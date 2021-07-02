Шевченко: «Англичанам невероятно сложно забить, но это должно мотивировать»

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02 июля 2021, 07:42

Главный тренер сборной Украины поделился ожиданиями от матча с Англией в 1/4 финала Евро-2020.

Сборная Англии — сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. У неё очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько тяжёлым будет поединок. Англичанам невероятно сложно забить, но их сильные стороны не должны нас пугать. Они должны нас мотивировать, потому что в футболе, как и в жизни, возможно всё. Будем стараться навязать англичанам то, что даст нам возможность достичь положительного результата.

Шевченко также прокомментировал тяжёлую травму нападающего своей команды Артёма Беседина.