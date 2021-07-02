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Петкович: «При всём уважении к Испании, мы хотим пройти дальше»

02 июля 2021, 07:32
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от матча с Испанией в 1/4 финала Евро-2020.

Мы должны быть «голодными», чтобы пройти в следующий раунд. С этого момента я не могу говорить, что доволен [нашим результатом], потому что для меня следующий шаг всегда самый важный. Мы хотим выйти в следующий раунд, даже если нам противостоит один из фаворитов турнира — Испания.

Нам может сильно не хватить такого игрока, как Джака. Но в матче с Испанией я хочу видеть, чтобы каждый игрок приложил ещё больше усилий — не только из-за Джаки — но и чтобы победить Испанию. Мы хотим пройти дальше, при всём уважении к нашим соперникам.

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт, в свою очередь, выразил мнение, что пропускающий игру из-за перебора жёлтых карточек Гранит Джака не является серьёзной потерей для сборной Швейцарии.

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Все комментарии
swed27
swed27
02 июля в 09:11
Швейцария вполне может дать бой
КЭТиК
КЭТиК
02 июля в 08:57
Им теперь уже никто не страшен.
Gahi
Gahi
02 июля в 08:53
Владимир Петкович понимает что есть хорошая возможность у  Швейцарии при должном настрои команды добиться успеха над Испанией и этот шанс они вместе должны не упустить и постараться использовать его в этом матче. И он как тренер должен найти те слова которые послужат хорошей мотивацией перед игрой и вовремя матча против сильной Испанской команды. И ещё раз напомнить своим игрокам, что чуть больше полгода назад  в  ноябре 2020 года они сыграли в ничью в турнире Лиги Наций УЕФА и что с Испанией можно играть  достойно при этом не допуская ошибок. А для этого в команде Швейцарии помимо Гранита Джака который к сожалению будет пропускать этот матч, есть достаточно игроков  способных навязать борьбу и постараться добиться победы хотя для этого нужно будет приложить максимум усилий каждого футболиста кто выйдет на поле Санкт-Петербургского стадиона "Газпром Арена". Удачи
112910415
112910415
02 июля в 08:14, ред.
проходить, однозначно
112910415
112910415
02 июля в 08:00
надо проходить Испанию !
спортсменам - слава, тренеру - контракт от лучшего клуба Европы
Dirty_Harry
Dirty_Harry
02 июля в 07:55
Вот так нужно своих игроков мотивировать! Вперед страна сыра, банков и часов!
beefs
beefs
02 июля в 07:35
скоро увидим все сами, удачи вам, ребята...
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