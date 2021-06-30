Ещенко: «Понимаю ли, что хочет Витория? Конечно, всё правильно говорит»

Защитник «Спартака» прокомментировал грубую ошибку одноклубника в матче с Данией на Евро-2020, а также рассказал о работе в московском клубе нового главного тренера .

Писал ли что-то Зобнину после матча с Данией? Да, писал, говорил, чтобы никого не слушал. В каком он состоянии сейчас? Молчит, не отвечает. Советы слушает и молчит.

Понимаю ли, что хочет Витория? Конечно, все правильно говорит, всё правильные слова, такие нюансы, на что не надо обращать внимание. Я только за.