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«Милану» предложили подписать Хамеса и Коутиньо

29 июня 2021, 11:03

«Милан» продолжает искать усиление на трансферном рынке.

Как сообщается, «россонери» было предложено подписать полузащитника «Эвертона» Хамеса Родригеса и хавбека «Барселоны» Филиппе Коутиньо. «Ириски» готовы расстаться со своим футболистом за 8 млн фунтов стерлингов, а потенциальная сумма перехода Коутиньо неизвестна. На данный момент «Милан» раздумывает над данным предложением, официальных запросов по трансферам игроков ещё не было.

Ранее «Милан» интересовался нападающим «Реала» Лукой Йовичем.

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Все комментарии
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон
29 июня в 12:52
Коутиньо выглядит вариантом более интересным если бы не одно НО...бразилец. Через год захочет фестивалить уже и забьет на карьеру подумав что она пошла по наклонной. А Хамес никогда кроме одного турнира не был игроком высочайшего уровня. Но оба футболиста очень интересных...рискнуть стоит уже даже ради того что бы не взять очередную серость из Дженоа или Удинезе.
Ozabot
Ozabot
29 июня в 11:50
Коутиньо вряд ли получится подписать. У него зарплата конская. 12 миллионов в год «Милан» не сможет платить. А цена за Хамеса выглядит интересной.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
29 июня в 11:47
8 млн. фунтов за Хамеса, а сколько тогда за Коутинье? 10 млн.? Им еще 30-ти нет.
а покупали их, помнится, за 85 млн первого и 140 второго.
Сейчас получается даром готовы отдать.
beefs
beefs
29 июня в 11:06
правильно, нужно хорошо все взвесить...
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