ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Ещенко: «Понимаю ли, что хочет Витория? Конечно, всё правильно говорит»

вчера, 09:30

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал грубую ошибку одноклубника Романа Зобнина в матче с Данией на Евро-2020, а также рассказал о работе в московском клубе нового главного тренера Руи Витории.

Писал ли что-то Зобнину после матча с Данией? Да, писал, говорил, чтобы никого не слушал. В каком он состоянии сейчас? Молчит, не отвечает. Советы слушает и молчит.

Понимаю ли, что хочет Витория? Конечно, все правильно говорит, всё правильные слова, такие нюансы, на что не надо обращать внимание. Я только за.

Ранее Зобнин принес извинения после вылета сборной с Евро-2020.

Все новости
«Он ведёт себя трусливо». Боярский раскритиковал Черчесова
Сегодня, 18:17 Комментарии13
Губерниев предложил кандидатуру Карпина на должность тренера сборной России
Сегодня, 17:28 Комментарии33
Российский гонщик Формулы-1 Мазепин: «Надеюсь, Украина выиграет Евро-2020»
Сегодня, 17:17
Уткин: «Дюков склонен сохранить Черчесова на должности гостренера»
Сегодня, 15:55 Комментарии19
Ордец: «Лёгкой прогулки для Англии в матче с Украиной не будет»
Сегодня, 12:20 Комментарии10
Никифоров: «Почему „Спартак“ не устроил проводы Карпину, как Тедеско?»
Сегодня, 10:51 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман
вчера в 11:17
Надо полагать, русский язык и Руй и Ещенко знают в равной степени. Извиняюсь, но не могу себе представить, чтобы Ещенко знал какие-то иностранные языки.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 10:13
Зобнину рукоблуду и юрке пенсу жиркову еще в кремле медаль за вклад в отечественный спорт дадут имхо
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:12
Хорошо, что Зобнин осознает и делает выводы, а то у Черчесова - лучшая игра - это поражение с крупным счетом, а Дзюба наслаждается, тем что он лучший по верховым единоборством, хотя показатель прессинга в атаке у него хуже, чем у древнего Пандева.
Legend 6
Legend 6 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 09:45
Вряд ли, еще не перечислили премию.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:33
Зобнин уже про всё забыл!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100