Варга: «Слуцкий работал бы в „Манчестер Сити“ не хуже Гвардиолы»

Известный агент Шандор Варга поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» .

Почему Слуцкий не остался в Европе? Не было конкретных и хороших предложений. Плюс ему понравился проект «Рубина». В Европе выше конкуренция? Я считаю чемпионат России улучшается, однозначно. Да, «Зенит» три раза подряд взял золото, но за второе место борются уже 4-5 команд. Это серьезно. Думаю, Слуцкий правильно сделал, что не пошел в команду, которая стоит на вылет в АПЛ или вряд ли попадет в АПЛ . Когда будут достойные предложения, тогда он вернется и легко адаптируется — он прекрасно знает английский, в плане отношений с людьми и коммуникации у него всё отлично. Могу представить его тренером любой команды мира. Уверен, что он бы работал в «Ман Сити» не хуже Гвардиолы или любого другого тренера.