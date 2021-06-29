ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Ещенко: «Надо делать молодым игрокам потолок зарплат, чтобы уезжали из РПЛ»

29 июня 2021, 23:50

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением об уровне чемпионата России.

Чемпионат у нас стал слабее, это понятно. Раньше были такие легионеры – в состав было нереально попасть, а сейчас подписывают всех молодых подряд. Конечно, хотят на этом заработать.

Надо делать молодым потолок зарплат, чтобы ехали в Европу. Из Украины же уезжают, потому что там не у всех команд есть финансы. Поэтому они за 10-15 тысяч евро уезжают в Европу. Я со многими знаком и общаюсь – все уезжают.

А раньше какие были легионеры: Роберто Карлос, Халк, Витсель – и уровень был, и выигрывали! Достойно выступали в Европе, в мире. Ну, в мире не очень – впервые за 12 лет вышли, можно сказать, успешно.

Мы все хотим, чтобы Россия играла в полуфиналах. А с чего бы это? Наши футболисты в основном играют в России. Датчане, например, играют в хороших лигах. Вот у них и прогресс идет.

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на высокие зарплаты российских футболистов в РПЛ.

Все новости
«Он ведёт себя трусливо». Боярский раскритиковал Черчесова
Сегодня, 18:17 Комментарии13
Губерниев предложил кандидатуру Карпина на должность тренера сборной России
Сегодня, 17:28 Комментарии33
Российский гонщик Формулы-1 Мазепин: «Надеюсь, Украина выиграет Евро-2020»
Сегодня, 17:17
Уткин: «Дюков склонен сохранить Черчесова на должности гостренера»
Сегодня, 15:55 Комментарии19
Ордец: «Лёгкой прогулки для Англии в матче с Украиной не будет»
Сегодня, 12:20 Комментарии10
Никифоров: «Почему „Спартак“ не устроил проводы Карпину, как Тедеско?»
Сегодня, 10:51 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Поц
Поц ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 09:18
Соглашусь. Пусть ПФЛ придумывает себе какие хочет лимиты. Но пусть сначала станет прибыльной, как НХЛ или НБА.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 11:30, ред.
Уголовный кодекс никто не отменял. С учетом больших сумм, это будет расцениваться как уклонение от уплаты налогов. Шила в мешке не утаишь и добрые люди шепнут куда надо
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 11:29
Понятно одно, непомерные и бестолковые вбросы миллионов на ноунеймов уничтожили рпл и сборную в том числе, футбола и раньше было мало, но хотя бы понтов меньше, а сейчас одни только понты, футбола ноль
Нужно начинать смирять понты, а для этого нужно чтобы играли за вменяемые деньги, скажем не больше 300-500 тыс рублей в месяц, плюс бонусы за победу, если не захотят так играть, то и не нужно это ничего, тошнит от них уже всех
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 11:17, ред.
Если убрать госфинансирование, в том числе скрытое через псевдокоммерческие госкорпорации, то придется закрыть чемпионат. Кто там останется? Краснодар? Это - утопия и популизм. Не надо сравнивать с западом! Там основной доход идет от телетрансляций и рекламы. Потому что там трансляции платные и стоят реальных денег, а лицензионные права на атрибутику строго соблюдаются и контролируются. Это не про нас. В наших условиях такие доходы никому не снились. Должна измениться вся система чтобы прийти к этому.
Mi6
Mi6
вчера в 11:15
Минималку им достаточно
YAMAYKA
YAMAYKA
вчера в 11:07
Ещенко плохо знает, что происходит в Украинском футболе. Потому, что есть проблемы например Шахтёр требует денюжки за молодых которые не подошли. А если нет денюжек то молодняк играет в турнирах "кожаный мяч" на двор. Тот же Зинченко и его скандал с переходом в Уфу хороший пример. То что сейчас прикрыли чемпионат Украины U-21 тоже должно дать толчок для уезда игроков в другие страны. Но ситуация опять же не отличается от России пока Динамо и Шахтер готовы платить миллионы лавочникам и ожидать что человека купят у них на 5-7 млн евро, а он в сезоне играет 30 минут. Хотя само собой все намного лучше чем у северных "соседей".
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 10:42
Убрать лимит, убрать и гос. финансирование. Кто не умеет зарабатывать, тот пусть проваливает. У нас тут страна с рыночной экономикой, и есть должен тот, кто работает. Если клуб не может заработать на продаже своих игроков, значит у него плохая академия, неможет заработать на рекламе, значит не популярен; не может заработать на билетах, значит плохо выступает. Ну и зачем за государственный счет содержать его? У нас давно не социализм. Я налоги плачу не для этого.
1-я конная
1-я конная
вчера в 10:14
А вам, пер*унам - не, не надо? На лавке нормально за 33 млн в год сидится?
bashnat013
bashnat013
вчера в 10:13
Надо вводить лимит на россиян ,обязательно 10 в поле,зарплата500 тысяч в месяц 300 т призовые за победу
sv_1969
sv_1969 ответ Поц (раскрыть)
вчера в 10:13
Извините но в тех же НХЛ и НБА есть зарплаты новичка и потолок!
Поц
Поц
вчера в 10:10
Не надо никакого потолка зарплат - это опять какие-то рамки. Принцип организации футбольного клуба должен быть один: сколько заработал - столько заплатил футболистам. И никакого лимита. Согласен, что в России останется 10-12 профессиональных клубов. Ничего страшного. В Исландии их вообще нет.
bashnat013
bashnat013
вчера в 10:09
Селекционеры этого не допустят иначе кто им бабло отстёгивать будет
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 09:35
Раньше на ЧЕ 2008 был у нас футболист Колодин ,какие удары он из далека делал,даже начали бояться его,а сейчас кто из наших футболистов может дальние удары делать? Никто! На ЧЕ2020 мы даже удары не делали толком,если только за 3 матча 2 или 3 раза ударили
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 09:00
Ещенко сделай одолжение, надень футболку "Х...вам мистер Чабан"
Ozabot
Ozabot
вчера в 08:53
Думаю, если человек между возможностью профессионального роста и славы в Европе выбрал деньги во второстепенной лиге в России, то чемпионом ему не стать, потому что менталитет слабый.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 08:36
Вот умняга...а? Кому эти бездари нужны в других чемпионатах? Они здесь не могут не обвестм не пас отдать. Мячик от них отскакивает как горох от стены. На всю лигу у нас 3-5 нормальных молодых. Остальные полный отстой
112910415
112910415
вчера в 08:09
короче, Карфаген должен быть разрушен !
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 07:42
Уже даже пчёлы против мёда, а руководители клубов продолжают оказывать российскому футболу медвежью услугу, выдавая безусым пацанам умопомрачительные зарплаты.
ДСА
ДСА
вчера в 04:37
Большую часть будут платить в конвертах.
зигзаг
зигзаг
вчера в 02:54
Потолок давно обсуждается. А деревянные, что в ничью или проиграют-ничего в зп не меняется. Оттого ленивые и без желания.
А за проигрышь штрафовать. Вот тогда забегают
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 02:48
Их никто и не ждёт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 01:10
"Потолки молодым недорого.Реечные,гипсокартонные,натяжные,зарплат."
8-916-123-**-** Андрей.Пожилым не обращаться.
протон1
протон1
вчера в 00:50
утопические мысли ещенко мне понятны
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 00:41
Надо убрать лимит и тогда тема зарплат сразу отойдет в тень ) уровень легионеров вырастит, так как деньги освободятся от зп паспортистов.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 00:24, ред.
Легко 37-летнему российскому игроку, который своё заработал без всяких ограничений, так рассуждать)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 00:19, ред.
Тема зарплат наших молодых "звездочек" уже набила оскомину, но пока только одни разговоры. Понятно что пора менять финансовые условия для россиян, что автоматически приведет к снижению зарплат и у варягов. Но подвижек в этом вопросе нет. Почему такое происходит??? А потому, что у кого то большие финансовые возможности и их не пугают излишние траты и уравниловка им явно не нужна. Это заставляет другие клубы повышать зарплату своим паспортистам чтобы сохранить их у себя, но не всегда это удается, деньги многих манят и зовут.
Всем здоровья.
Бен Зопилой
Бен Зопилой
вчера в 00:18
Ну и правильно. Пусть все толковые ребята уедут, а кузьмичи на трибунах пусть смотрят низкопробный сброд ещенок, приправленный понаехавшими беспонтовыми баблотрясами. Чего на стадионы таскаются в век тотального тырнета и ковидиотии!
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 00:17
.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 00:13
В нашей жиже трудно прогрессировать, да и незачем, получая пару лямов в неделю.
Землянин
Землянин
вчера в 00:11, ред.
Слова расходятся с дедом: Ещенко сам в этом лимит расцвел и пропах весь с ног до головы, а теперь на под закат карьеры, сидя на лавке умничать стал 🎃
ААААА Ха Ха Ха :~))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100