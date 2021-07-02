Петреску: «Хочу вернуться работать в Россию»

Бывший главный тренер московского «Динамо» заявил, что хочет снова тренировать российский клуб.

Слежу за играми и новостями, потому что хочу вернуться в Россию. У меня много предложений из стран Персидского залива, но я сказал агенту, что хочу работать в России. У меня недавно были контакты с одним из больших российских клубов, кое-кто обещал мне работу в России летом, я был в списке кандидатов, но в итоге они выбрали другого тренера. Однако ничего не поменялось, я по-прежнему очень хотел бы вернуться работать в вашу страну. Чувствую в себе силы и энергию.

Откуда такое желание? Потому что в России у меня получалось, это были фантастические 5 лет в «Кубани» и «Динамо». Только когда я пришел в «Кубань» во второй раз, все вышло плохо, но команда разваливалась из-за финансовых проблем.