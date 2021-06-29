«Милану» предложили подписать Хамеса и Коутиньо

«Милан» продолжает искать усиление на трансферном рынке.
Как сообщается, «россонери» было предложено подписать полузащитника «Эвертона» Хамеса Родригеса и хавбека «Барселоны» Филиппе Коутиньо. «Ириски» готовы расстаться со своим футболистом за 8 млн фунтов стерлингов, а потенциальная сумма перехода Коутиньо неизвестна. На данный момент «Милан» раздумывает над данным предложением, официальных запросов по трансферам игроков ещё не было.
Ранее «Милан» интересовался нападающим «Реала» Лукой Йовичем.
а покупали их, помнится, за 85 млн первого и 140 второго.
Сейчас получается даром готовы отдать.
а покупали их, помнится, за 85 млн первого и 140 второго.
Сейчас получается даром готовы отдать.