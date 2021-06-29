Селюк: «Мне не жалко Роналду. Он уже сбитый лётчик»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал вылет сборной Португалии из чемпионата Европы после поражения от Бельгии (0:1) в 1/8 финала турнира.
Роналду не жалко, он мне никогда не нравился, совершенно спокойно к нему отношусь. И, вообще, Роналду уже сбитый лётчик.
Сегодня португальский и бразильский футбол уходит в историю. Все эти тыр-пыр, этот футзальный футбол, эти игроки ростом метр тридцать и весом 40 кг в современном футболе не могут добиться успеха. Сейчас многое решают физические данные, мотивация, бойцовские качества, ну и, конечно, умение играть в футбол, техника. И сейчас часто эти качества бьют класс. Поэтому успеха добиваются датчане и те же чехи. Правда, пока чехам не хватает стабильности.
Бельгийцев не прижали, они играли по результату. Теперь португальцы отправились домой, а бельгийцы идут дальше. Для чего им нужно было расходовать силы, получать травмы? И так Де Брюйне и Азар-старший получили повреждения. Зачем эта битва, когда лучше сэкономить силы и спокойно готовиться к итальянцам?
А этот околофутбольный функционер -селюк, или как его там, пусть о нашем футболе подумает , который из-за таких "селюков" никогда не выберется из той глубокой з...цы , в которой давно находится !
А этот околофутбольный функционер -селюк, или как его там, пусть о нашем футболе подумает , который из-за таких "селюков" никогда не выберется из той глубокой з...цы , в которой давно находится !
У Роналду 40 голов в этом сезоне за клуб и сборную-если это "сбитый лётчик" то я даже не знаю кто остальные!
У Роналду 40 голов в этом сезоне за клуб и сборную-если это "сбитый лётчик" то я даже не знаю кто остальные!
Их мнение очень важно. Особенно таким личностям как Роналду. Он будет ночи три плакать в подушку и рыдать.
Их мнение очень важно. Особенно таким личностям как Роналду. Он будет ночи три плакать в подушку и рыдать.
И Португалия проиграла не Датчанам и Чехам, а Бельгийцам. При чем тут сравнение. Ни у бразильцев ни у португальцев давно уже игроки метр тридцать не играют, везде есть разноплановые игроки с мотивацией и данными.
Датчане и Чехи молодцы, но чемпионат они не возьмут, потому что мотивация бьет класс только один раз.
Месси 170 см, Роналду 185. Оба брали последние золотые мячи. Модрич кстати тоже 170 см. брал один из последних золотых мячей.
И Португалия проиграла не Датчанам и Чехам, а Бельгийцам. При чем тут сравнение. Ни у бразильцев ни у португальцев давно уже игроки метр тридцать не играют, везде есть разноплановые игроки с мотивацией и данными.
Датчане и Чехи молодцы, но чемпионат они не возьмут, потому что мотивация бьет класс только один раз.
Месси 170 см, Роналду 185. Оба брали последние золотые мячи. Модрич кстати тоже 170 см. брал один из последних золотых мячей.