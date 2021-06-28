Боярский: «Карасёв может судить финал Евро»

Народный артист РФ Михаил Боярский ответил на критику голландских болельщиков в адрес российского арбитра Сергея Карасёва после матча 1/8 финала Евро-2020.

На 55-й минуте матча Нидерланды — Чехия номинальные хозяева остались в меньшинстве. Карасёв показал красную карточку защитнику Матийсу де Лигту.

Там была чистая красная карточка! Объективность прежде всего! Мало ли чего там говорят... Карасёв — отличный специалист. Он сможет спокойно судить финал Евро.