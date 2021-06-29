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Селюк: «Мне не жалко Роналду. Он уже сбитый лётчик»

29 июня 2021, 06:53
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал вылет сборной Португалии из чемпионата Европы после поражения от Бельгии (0:1) в 1/8 финала турнира.

Роналду не жалко, он мне никогда не нравился, совершенно спокойно к нему отношусь. И, вообще, Роналду уже сбитый лётчик.

Сегодня португальский и бразильский футбол уходит в историю. Все эти тыр-пыр, этот футзальный футбол, эти игроки ростом метр тридцать и весом 40 кг в современном футболе не могут добиться успеха. Сейчас многое решают физические данные, мотивация, бойцовские качества, ну и, конечно, умение играть в футбол, техника. И сейчас часто эти качества бьют класс. Поэтому успеха добиваются датчане и те же чехи. Правда, пока чехам не хватает стабильности.

Бельгийцев не прижали, они играли по результату. Теперь португальцы отправились домой, а бельгийцы идут дальше. Для чего им нужно было расходовать силы, получать травмы? И так Де Брюйне и Азар-старший получили повреждения. Зачем эта битва, когда лучше сэкономить силы и спокойно готовиться к итальянцам?

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Все комментарии
vitya valdes
vitya valdes
29 июня в 13:07
Cелюк, твой удел сидеть на лазурном берегу, пропивать деньги непонятно за что заработанные и болтать своим тупым языком!
BagioR
BagioR
29 июня в 12:04
Этот сбитый летчик рекорд за рекордом устанавливает
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
29 июня в 11:10
Если бы Рональда мазался гуталином, а не вазелином, он бы явно понравился бы Селюку)
Олег Гусов
Олег Гусов
29 июня в 09:57
Сбитый летчик в трех матчах Евро пять мячей не забивает !
А этот околофутбольный функционер -селюк, или как его там, пусть о нашем футболе подумает , который из-за таких "селюков" никогда не выберется из той глубокой з...цы , в которой давно находится !
RamonCSKA
RamonCSKA
29 июня в 09:51, ред.
Говоря языком Селюка, клиентов Селюка вообще к самолёту еще близко не подпускают, даже на аэродром
Мага Шульман
Мага Шульман
29 июня в 09:34
Ясен пень, Яя Туре этого Роналду за пояс заткнет! Кстати, никому не нужен ? Задешево отдам.
Jack_riсher
Jack_riсher
29 июня в 09:28
Сбитый летчик?))) 3 бомбардир европы этого сезона,и пока лучший ЧЕ-2020)))
Garrincha58
Garrincha58
29 июня в 09:27
это кто такой? что за чудюк пасть разинул просто смешон
Ozabot
Ozabot
29 июня в 09:08
Ахаха! Все, теперь Рона сотрут из истории и забудут.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 июня в 09:03
Зато твоих летчиков и сбивать не пришлось , Траоре, Боря Ротенберг сами разбились. А Гогуа с Конате никак взлететь не могут , взлетная полоса короткая.
Afromama
Afromama
29 июня в 08:58
Ну ты 73о, Селюк. Роналду ему никогда не нравился… презираю отныне его ещё сильнее, хотя казалось, дальше уже некуда
Ironigor
Ironigor
29 июня в 08:50
Какое же ты гуМно, никчёмный гражданин Селюк . Ненавидел вашего брата ,а сейчас призераю семимесячный ты недо !!!
h8you
h8you
29 июня в 08:47
лучший бомбардир чи и один из лучших ЧЕ сбитый летчик)откуда же эти клоуны берутся
CSKA2012
CSKA2012 ответ eleven LC (раскрыть)
29 июня в 08:40
Если Рон сбитый летчик, то кто тогда вся сборная России?))))
Баобаб
Баобаб
29 июня в 08:22
У Селюка мегапупер всех времён и народов-это Яя Туре.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 июня в 08:21
Рон нщё кое что могёт!
eleven LC
eleven LC
29 июня в 08:07
Ну Селюк (кто это?) Конечно "авторитет",лидер мнений (нет!)
У Роналду 40 голов в этом сезоне за клуб и сборную-если это "сбитый лётчик" то я даже не знаю кто остальные!
sir_Alex
sir_Alex
29 июня в 08:06
Роналду не жалко Селюка, потому что он его не знает 😂😂😂
An Jo
An Jo
29 июня в 08:00
Всегда нравились мнения персон а-ля бывший тренер ставропольской "пшеницы", запомнившийся в 86 году голевым пасом защитник чеховского "книжника", вышедший на замену нападающий в 91 на турнире "дальневосточный лосось", автор того самого гола пражской "бздышечке" из 8 лиги чехии, поп-звезда переспавшая с тремя футболистами "мелкомотива" Арбузова, ну и конешно мистер-шляпа, почётный гость трибун болотоградского "баблита" Нафанаил Абярский.
Их мнение очень важно. Особенно таким личностям как Роналду. Он будет ночи три плакать в подушку и рыдать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 июня в 07:59
"Роналду не жалко и он "сбитый летчик", потому что он не относится к числу моих подопечных". Д. Селюк
112910415
112910415
29 июня в 07:53
пожалуй, Роналду легко переживёт эмоции крайне авторитетного Селюка ! )
SHMEL258
SHMEL258
29 июня в 07:50
Селюк несёт какой-то бред, набор слов выдуманный на ходу.
YVG
YVG
29 июня в 07:45
А Селюк и неба то не видал.
Константин Белых
Константин Белых
29 июня в 07:34
Кто такой Роналду и кто такой черт Селюк?
Алексей Соломонов
Алексей Соломонов
29 июня в 07:29
Ещё раз селюк показал себя как некудышный эксперт,пожалел бы себя бездырь ) Чего добился Роналду в футболе,многим остаётся только мечтать.
нечитайло
нечитайло
29 июня в 07:20
А остальных не жалко
STVA 1
STVA 1
29 июня в 07:17
Рону не нужна жалость я думаю
mihaluch
mihaluch
29 июня в 07:17
Роналду навсегда останется великим игроком.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
29 июня в 07:15
Роналдо играет как может в 36 лет. И забивает. Сбитый летчик это когда человек лет в 20-28 играет все хуже и хуже.
И Португалия проиграла не Датчанам и Чехам, а Бельгийцам. При чем тут сравнение. Ни у бразильцев ни у португальцев давно уже игроки метр тридцать не играют, везде есть разноплановые игроки с мотивацией и данными.
Датчане и Чехи молодцы, но чемпионат они не возьмут, потому что мотивация бьет класс только один раз.
Месси 170 см, Роналду 185. Оба брали последние золотые мячи. Модрич кстати тоже 170 см. брал один из последних золотых мячей.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 июня в 06:58
Ахах! И об этом говорит некий селюк.
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