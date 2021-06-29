«Милану» предложили подписать Хамеса и Коутиньо

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29 июня 2021, 11:03

«Милан» продолжает искать усиление на трансферном рынке.

Как сообщается, «россонери» было предложено подписать полузащитника «Эвертона» и хавбека «Барселоны» . «Ириски» готовы расстаться со своим футболистом за 8 млн фунтов стерлингов, а потенциальная сумма перехода Коутиньо неизвестна. На данный момент «Милан» раздумывает над данным предложением, официальных запросов по трансферам игроков ещё не было.

Ранее «Милан» интересовался нападающим «Реала» Лукой Йовичем.