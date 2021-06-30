Уткин: «После победы Украины акции Черчесова обесценились в 10 млн раз»

Известный блогер и журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале коснулся персоны главного тренера сборной России после выхода Украины в четвертьфинал Евро-2020.

Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Станислава Черчесова. После выхода украинцев, которым Россия изначально не уступает, в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 млн раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит сейчас не больше 25 евроцентов! Не преувеличение. 25 центов — это 1/4 евро.