Карасёв правильно показал жёлтую и обратился к видео-ассистентам. С разных камер картина смотрелась по разному и трудно было определить, но с одного повтора было видно, что де Лигт сыграл умышленно. Карасёв принял правильное решение показав красную по итогам просмотра.
Соглашусь с Боярским Карасёву можно и финал доверить. Хоть кем то мы в футболе можем гордиться!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 июня в 14:56
Ну и пусть критикуют, зато Чехия Карасеву очень даже признательна за бескомпромиссное судейство:
112910415
112910415
28 июня в 14:48
мушкетер, как всегда, не разобрался !
про красную подсказал арбитр ВАР, и Карасеву это минус ...
beefs
beefs
28 июня в 14:44
не переживайте, найдут судью для финала...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
28 июня в 14:42
а Вилков не может
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