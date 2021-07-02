Шевченко: «Англичанам невероятно сложно забить, но это должно мотивировать»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча с Англией в 1/4 финала Евро-2020.
Сборная Англии — сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. У неё очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько тяжёлым будет поединок. Англичанам невероятно сложно забить, но их сильные стороны не должны нас пугать. Они должны нас мотивировать, потому что в футболе, как и в жизни, возможно всё. Будем стараться навязать англичанам то, что даст нам возможность достичь положительного результата.
Шевченко также прокомментировал тяжёлую травму нападающего своей команды Артёма Беседина.
Это один из очень тяжёлых моментов, ещё и на таком уровне. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть против Англии ещё и за Беседина.