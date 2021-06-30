Уткин: «После победы Украины акции Черчесова обесценились в 10 млн раз»

Известный блогер и журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале коснулся персоны главного тренера сборной России Станислава Черчесова после выхода Украины в четвертьфинал Евро-2020.
Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Станислава Черчесова. После выхода украинцев, которым Россия изначально не уступает, в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 млн раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит сейчас не больше 25 евроцентов! Не преувеличение. 25 центов — это 1/4 евро.
Ранее сообщалось, что комитет РФС поддержит Станислава Черчесова.
А Стасона надо увольнять.
А Стасона надо увольнять.
Подозреваю, что только до сегодняшнего дня. Наверняка сегодня нашему Пу будут заданы сложные вопросы о нашем футболе, и вот что он скажет - вопрос.
Как бы не пришлось этим комитетчикам переобуваться на бегу.
Запасаемся поп-корном и устраиваемся поудобнее. Ждать осталось недолго...
Подозреваю, что только до сегодняшнего дня. Наверняка сегодня нашему Пу будут заданы сложные вопросы о нашем футболе, и вот что он скажет - вопрос.
Как бы не пришлось этим комитетчикам переобуваться на бегу.
Запасаемся поп-корном и устраиваемся поудобнее. Ждать осталось недолго...