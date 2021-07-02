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Унаи Симон: «Я бы отдал свою награду лучшему игроку матча Зоммеру»

02 июля 2021, 23:21
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗакончился после серии пенальти

Голкипер сборной Испании Унаи Симон подвёл итоги матча 1/4 финала Евро-2020 против сборной Швейцарии (1:1, 3:1 в серии пенальти). Симон считает, что вратарь швейцарцев Ян Зоммер больше заслужил награду лучшему игроку встречи, чем он.

Это футбол. Мы заслуженно победили. Об этой победе нужно забыть так же быстро, как об ошибке в прошлом матче, потому что в следующей игре нас ждет очень сложный соперник.

Честно говоря, я бы отдал звание «Звезды матча» Яну Зоммеру... К полуфиналу мы должны подойти свежими и высоко поднятой головой. Теперь нам нужно выиграть Евро.

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Все комментарии
rm26udxa93gu
rm26udxa93gu
03 июля в 07:57
Ян классно сыграл, но и Симон заслужил.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 июля в 00:14
Согласен с Симоном!
Q-J-G
Q-J-G
02 июля в 23:34, ред.
Респект Симону, как есть, так и сказал!
Ironigor
Ironigor
02 июля в 23:31
Можно в полне согласиться с этим мнением !!! Достоин !!!
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