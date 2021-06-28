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Варга: «Слуцкий работал бы в „Манчестер Сити“ не хуже Гвардиолы»

28 июня 2021, 16:10

Известный агент Шандор Варга поделился мнением о работе главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Почему Слуцкий не остался в Европе? Не было конкретных и хороших предложений. Плюс ему понравился проект «Рубина». В Европе выше конкуренция? Я считаю чемпионат России улучшается, однозначно. Да, «Зенит» три раза подряд взял золото, но за второе место борются уже 4-5 команд. Это серьезно. Думаю, Слуцкий правильно сделал, что не пошел в команду, которая стоит на вылет в АПЛ или вряд ли попадет в АПЛ. Когда будут достойные предложения, тогда он вернется и легко адаптируется — он прекрасно знает английский, в плане отношений с людьми и коммуникации у него всё отлично. Могу представить его тренером любой команды мира. Уверен, что он бы работал в «Ман Сити» не хуже Гвардиолы или любого другого тренера.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов выразил мнение, что Слуцкий может возглавить сборную России.

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Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман
29 июня в 06:27
В интересах своего клиента агенты готовы нести откровенный бред.
berda2003
berda2003
28 июня в 23:02
пи...ди, пи...ди... отрабатывай копейки... ни куда он не пойдёт - он уже обо...рался и никто его не позовёт...
а насчёт МанСити, так ты, агент, закусывай, когда бухнёшь...
протон1
протон1
28 июня в 22:20
а варга его агент судя по высказываниям?
Roman73
Roman73
28 июня в 21:38
Слуцки в Сити ?
Я б вообще мог бы в Кремле руководить ! , лучше, чем... Не зовут...
Шуnя771
Шуnя771
28 июня в 21:24
Не факт успешности на месте Гвардиолы, далеко не факт.
firewing
firewing
28 июня в 20:42
Если бы был не хуже, тренировал бы Барсу или Баварию, а так - бла-бла-бла...
ЮЗИК
ЮЗИК
28 июня в 20:12
Не согласен с таким мнением
Сергей Суханов
Сергей Суханов
28 июня в 19:55
А усач и не тренер он быдло
Сергей Суханов
Сергей Суханов ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
28 июня в 19:53, ред.
Только после трансферов Дзюбы и Ионова. Еще б Джанаева в раму да он разрешение на работу не получит
barcamilan
barcamilan
28 июня в 19:31
чо курит варга?
Илья Пыркин
Илья Пыркин
28 июня в 19:27
А дедушка был бы неплохой бабушкой, но природа решила что будет дедушкой 😸😩
dok66
dok66
28 июня в 19:06
Слуцкий конечно хороший тренер , но нет опыта работы с топами и звездными составами . Работа в Голландии это как раз и показала , когда он просто не смог найти консенсус между зазвездившим игроком и руководством клуба .
juvenale
juvenale
28 июня в 18:47
с таким баблом и составом и я бы хорошо работал
Mi6
Mi6
28 июня в 18:17
Варга: «Слуцкий работал бы в „Манчестер Сити“ не хуже Гвардиолы, если бы умел работать как Пеп»))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 июня в 18:16, ред.
Слуцкий - топ...
Хороший тренер...хороший человек...
Пока его коллеги превращались здесь в "экспертов" поехал и поработал на Западе...
За что ему респект ...
Да и вернувшись....за короткий срок поднял Рубин выше ЦСКА,Краснодара,Ростова и Динамо в итоговой таблице....
Удачи,процветания и успехов ЛВС с любым клубом !!!!!!!

Касаемо Гвардиолы....
Без комментариев...
Я вообще не знаю в чём обязанности тренера если в командах в которых ты работаешь игроков всегда от 700 т евро до 1 млрд 200 т евро....
Просто выводить их на поле...и покривляться на бровке ??
Такие игроки сами знают что и как делать....
В Барселонах-Бавариях-МС и Олич справился бы...)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
28 июня в 18:04
Не знаю насчет Слуцкого, но реально половина из топ-тренеров работали бы в МС не хуже Пепки. По крайней мере, они не раз за семь лет до финала бы дошли (и то в год, когда минимум конкуренции было).

У Гвардиолы комплекс, что главный в его команде должен быть сам Гвардиола. Именно поэтому он много лет томил КДБ в ротации и не давал ему лидерской роли.
zooveterinar
zooveterinar
28 июня в 18:03
В ман сити Слуцкий справится, да еще с таким прессовым багажом,единственное смог бы управлять звездами??!! Они там чванливые, слегка подгнившие, а насчет рпл ,агент конечно ошибается, взять хотябы последние семь лет выступления наших клубов в евро турах, класс упал очень сильно ,качество и футболистов,и самой игры,да и лигионеры уже не те приходят,хотя Влашич в цска достойный по этому сезону!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 июня в 17:49
В МС даже усач может работать, там тренер не нужен.
Санчо Панса
Санчо Панса
28 июня в 17:39
Вот это похвала в адрес Леонида Викторовича! Полагаю, что Слуцкий такого даже и не ожидал о себе услышать.
ildar_3871
ildar_3871
28 июня в 17:33
В Европу отпустим , в Россию нет !)
Стасодзюб
Стасодзюб
28 июня в 17:32
)))) хахаха точно
sv_1969
sv_1969 ответ LOpp (раскрыть)
28 июня в 17:29
Вам правильно сказали!Состава который был в АПЛ , у Лени уже не было!
Q-J-G
Q-J-G ответ Igo0rek (раскрыть)
28 июня в 17:23
Вы знаете, по-моему, всё перечисленное Вами, имеет отношение к Гвардиоле, полностью с Вами согласен... + ещё - он проигрывает ответственные, решающие матчи на психологическом уровне, игроки это чувствуют, и его мандраж передаётся команде...
Он плохой психолог, тренер неуверенный в себе, когда "на кону", "пан или пропал"...

З.Зидан никак не лучше, как тренер, ни тактически, ни теоритически, но, он отличный психолог, заряженный на победу, как итог: три Лиги чемпионов подряд.... А что Гвардиола за шесть лет, в ЛЧ, в качестве главного тренера... Надежды и разочарования болельщиков МС., когда речь идёт о ЛЧ.
mangox33
mangox33 ответ LOpp (раскрыть)
28 июня в 17:23
А ты не только Википеди\ю читай но и футбольные сайты. Там написано что почти 70% состава Халл Сити разбежалось
dzvinka
dzvinka
28 июня в 17:20
отвечу одним словом - хуже)))
112910415
112910415
28 июня в 17:15
этот объективный агент только что расхваливал Черчесова,
верьте ему, люди !
Igo0rek
Igo0rek ответ Q-J-G (раскрыть)
28 июня в 17:06
Чисто на мой взгляд, Гвардиола в ответственных пытается изобретать велосипед. Что это? Попытка доказать мол я гений, все выверну с ног на голову и выиграю. Или это какой-то мандраж. Не знаю. Взять например финал ЛЧ. Стерлинг весь плей-офф сидел на лавке, Сити играл хорошо. В финале играет Стерлинг, в опорке непонятно что, и все рушится.
Брулин
Брулин
28 июня в 17:03
«Дзюба играл бы в «Ман Юнайтед» не хуже Рэшфорда», «Лапочкин судил бы в АПЛ не хуже Тейлора», «Зарема управляла бы «Тоттенхэмом» не хуже Леви»…. Объявляем сезон на самый интересный заголовок от Варги!
амурец
амурец
28 июня в 17:00
а почему бы и нет
Мessi 10
Мessi 10
28 июня в 16:56
Звездный состав не гарантирует тебе успехов, если ты не можешь им эффективно управлять.
Примеров масса - Бенитес, Пеллегрини в Реале, Мартино в Барсе - люди добившиеся в более слабых клубах неплохих успехов, но в топ-клубах растворились.
Так что, Слуцкий хороший тренер на своем уровне, но утверждать, что он 100% добился бы успеха с топ-клубом неправильно. Здесь Шандор скорее привлекает внимание к своему клиенту.
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