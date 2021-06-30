Ещенко: «Понимаю ли, что хочет Витория? Конечно, всё правильно говорит»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал грубую ошибку одноклубника Романа Зобнина в матче с Данией на Евро-2020, а также рассказал о работе в московском клубе нового главного тренера Руи Витории.
Писал ли что-то Зобнину после матча с Данией? Да, писал, говорил, чтобы никого не слушал. В каком он состоянии сейчас? Молчит, не отвечает. Советы слушает и молчит.
Понимаю ли, что хочет Витория? Конечно, все правильно говорит, всё правильные слова, такие нюансы, на что не надо обращать внимание. Я только за.
Ранее Зобнин принес извинения после вылета сборной с Евро-2020.