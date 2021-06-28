Бывший российский футболист прокомментировал провал сборной России на Евро-2020.

В сборной играют одни заслуженные мастера спорта. Худшая команда чемпионата Европы, зато тренер — орденоносец. Пусть руководители решают, как им выходить из этой ситуации. А то в экстазе раздали всем орденов и званий, а теперь стыдно.

Но лишать, конечно, уже некрасиво будет совсем. Если только сами игроки и тренер не захотят. Но Черчесов ни за что в жизни не откажется от ордена Александра Невского.