Шоу: «Англия всегда верила, что может дойти до финала Евро-2020»

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии дал комментарий в преддверии матча с Украиной в 1/4 финала Евро-2020.

Украина изменила свою схему в последней игре [против Швеции], так что нам нужно быть немного осторожными. Необходимо убедить, что мы правильно подойдём к этому матчу.

Нам действительно повезло провести все игры на «Уэмбли», это было невероятно. Так что теперь нас ждёт новое испытание, но мы к нему готовы (Прим. — игра с Украиной состоится на Олимпийском стадионе в Риме). Мы полностью сосредоточены на этой игре. Если мы не добьёмся результата в этом матче, победа над Германией не будет значить ничего.

Мы всегда верили, что можем пройти весь путь до конца. Но результат матча с Германией придаёт нам ещё больше уверенности.