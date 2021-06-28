Варга: «Слуцкий работал бы в „Манчестер Сити“ не хуже Гвардиолы»

Известный агент Шандор Варга поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
Почему Слуцкий не остался в Европе? Не было конкретных и хороших предложений. Плюс ему понравился проект «Рубина». В Европе выше конкуренция? Я считаю чемпионат России улучшается, однозначно. Да, «Зенит» три раза подряд взял золото, но за второе место борются уже 4-5 команд. Это серьезно. Думаю, Слуцкий правильно сделал, что не пошел в команду, которая стоит на вылет в АПЛ или вряд ли попадет в АПЛ. Когда будут достойные предложения, тогда он вернется и легко адаптируется — он прекрасно знает английский, в плане отношений с людьми и коммуникации у него всё отлично. Могу представить его тренером любой команды мира. Уверен, что он бы работал в «Ман Сити» не хуже Гвардиолы или любого другого тренера.
Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что Слуцкий может возглавить сборную России.
а насчёт МанСити, так ты, агент, закусывай, когда бухнёшь...
а насчёт МанСити, так ты, агент, закусывай, когда бухнёшь...
Я б вообще мог бы в Кремле руководить ! , лучше, чем... Не зовут...
Я б вообще мог бы в Кремле руководить ! , лучше, чем... Не зовут...
Хороший тренер...хороший человек...
Пока его коллеги превращались здесь в "экспертов" поехал и поработал на Западе...
За что ему респект ...
Да и вернувшись....за короткий срок поднял Рубин выше ЦСКА,Краснодара,Ростова и Динамо в итоговой таблице....
Удачи,процветания и успехов ЛВС с любым клубом !!!!!!!
Касаемо Гвардиолы....
Без комментариев...
Я вообще не знаю в чём обязанности тренера если в командах в которых ты работаешь игроков всегда от 700 т евро до 1 млрд 200 т евро....
Просто выводить их на поле...и покривляться на бровке ??
Такие игроки сами знают что и как делать....
В Барселонах-Бавариях-МС и Олич справился бы...)))
Хороший тренер...хороший человек...
Пока его коллеги превращались здесь в "экспертов" поехал и поработал на Западе...
За что ему респект ...
Да и вернувшись....за короткий срок поднял Рубин выше ЦСКА,Краснодара,Ростова и Динамо в итоговой таблице....
Удачи,процветания и успехов ЛВС с любым клубом !!!!!!!
Касаемо Гвардиолы....
Без комментариев...
Я вообще не знаю в чём обязанности тренера если в командах в которых ты работаешь игроков всегда от 700 т евро до 1 млрд 200 т евро....
Просто выводить их на поле...и покривляться на бровке ??
Такие игроки сами знают что и как делать....
В Барселонах-Бавариях-МС и Олич справился бы...)))
У Гвардиолы комплекс, что главный в его команде должен быть сам Гвардиола. Именно поэтому он много лет томил КДБ в ротации и не давал ему лидерской роли.
У Гвардиолы комплекс, что главный в его команде должен быть сам Гвардиола. Именно поэтому он много лет томил КДБ в ротации и не давал ему лидерской роли.
Он плохой психолог, тренер неуверенный в себе, когда "на кону", "пан или пропал"...
З.Зидан никак не лучше, как тренер, ни тактически, ни теоритически, но, он отличный психолог, заряженный на победу, как итог: три Лиги чемпионов подряд.... А что Гвардиола за шесть лет, в ЛЧ, в качестве главного тренера... Надежды и разочарования болельщиков МС., когда речь идёт о ЛЧ.
Он плохой психолог, тренер неуверенный в себе, когда "на кону", "пан или пропал"...
З.Зидан никак не лучше, как тренер, ни тактически, ни теоритически, но, он отличный психолог, заряженный на победу, как итог: три Лиги чемпионов подряд.... А что Гвардиола за шесть лет, в ЛЧ, в качестве главного тренера... Надежды и разочарования болельщиков МС., когда речь идёт о ЛЧ.
верьте ему, люди !
верьте ему, люди !
Примеров масса - Бенитес, Пеллегрини в Реале, Мартино в Барсе - люди добившиеся в более слабых клубах неплохих успехов, но в топ-клубах растворились.
Так что, Слуцкий хороший тренер на своем уровне, но утверждать, что он 100% добился бы успеха с топ-клубом неправильно. Здесь Шандор скорее привлекает внимание к своему клиенту.
Примеров масса - Бенитес, Пеллегрини в Реале, Мартино в Барсе - люди добившиеся в более слабых клубах неплохих успехов, но в топ-клубах растворились.
Так что, Слуцкий хороший тренер на своем уровне, но утверждать, что он 100% добился бы успеха с топ-клубом неправильно. Здесь Шандор скорее привлекает внимание к своему клиенту.