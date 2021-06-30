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Гамула: «Есть ли чему поучиться у Украины? Мы и сами всё умеем»

вчера, 10:12
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 2Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаЗакончился в доп. время

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал победу сборной Украины над командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Украина обрадовала. Групповой этап шведы сильно провели, а украинцы стали андердогами и победили. Я был уверен, что они пройдут дальше, предполагал, что будет и дополнительное время. Было видно, что команда была настроена очень сильно, бились друг за друга. Победили по праву, я этим очень доволен. Думаю, после поражения от Австрии сидели и ждали свою судьбу в плей-офф, прочувствовали это и поняли, что больше расслабляться нельзя.

Есть ли чему поучиться у Украины сборной России? Сегодня они победили, завтра Россия победит. Разве мы не умеем чего-то? На ЧМ мы бились друг за друга, прошли высоко, а сейчас Украина. Это футбол. Мы и сами всё умеем. У каждого свое время. На этом турнире многие футбольные гранды выпали. Нельзя же про них сказать, что они играть не умеют, тем не менее уехали домой.

Напомним, сборная России не смогла выйти из группы на Евро-2020.

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Храневец
Храневец
вчера в 15:09
мы все умеем ,только делаем все через 63 ! и мастера затвор передергивать одной левой !
Project Pandora
Project Pandora ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
вчера в 14:28
Натягиваться нас учить как раз не нужно. Мы этому сами кого хочешь научим. Только в последних трёх играх два раза мастер-класс давали.
vastudio
vastudio
вчера в 13:16
И чо, ни одного мата не завернул?)))) Не верю!))
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 12:31
щас англичане их натянут и сразу побежим учиться
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 11:21
"На этом турнире многие футбольные гранды выпали. Нельзя же про них сказать, что они играть не умеют, тем не менее уехали домой."
Мы и гранды уехали,остались так,игрочишки...))))))
Alex12357
Alex12357
вчера в 11:07
У России на первом месте своё-Я-,хотя везде в пролёте-хоккей,футбол,волейбол,биатлон и тд и тп!
Futurista
Futurista ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 10:54
А если Украина будет играть?)...Гамула не хочет у них учиться)...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:16, ред.
Лучше не уметь, то , что "умеете"...

А учиться надо у тех, кто будет играть в финале Евро-2020.
kust07
kust07
вчера в 10:15
Наша сборная только кальян умеет курить под шампусик. И карманный бильярд играть
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