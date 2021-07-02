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Шоу: «Англия всегда верила, что может дойти до финала Евро-2020»

02 июля 2021, 07:57
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люк Шоу дал комментарий в преддверии матча с Украиной в 1/4 финала Евро-2020.

Украина изменила свою схему в последней игре [против Швеции], так что нам нужно быть немного осторожными. Необходимо убедить, что мы правильно подойдём к этому матчу.

Нам действительно повезло провести все игры на «Уэмбли», это было невероятно. Так что теперь нас ждёт новое испытание, но мы к нему готовы (Прим. — игра с Украиной состоится на Олимпийском стадионе в Риме). Мы полностью сосредоточены на этой игре. Если мы не добьёмся результата в этом матче, победа над Германией не будет значить ничего.

Мы всегда верили, что можем пройти весь путь до конца. Но результат матча с Германией придаёт нам ещё больше уверенности.

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо убеждён, что Англия одолеет Украину в четвертьфинале Евро.

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Все комментарии
Знатог
Знатог ответ Gahi (раскрыть)
02 июля в 10:48
Говорят что украинцы основали Рим, так что будут там почти дома.
112910415
112910415
02 июля в 10:20
может случиться невероятное ...
Gahi
Gahi
02 июля в 09:34
В этом матче большинство отдают предпочтение команде Англии которая после победы над Германией стала основным претендентом играть в финале на Уэмбли.  Но зная характер сборной команды Украины которая от матча к матчу набирается опыта постараться дать бой в этом матче. Тем более сборная Англии сыграет за пределами своего королевства,  а как будут себя чувствовать её подданные в священном Риме и тем более на Олимпийском стадионе сказать сложно. Андрей Шевченко который походу игры меняет схему и игроков под неё, о чём и говорит Люк Шоу и призывает команду быть немного осторожными в этом матче, что сборная Украины может сыграть с ними по другому. И выйдут они может быть против них, действительно как гладиаторы на Олимпийский стадион Рима, чтобы сразиться со сборной  Англией за выход полуфинал Чемпионата Европы. Удачи 
Федор Паршунин
Федор Паршунин
02 июля в 09:24
Матч "Украина - Англия" тема популярная и прогнозы на него делались еще много лет назад:
VAN ARM
VAN ARM
02 июля в 09:12, ред.
Украинцы должны показать хорошую игру)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 июля в 08:56
Для них почти весь чемпионат домашний...
vitya valdes
vitya valdes
02 июля в 08:32
Ситуация такова, что Украине нечего терять. Это может и должно раскрепостить. А вот на Англии огромное давление, которое может сыграть плохую шутку. В любом случае, Англия большой фаворит, однако на этом уровне может случиться все что угодно. Вспоминаем матч Швейцария Франция...
shlomo
shlomo
02 июля в 08:10
Сложный будет матч, но пройдет дальше Англия...
beefs
beefs
02 июля в 08:05
игра будет упорной, но победят англичане...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
02 июля в 08:01, ред.
Я предположу, что украинцы накажут англичан.
ДАША Д
ДАША Д
02 июля в 07:58
Они считают себя фаворитами.
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