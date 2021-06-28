Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал провал сборной России на Евро-2020.
В сборной играют одни заслуженные мастера спорта. Худшая команда чемпионата Европы, зато тренер — орденоносец. Пусть руководители решают, как им выходить из этой ситуации. А то в экстазе раздали всем орденов и званий, а теперь стыдно.
Но лишать, конечно, уже некрасиво будет совсем. Если только сами игроки и тренер не захотят. Но Черчесов ни за что в жизни не откажется от ордена Александра Невского.
А футболистам надо уезжать играть в Европу, вот и весь секрет. Но из РПЛ уехать сложно. Должно быть огромное желание самого игрока, потому что клуб, агенты и родственники будут отговаривать, условия в России же намного выгоднее.
Ранее Канчельскис высмеял тренерские качества Станислава Черчесова.
Не выполнил - ищи себе новое место работы.
Не уверен в себе и своих результатах - не берись за эту работу.
А если получится перевыполнить задачу, так можно премией денежной наградить или орден очередной на грудя повесить.
Было бы понятно с самого начала и тренеру, и сборникам, и болельщикам тоже...
Не выполнил - ищи себе новое место работы.
Не уверен в себе и своих результатах - не берись за эту работу.
А если получится перевыполнить задачу, так можно премией денежной наградить или орден очередной на грудя повесить.
Было бы понятно с самого начала и тренеру, и сборникам, и болельщикам тоже...
"Мы одержали в группе столько же побед сколько в своих группах Франция, Испания, Португалия и Германия"
"Наш Капитан лидер Евро по выигранным воздушным единоборствам"
"Головин пробежал больше всех на групповом этапе турнира"
"Дзюба - лидер по попаданию в оффсайд среди всех участников Евро"
"За всю историю проведения Евро только Мы и Бельгийцы с первого места рейтинга смогли победить саму сборную Финляндии"
"Мы единственные кто 100% реализовал все свои моменты...т.е. все 2....как с игры...так и с пенальти"
"У нас 100% показатель по забитым пенальти на турнире"
"Мы наперекор прогнозам улучшаем свою игру....перед Евро летели сербам 5:0....а на самом Евро не пропускали более 3-х-4-х мячей за матч"
"Мы ни на йоту не ухудшили свои показатели....как начали турнир на 4-м месте...так его и завершили"
"Европейский футбол ещё не готов к футболу будущего...который показывает наша команда...каждый футболист играет в своё удовольствие, не задумываясь о результате, благодаря той зоне комфорта в которую он вернётся после международного турнира."
Кремль : "Всех наградить.Тренера дважды.Дюкова трижды.Артёму памятник."
"Мы одержали в группе столько же побед сколько в своих группах Франция, Испания, Португалия и Германия"
"Наш Капитан лидер Евро по выигранным воздушным единоборствам"
"Головин пробежал больше всех на групповом этапе турнира"
"Дзюба - лидер по попаданию в оффсайд среди всех участников Евро"
"За всю историю проведения Евро только Мы и Бельгийцы с первого места рейтинга смогли победить саму сборную Финляндии"
"Мы единственные кто 100% реализовал все свои моменты...т.е. все 2....как с игры...так и с пенальти"
"У нас 100% показатель по забитым пенальти на турнире"
"Мы наперекор прогнозам улучшаем свою игру....перед Евро летели сербам 5:0....а на самом Евро не пропускали более 3-х-4-х мячей за матч"
"Мы ни на йоту не ухудшили свои показатели....как начали турнир на 4-м месте...так его и завершили"
"Европейский футбол ещё не готов к футболу будущего...который показывает наша команда...каждый футболист играет в своё удовольствие, не задумываясь о результате, благодаря той зоне комфорта в которую он вернётся после международного турнира."
Кремль : "Всех наградить.Тренера дважды.Дюкова трижды.Артёму памятник."