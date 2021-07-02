Унаи Симон: «Я бы отдал свою награду лучшему игроку матча Зоммеру»

Голкипер сборной Испании подвёл итоги матча 1/4 финала Евро-2020 против сборной Швейцарии (1:1, 3:1 в серии пенальти). Симон считает, что вратарь швейцарцев больше заслужил награду лучшему игроку встречи, чем он.

Это футбол. Мы заслуженно победили. Об этой победе нужно забыть так же быстро, как об ошибке в прошлом матче, потому что в следующей игре нас ждет очень сложный соперник.

Честно говоря, я бы отдал звание «Звезды матча» Яну Зоммеру... К полуфиналу мы должны подойти свежими и высоко поднятой головой. Теперь нам нужно выиграть Евро.