Матвиенко: «На этой стадии возможно всё. Верим, что способны пройти дальше»

Защитник «Шахтёра» и сборной Украины поделился ожиданиями от матча с Англией в 1/4 финала Евро-2020.

Выход в четвертьфинал — большой успех для Украины, но мы хотим большего. Нельзя просто остановиться на достигнутом и начать праздновать. На этой стадии турнира случиться может всякое. Мы верим, что способны пройти дальше.

У нас три дня на отдых, но у Англии столько же. В таком графике всем нам играть уже приходилось. Думаю, мы будем полностью готовы к матчу.

Безусловно, Англия будет фаворитом. Все видели, как здорово она играет, какие там футболисты... Нам, конечно, будет непросто, но я могу только повторить — на этой стадии всё возможно, и мы в себя верим.

А вот что касается Зинченко и Ярмоленко, которые выступают в английской Премьер-Лиге, я думаю, что у них будет двойная, а то и тройная мотивация.