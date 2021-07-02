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Матвиенко: «На этой стадии возможно всё. Верим, что способны пройти дальше»

02 июля 2021, 07:14
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Защитник «Шахтёра» и сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча с Англией в 1/4 финала Евро-2020.

Выход в четвертьфинал — большой успех для Украины, но мы хотим большего. Нельзя просто остановиться на достигнутом и начать праздновать. На этой стадии турнира случиться может всякое. Мы верим, что способны пройти дальше.

У нас три дня на отдых, но у Англии столько же. В таком графике всем нам играть уже приходилось. Думаю, мы будем полностью готовы к матчу.

Безусловно, Англия будет фаворитом. Все видели, как здорово она играет, какие там футболисты... Нам, конечно, будет непросто, но я могу только повторить — на этой стадии всё возможно, и мы в себя верим.

А вот что касается Зинченко и Ярмоленко, которые выступают в английской Премьер-Лиге, я думаю, что у них будет двойная, а то и тройная мотивация.

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд в преддверии матча с Украиной признался, что считает украинского хавбека Андрея Ярмоленко высококлассным футболистом.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
02 июля в 07:59
Шанс есть всегда.
swed27
swed27
02 июля в 07:59
Четвертьфинал для Украины - это уже большой успех. В Риме будет очень интересный матч, который может принести команде Шевченко как минимум бронзу. Англичане не так уж и страшны как их малюют посему украинца вполне могут переиграть команду Саутгейта
ЮЗИК
ЮЗИК
02 июля в 07:39
Вера это хорошо
mihaluch
mihaluch
02 июля в 07:27
Кто бы что не говорил а Англия всегда была сильней.
Стасодзюб
Стасодзюб
02 июля в 07:23
Удачи Украине.
STVA 1
STVA 1
02 июля в 07:18
Это плей-офф. Всё возможно
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