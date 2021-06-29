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Мостовой: «Фаворита нет в матче Англия — Германия»

29 июня 2021, 10:00
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Англии и Германии.

Матч пройдет в Лондоне, это однозначный плюс для англичан. При своих болельщиках играть гораздо легче и приятней. По игре на групповом этапе обе команды не впечатлили. Англичане забили всего два мяча на этом турнире. Наверное, можно только один матч отметить у немцев, когда была обыграна сборная Португалии. В том матче у Германии получалось все, они зажимали соперника высоким прессингом. В предстоящем матче фаворита нет. Мне кажется, будет 1:1, все решится либо в овертайме, либо в серии пенальти.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил шансы своей команды в предстоящей игре.

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sir_Alex
sir_Alex
29 июня в 14:44
Гари Линекер: "Футбол — простая игра. 22 человека 90 минут гоняют мяч, а в конце всегда побеждают немцы".
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
29 июня в 10:45
Чуда не произойдёт и англы отправятся восвояси)))
112910415
112910415
29 июня в 10:37
ничья, овертайм ... решающий эпизод !
mihaluch
mihaluch
29 июня в 10:28
Счёт может быть любой.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Федор Паршунин (раскрыть)
29 июня в 10:12
Почему же? Испания оказалась сильнее, Франция была сильнее, но случай имеет место быть всегда)
25процентный клоун
25процентный клоун
29 июня в 10:10
Ожидаю повторение Бразилия Германия, не меньше
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 июня в 10:07, ред.
Последние матчи Евро показали, что называть фаворита - занятие неблагодарное.
cska1948
cska1948
29 июня в 10:05
Фаворита может быть и нет, но победит Германия!
beefs
beefs
29 июня в 10:04
посмотрим, кто то должен уступить...
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