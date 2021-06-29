Мостовой: «Фаворита нет в матче Англия — Германия»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Англии и Германии.

Матч пройдет в Лондоне, это однозначный плюс для англичан. При своих болельщиках играть гораздо легче и приятней. По игре на групповом этапе обе команды не впечатлили. Англичане забили всего два мяча на этом турнире. Наверное, можно только один матч отметить у немцев, когда была обыграна сборная Португалии. В том матче у Германии получалось все, они зажимали соперника высоким прессингом. В предстоящем матче фаворита нет. Мне кажется, будет 1:1, все решится либо в овертайме, либо в серии пенальти.