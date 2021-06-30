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Уткин: «После победы Украины акции Черчесова обесценились в 10 млн раз»

вчера, 10:28

Известный блогер и журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале коснулся персоны главного тренера сборной России Станислава Черчесова после выхода Украины в четвертьфинал Евро-2020.

Сегодня есть точный ответ на вопрос, как сильно упали акции Станислава Черчесова. После выхода украинцев, которым Россия изначально не уступает, в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 млн раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит сейчас не больше 25 евроцентов! Не преувеличение. 25 центов — это 1/4 евро.

Ранее сообщалось, что комитет РФС поддержит Станислава Черчесова.

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Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 14:08
Актер разговорного жанра
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 11:12
Вот здорово сказал! Или обесценить то чего просто нет
112910415
112910415
вчера в 11:11
Василий умеет сказать !
Lucius
Lucius ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:02
Что он скажет?! Очередные разговоры о высоком.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 10:55
Уткин все это время в засаде сидел, я уже было испугался за него)))
d_fincher
d_fincher
вчера в 10:52, ред.
Уткин регулярно даёт понять, что он либерал. Суёт это везде.

А Стасона надо увольнять.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:48
Подколол реально хорошо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:45
Главное в нашем футболе не деятели навроде Уткина, а Комитеты РФС и прочие важные кабинетные персоны. Которые пока поддерживают Черчесова.
Подозреваю, что только до сегодняшнего дня. Наверняка сегодня нашему Пу будут заданы сложные вопросы о нашем футболе, и вот что он скажет - вопрос.
Как бы не пришлось этим комитетчикам переобуваться на бегу.
Запасаемся поп-корном и устраиваемся поудобнее. Ждать осталось недолго...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:42
Нельзя обесценить полностью обесцененные акции...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:38
Вася жжот!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:35
Первый раз согласен с Уткиным!
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