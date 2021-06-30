Гамула: «Есть ли чему поучиться у Украины? Мы и сами всё умеем»

Бывший тренер «Ростова» прокомментировал победу сборной Украины над командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Украина обрадовала. Групповой этап шведы сильно провели, а украинцы стали андердогами и победили. Я был уверен, что они пройдут дальше, предполагал, что будет и дополнительное время. Было видно, что команда была настроена очень сильно, бились друг за друга. Победили по праву, я этим очень доволен. Думаю, после поражения от Австрии сидели и ждали свою судьбу в плей-офф, прочувствовали это и поняли, что больше расслабляться нельзя.