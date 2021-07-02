Хави: «„Барселоне“ нужен Месси, а Лео нужна „Барселона“»

Бывший капитан «Барселоны» Хави считает, что Лионель Месси продлит свой контракт с клубом.
Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Всё указывает на то, что он продлит контракт. Думаю, что он этого заслуживает. «Барселоне» нужен Лео, а Лео нужна «Барселона».
Через несколько дней он это сделает. Я уверен в этом.
Ранее Хави заявлял, что готовится к тому, чтобы стать тренером «Барселоны».
А «Барселоне» гном, как игрок, только мешает.
Мешает развиваться в правильном направлении.
А «Барселоне» гном, как игрок, только мешает.
Мешает развиваться в правильном направлении.