Гамула: «Есть ли чему поучиться у Украины? Мы и сами всё умеем»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал победу сборной Украины над командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020.
Украина обрадовала. Групповой этап шведы сильно провели, а украинцы стали андердогами и победили. Я был уверен, что они пройдут дальше, предполагал, что будет и дополнительное время. Было видно, что команда была настроена очень сильно, бились друг за друга. Победили по праву, я этим очень доволен. Думаю, после поражения от Австрии сидели и ждали свою судьбу в плей-офф, прочувствовали это и поняли, что больше расслабляться нельзя.
Есть ли чему поучиться у Украины сборной России? Сегодня они победили, завтра Россия победит. Разве мы не умеем чего-то? На ЧМ мы бились друг за друга, прошли высоко, а сейчас Украина. Это футбол. Мы и сами всё умеем. У каждого свое время. На этом турнире многие футбольные гранды выпали. Нельзя же про них сказать, что они играть не умеют, тем не менее уехали домой.
Напомним, сборная России не смогла выйти из группы на Евро-2020.
Мы и гранды уехали,остались так,игрочишки...))))))
Мы и гранды уехали,остались так,игрочишки...))))))
А учиться надо у тех, кто будет играть в финале Евро-2020.
А учиться надо у тех, кто будет играть в финале Евро-2020.