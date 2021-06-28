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Канчельскис: «Россия — худшая команда Евро-2020, зато тренер — орденоносец»

28 июня 2021, 11:32

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал провал сборной России на Евро-2020.

В сборной играют одни заслуженные мастера спорта. Худшая команда чемпионата Европы, зато тренер — орденоносец. Пусть руководители решают, как им выходить из этой ситуации. А то в экстазе раздали всем орденов и званий, а теперь стыдно.

Но лишать, конечно, уже некрасиво будет совсем. Если только сами игроки и тренер не захотят. Но Черчесов ни за что в жизни не откажется от ордена Александра Невского.

А футболистам надо уезжать играть в Европу, вот и весь секрет. Но из РПЛ уехать сложно. Должно быть огромное желание самого игрока, потому что клуб, агенты и родственники будут отговаривать, условия в России же намного выгоднее.

Ранее Канчельскис высмеял тренерские качества Станислава Черчесова.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
29 июня в 01:30
Канчельскис по делу разнёс, итак щедро раздавали награды и КМСы за что ❓ за 1/4 финала, что за бред❓ ну да, вышли из группы и удачно провели пару матчей, в одном выйграл и по пеналям, во втором - нет. Другим спортсменам, как минимум олимпиаду выиграть надо для этого 🤔
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Jeck Denielse (раскрыть)
28 июня в 16:01
Ты забыл." И присвоить всем звания Самых заслуженных мастеров спорта".
Garrincha58
Garrincha58 ответ Брулин (раскрыть)
28 июня в 15:11
рыбного хозяйства
Garrincha58
Garrincha58 ответ Igo0rek (раскрыть)
28 июня в 15:10
Мутко и К
berda2003
berda2003
28 июня в 14:57
орден за работу пастухом... пардон, чабаном.
Санчо Панса
Санчо Панса
28 июня в 14:53
И не говори! Сыграли так достойно, как могли....Турция и Северная Македония нас разве что превзошли в этом плане, мда.
112910415
112910415
28 июня в 13:37
руководители решат, что ничего решать не надо.
когда будет надо, им позвонят.
sir_Alex
sir_Alex
28 июня в 13:37
Им не стыдно, ты о чём, Андрюха??? 😃😄😁
Стасодзюб
Стасодзюб
28 июня в 13:23
Газпром подсадил на такие зарплаты,вот и результат!)
Igo0rek
Igo0rek
28 июня в 13:21
Кто вообще мог решить, что Черчесов нормальный тренер?
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
28 июня в 12:58
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 июня в 12:56
Из доклада Черчесова в Кремль....

"Мы одержали в группе столько же побед сколько в своих группах Франция, Испания, Португалия и Германия"
"Наш Капитан лидер Евро по выигранным воздушным единоборствам"
"Головин пробежал больше всех на групповом этапе турнира"
"Дзюба - лидер по попаданию в оффсайд среди всех участников Евро"
"За всю историю проведения Евро только Мы и Бельгийцы с первого места рейтинга смогли победить саму сборную Финляндии"
"Мы единственные кто 100% реализовал все свои моменты...т.е. все 2....как с игры...так и с пенальти"
"У нас 100% показатель по забитым пенальти на турнире"
"Мы наперекор прогнозам улучшаем свою игру....перед Евро летели сербам 5:0....а на самом Евро не пропускали более 3-х-4-х мячей за матч"
"Мы ни на йоту не ухудшили свои показатели....как начали турнир на 4-м месте...так его и завершили"
"Европейский футбол ещё не готов к футболу будущего...который показывает наша команда...каждый футболист играет в своё удовольствие, не задумываясь о результате, благодаря той зоне комфорта в которую он вернётся после международного турнира."

Кремль : "Всех наградить.Тренера дважды.Дюкова трижды.Артёму памятник."
Игорь Гибизов
Игорь Гибизов
28 июня в 12:39
У нас в команде играет 38 летний и считается лучшим. Скорее все просто все хуже. Другой тренер может и показал бы результат чуть лучше, но на сколько?
Вот в клубах другие тренера, а результаты в Европе не лучше чем у России на евро.
Просто играть некому, и тренировать примерно так же, все уже пробовали.
ЮЗИК
ЮЗИК
28 июня в 12:20
Тренер у нас под покровительством, а у самого духу не хватит уйти,падение продолжается
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 июня в 12:16
Все больше начинаю думать, что сборная России по футболу - заговор ЦРУ, а Черчесов - агент Госдепа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 июня в 12:00
Вот так ошибёшься один раз с выбором, а потом репу чесать приходится, как его выпнуть из сборной. А всё можно обставить просто. Заключить даже долгосрочный контракт, но с привязкой к результату. К примеру, выиграть Лигу наций или выход в полуфинал ЕВРО.
Не выполнил - ищи себе новое место работы.
Не уверен в себе и своих результатах - не берись за эту работу.
А если получится перевыполнить задачу, так можно премией денежной наградить или орден очередной на грудя повесить.
Было бы понятно с самого начала и тренеру, и сборникам, и болельщикам тоже...
hazardfan
hazardfan ответ Q-J-G (раскрыть)
28 июня в 11:59
и получает 2,5 млн ЕВРО в год БЮДЖЕТНЫХ денег. Позор конечно
протон1
протон1 ответ Брулин (раскрыть)
28 июня в 11:59
претендент будущий он в гос. думу. у нас почти вся гос дума спортсменами забита а толку ноль.
Брулин
Брулин
28 июня в 11:56
Не только орденоносец, но и будущий министр чего-нибудь.
протон1
протон1
28 июня в 11:54
после такого позора кто их в европу позовет? и так санкции давят из за царя.
ildar_3871
ildar_3871
28 июня в 11:48
При таких покровителях Черчесов может получить Героя России !
cska1948
cska1948
28 июня в 11:48
"В сборной играют одни заслуженные мастера спорта..."
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Неправда! В сборной России по футболу на Евро 2020 вообще никто НЕ играл, от слова СОВСЕМ!
Серж 129
Серж 129
28 июня в 11:41
Черчес даж оправдываться не стал как всегда съязвил, любой другой бы на его месте подал в отставку а эту пох уехал сразу жрать вискарь к себе на остров
beefs
beefs
28 июня в 11:40
все правильно, больше всего обидно за незаслуженные награды...
Q-J-G
Q-J-G
28 июня в 11:37
Когда такие, как С.Черчесов получают ордена, получая ни за что, тем более, как Орден Александра Невского, становится печально...

Ордена обесцениваются, люди разочаровываются, нет веры, ни в настоящее, ни в будущее...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 июня в 11:33
Гнать в зашей усатого бездаря!
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