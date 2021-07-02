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Шевченко: «Англичанам невероятно сложно забить, но это должно мотивировать»

02 июля 2021, 07:42
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча с Англией в 1/4 финала Евро-2020.

Сборная Англии — сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. У неё очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько тяжёлым будет поединок. Англичанам невероятно сложно забить, но их сильные стороны не должны нас пугать. Они должны нас мотивировать, потому что в футболе, как и в жизни, возможно всё. Будем стараться навязать англичанам то, что даст нам возможность достичь положительного результата.

Шевченко также прокомментировал тяжёлую травму нападающего своей команды Артёма Беседина.

Это один из очень тяжёлых моментов, ещё и на таком уровне. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть против Англии ещё и за Беседина.

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Все комментарии
112910415
112910415
02 июля в 10:54
обязательно будут какие-то шансы !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
02 июля в 09:07
Сложный будет матч для обех сборных.
ДАША Д
ДАША Д
02 июля в 08:59
Англичане должны победить.
stanichnik
stanichnik
02 июля в 08:34
Датчане, играя за Эрексена, дошли уже до 1/4 финала, может тяжёлая травма Беседина поможет и игрокам сборной Украины мобилизовать все силы и добиться нужного результата в матче с Англией. Смею предположить, что если подопечные Шевченко сумеют строго сыграть в обороне, то у них будет шанс победить соперника в Риме, "порядок бьёт класс!" удачи им и без травм!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
02 июля в 08:00
    КЭТиК
    КЭТиК
    02 июля в 07:57
    На серию пенальти можно надеяться.
    Gahi
    Gahi
    02 июля в 07:47
    Есть возможность у игроков забить первый мяч на этом турнире в ворота Англии. Удачи
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