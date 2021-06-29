Селюк: «Мне не жалко Роналду. Он уже сбитый лётчик»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал вылет сборной Португалии из чемпионата Европы после поражения от Бельгии (0:1) в 1/8 финала турнира.

Роналду не жалко, он мне никогда не нравился, совершенно спокойно к нему отношусь. И, вообще, Роналду уже сбитый лётчик.

Сегодня португальский и бразильский футбол уходит в историю. Все эти тыр-пыр, этот футзальный футбол, эти игроки ростом метр тридцать и весом 40 кг в современном футболе не могут добиться успеха. Сейчас многое решают физические данные, мотивация, бойцовские качества, ну и, конечно, умение играть в футбол, техника. И сейчас часто эти качества бьют класс. Поэтому успеха добиваются датчане и те же чехи. Правда, пока чехам не хватает стабильности.

Бельгийцев не прижали, они играли по результату. Теперь португальцы отправились домой, а бельгийцы идут дальше. Для чего им нужно было расходовать силы, получать травмы? И так Де Брюйне и Азар-старший получили повреждения. Зачем эта битва, когда лучше сэкономить силы и спокойно готовиться к итальянцам?