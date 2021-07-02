Петреску: «Хочу вернуться работать в Россию»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дан Петреску заявил, что хочет снова тренировать российский клуб.
Слежу за играми и новостями, потому что хочу вернуться в Россию. У меня много предложений из стран Персидского залива, но я сказал агенту, что хочу работать в России. У меня недавно были контакты с одним из больших российских клубов, кое-кто обещал мне работу в России летом, я был в списке кандидатов, но в итоге они выбрали другого тренера. Однако ничего не поменялось, я по-прежнему очень хотел бы вернуться работать в вашу страну. Чувствую в себе силы и энергию.
Откуда такое желание? Потому что в России у меня получалось, это были фантастические 5 лет в «Кубани» и «Динамо». Только когда я пришел в «Кубань» во второй раз, все вышло плохо, но команда разваливалась из-за финансовых проблем.
Недавно Петреску покинул «Кайсериспор» по семейным обстоятельствам.
Бабло он любит конечно, что и говорить, но футболу этот человек предан совершенно фанатично и беззаветно, каждому бы так.
Да и про его достижения в России вы не вполне справедливы..
Придя в Динамо в уже начавшемся сезоне, на текущий результат +0=0-5, мячи 1:11, 0 очков, 16 место, Петреску до конца сезона в оставшихся 25 турах по набранным очкам уступил только ЦСКА и Зениту, получив третий результат в лиге.
Динамовские болельщики в тот сезон его, что называется, носили на руках.
Да и в первый приход в Кубань он вытащил эту команду из пердива в крепкие середняки РПЛ и в переходном чемпе 11-го года играл в первой восьмёрке.
Оба эти достижения, пожалуй, поценнее будут румынских чашек, т.к. в то время статус РПЛ повыше всё же был, чем румынская вышка..
Бабло он любит конечно, что и говорить, но футболу этот человек предан совершенно фанатично и беззаветно, каждому бы так.
Да и про его достижения в России вы не вполне справедливы..
Придя в Динамо в уже начавшемся сезоне, на текущий результат +0=0-5, мячи 1:11, 0 очков, 16 место, Петреску до конца сезона в оставшихся 25 турах по набранным очкам уступил только ЦСКА и Зениту, получив третий результат в лиге.
Динамовские болельщики в тот сезон его, что называется, носили на руках.
Да и в первый приход в Кубань он вытащил эту команду из пердива в крепкие середняки РПЛ и в переходном чемпе 11-го года играл в первой восьмёрке.
Оба эти достижения, пожалуй, поценнее будут румынских чашек, т.к. в то время статус РПЛ повыше всё же был, чем румынская вышка..