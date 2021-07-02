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Петреску: «Хочу вернуться работать в Россию»

02 июля 2021, 11:20

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дан Петреску заявил, что хочет снова тренировать российский клуб.

Слежу за играми и новостями, потому что хочу вернуться в Россию. У меня много предложений из стран Персидского залива, но я сказал агенту, что хочу работать в России. У меня недавно были контакты с одним из больших российских клубов, кое-кто обещал мне работу в России летом, я был в списке кандидатов, но в итоге они выбрали другого тренера. Однако ничего не поменялось, я по-прежнему очень хотел бы вернуться работать в вашу страну. Чувствую в себе силы и энергию.

Откуда такое желание? Потому что в России у меня получалось, это были фантастические 5 лет в «Кубани» и «Динамо». Только когда я пришел в «Кубань» во второй раз, все вышло плохо, но команда разваливалась из-за финансовых проблем.

Недавно Петреску покинул «Кайсериспор» по семейным обстоятельствам.

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виктор бочарников
виктор бочарников
02 июля в 17:58
Ка говорится -Бабло пожаловать, фк Урожай вас ждет.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
02 июля в 12:38
Никто не хочет конокрада к себе брать, даже медведь, живущий в цыганском таборе не впадает в зимнюю спячку, боится что у него всё спиз.., Пардон!!!!! украдут
Garrincha58
Garrincha58
02 июля в 12:30
ты не в Россию хочешь ты деньги любишь
баск
баск ответ galem72 (раскрыть)
02 июля в 12:26
Стоит ли так строго..
Бабло он любит конечно, что и говорить, но футболу этот человек предан совершенно фанатично и беззаветно, каждому бы так.

Да и про его достижения в России вы не вполне справедливы..
Придя в Динамо в уже начавшемся сезоне, на текущий результат +0=0-5, мячи 1:11, 0 очков, 16 место, Петреску до конца сезона в оставшихся 25 турах по набранным очкам уступил только ЦСКА и Зениту, получив третий результат в лиге.
Динамовские болельщики в тот сезон его, что называется, носили на руках.

Да и в первый приход в Кубань он вытащил эту команду из пердива в крепкие середняки РПЛ и в переходном чемпе 11-го года играл в первой восьмёрке.
Оба эти достижения, пожалуй, поценнее будут румынских чашек, т.к. в то время статус РПЛ повыше всё же был, чем румынская вышка..
stanichnik
stanichnik
02 июля в 11:45
Если только снова начать с Кубани и вывести её в элиту Российского футбола.
galem72
galem72
02 июля в 11:42, ред.
"...откуда такое желание? Потому что в России у меня получалось..."

Откровенно врёт! За всё время в российском футболе у румына лишь 1 выигранный турнир фнл, в то время как в румынском сегменте у него 4 чашки высшей лиги, 1 чашка первой лиги и суперкубок Румынии. Так что единственная цель его возвращения в Россию — нахапать бабла!
Давайте думать
Давайте думать
02 июля в 11:39, ред.
Даже в фнл его брать не стоит, динозавр изжил себя, помрет еще, а румыны санкции введут и тд и тп
Стасодзюб
Стасодзюб
02 июля в 11:38
в газпром просится деньги кончились
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 июля в 11:34
А тебя возьмут?
Ironigor
Ironigor
02 июля в 11:31
Соскучился по бабосикам !!!)))
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