Хави: «„Барселоне“ нужен Месси, а Лео нужна „Барселона“»

Бывший капитан «Барселоны» Хави считает, что продлит свой контракт с клубом.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Всё указывает на то, что он продлит контракт. Думаю, что он этого заслуживает. «Барселоне» нужен Лео, а Лео нужна «Барселона».

Через несколько дней он это сделает. Я уверен в этом.