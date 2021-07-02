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Хави: «„Барселоне“ нужен Месси, а Лео нужна „Барселона“»

02 июля 2021, 14:41

Бывший капитан «Барселоны» Хави считает, что Лионель Месси продлит свой контракт с клубом.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Всё указывает на то, что он продлит контракт. Думаю, что он этого заслуживает. «Барселоне» нужен Лео, а Лео нужна «Барселона».

Через несколько дней он это сделает. Я уверен в этом.

Ранее Хави заявлял, что готовится к тому, чтобы стать тренером «Барселоны».

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
02 июля в 16:51, ред.
Все правильно сказал Хави: Месси сосет не малое бабло из клуба, а руководство клуба зарабатывает такое же не малое бабло на имени Месси, торгуя футболками, атрибутикой правами на рекламу и т.д. А на сам футбол, результаты и на болельщиков и тем, и другим глубоко плевать.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
02 июля в 16:36
Почему на Лео Месси пишут, что он принадлежит Барселоне? когда человек уже свободный агент?
VAN ARM
VAN ARM
02 июля в 15:54
а больше он уже никому не нужен)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 июля в 15:41
Месси нужны только деньги...
А «Барселоне» гном, как игрок, только мешает.
Мешает развиваться в правильном направлении.
shlomo
shlomo
02 июля в 14:49
Наверное уже по телефону все обсудили...:)))
allemz
allemz
02 июля в 14:46
Лео прервал цикл "2003-2021", теперь его продление будет расцениваться как возвращение и начнется новый с 2021 по н.в., короче испортил всё аргентинец
Любoмир
Любoмир
02 июля в 14:43
Хави знает что говорит
sv_1969
sv_1969
02 июля в 14:42
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