Петкович: «При всём уважении к Испании, мы хотим пройти дальше»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от матча с Испанией в 1/4 финала Евро-2020.
Мы должны быть «голодными», чтобы пройти в следующий раунд. С этого момента я не могу говорить, что доволен [нашим результатом], потому что для меня следующий шаг всегда самый важный. Мы хотим выйти в следующий раунд, даже если нам противостоит один из фаворитов турнира — Испания.
Нам может сильно не хватить такого игрока, как Джака. Но в матче с Испанией я хочу видеть, чтобы каждый игрок приложил ещё больше усилий — не только из-за Джаки — но и чтобы победить Испанию. Мы хотим пройти дальше, при всём уважении к нашим соперникам.
Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт, в свою очередь, выразил мнение, что пропускающий игру из-за перебора жёлтых карточек Гранит Джака не является серьёзной потерей для сборной Швейцарии.