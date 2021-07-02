Петкович: «При всём уважении к Испании, мы хотим пройти дальше»

Главный тренер сборной Швейцарии поделился ожиданиями от матча с Испанией в 1/4 финала Евро-2020.

Мы должны быть «голодными», чтобы пройти в следующий раунд. С этого момента я не могу говорить, что доволен [нашим результатом], потому что для меня следующий шаг всегда самый важный. Мы хотим выйти в следующий раунд, даже если нам противостоит один из фаворитов турнира — Испания.

Нам может сильно не хватить такого игрока, как Джака. Но в матче с Испанией я хочу видеть, чтобы каждый игрок приложил ещё больше усилий — не только из-за Джаки — но и чтобы победить Испанию. Мы хотим пройти дальше, при всём уважении к нашим соперникам.