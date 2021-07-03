Чехия и Дания – настоящие бойцы. Играли до крови, но два навеса определили судьбу места в полуфинале

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вчера, 21:27

Шмейхель еще может повторить успех отца.

Выводы об игре Чехии

- Только испанцы чаще попадали в створ чужих ворот, чем датчане. Поэтому для Голеша и Соучека было важно отсекать группу атаки датчан от ударных позиций, а центрбеков – не ошибаться позиционно. Поскольку у Шилгавы аккуратная тактика команды с физически крепкими ребятами, то им порой сложно перестраиваться. Что и доказал гол со стандарта, а потом после навеса, когда не успели закрыть Мехле. Хотя после двух голов чехи собрались, костьми ложились после атак датчан и могли пропустить скорее в контратаке в концовке.

- Патрик Шик до матча был рекордсменом по точным ударам на турнире – 8 попыток, 4 реализованных. Чехи являются командой структуры, которые не собирают много моментов – по ударам славяне на семнадцатом месте. Но рядом с ними те же бельгийцы, то есть показатель говорит о любви Чехии к замедлению чужой игры с резкими собственными выпадами. Сегодня Патрику пришлось брать игру на себя, Шик пристреливался, а потом догнал Роналду по голам. С пятью мячами можно взять «Золотую бутсу», как уже делал Милан Барош в 2004-м.

- Чехи – команда, которой удобнее забить первый и давить на соперника физикой, поэтому быстрый гол датчан мог сломать все изначальные планы Шилгавы. Но с характером у восточноевропейской команды полный порядок. Со временем пошли в атаку. Немножко с опаской, ведь Миккел Дасмгорд мог отпраздновать двадцать первый день рождения голом на контратаке, как и Поульсен после перерыва. Но чехи тоже умеют подкараулить чужую ошибку – Шмейхелю пришлось спасать после атаки, которую начал неточный пас самого Каспера. А после гола Шика чехам хватало одного точного удара.

- Шилгавы показал тренерское чутье – его переход на классику «4-4-2» в целом сработал. Шик стал беречь силы, оттягиваясь чуть глубже, а тоже огромный Крменчик давил массой на чужую защиту. Ему бы еще техники к физики – получился бы аналог Яна Коллера. Но форвардов такого класса в резерве у Чехии сейчас нет. Поэтому команда в красном жестко отвечала на действия датчан и пользовалась тем, что соперник рановато остановился, сохраняя преимущество в счете, но забить Шмейхелю еще раз не сумела.

Выводы об игре Дании

- Эриксен завел бороду и фотографируется с юными фанатами – у лидера Дании все в порядке, настолько это возможно после сердечного приступа. Но у Хьюлманда остались люди, что умеют удачно навесить мяч. Поэтому уже в дебюте классно разыграли стандарт и рослый Дилейни четко пробил по воротам крепкого голкипера Вацлика, у которого в том эпизоде не было шансов, чтобы снова спасти Чехию. И техничный навес Мехле правой ногой слева нашел адресата – кстати, об этой особенности Евро-2020 писали сегодня. Эриксен точно смотрел матч по телевизору и радовался.

- Поскольку команды похожие по параметрам, но разные по стилю – контратакующие и контактные чехи против открытых и дерзких датчан, то разницу могла сделать смена подходов. Хьюлманд совершенно верно поставил на коллекцию стандартов, на высокое давление числом, на агрессивную встречу чехов в центре поля и на контратаки. Цена ошибки сегодня было высокой, и соперник Дании ее совершил первым и вторым – дважды подряд до перерыва.

- Поскольку Шилгавы сделал пять замен, то физически датчанам стало сложно. Хьюлманд среагировал мгновенно – выпустил еще двух футболистов, окончательно превратив матч в сумбурный. Мехле выскакивал на ворота, окровавленные чехи не теряли надежду на случайный гол, но усталость и смена половины полевых игроков сказались на качестве футбола. В концовке увидели самую нестройную Данию за все время Евро. Оно и понятно – человеческий фактор, чехи физически очень крепкие, выжали все силы до последней капли пота.

- Дания заслужила полуфинал по качеству футбола. Против финнов допустили один удар за весь матч. Не точный, а просто один. Против бельгийцев сыграли классно, против россиян – вдохновенно. Датчане разнесли Уэльс, забили в двух матчах по четыре мяча, что на Евро сделать невероятно сложно, ведь пассажиров на такие турниры пускают редко. Также редко команда Хьюлманда ошибается в защите – сегодня у чехов хватало точных ударов, но большинство случились после двух пропущенных мячей.

Цифровое измерение поединка

4-й полуфинал для датчан. Футбольная страна. В четверку обе сборные попадали не раз. Чехословакия была чемпионкой Европы, как и Дания. Сегодня северные европейцы вышли в четвертый полуфинал. Впервые уступили советской сборной в 1964 году, спустя двадцать лет уступили в овертайме испанцам. А в 1992-м году Данию ждала европейская корона. После этого выше четвертьфинала не забирались, так что ждали подобного успеха почти тридцать лет.

15 выстрелов у команды Чехии. Отдаем должное проигравшей стороне – у Шилгавы характерный коллектив, который не сдался, хотя крайне неудачно отыграли после двух вроде бы стандартных моментов, но с подвохом. Соучек даже с разбитой головой, когда из-под бинтов сочилась кровь, воевал дальше, и его напарники старались. Но Дания достаточно сильная, чтобы стоя сыграть на удержание и получить свою путевку в полуфинал.

1 результативная ошибка у бригады Кёйперса. Угловой, после которого Дилейни забил, нельзя было назначать. Мяч покинул поле от Дольберга. Вроде бы мелочь, не липовая красная карточка и не нарисованный пенальти. И позиционная ошибка чехов не обсуждается. Но эпизод вместе с другими техническими помарками бригады голландца может стоить ему назначения на финал. Также видим, что пора расширить полномочия рефери VAR – если после несправедливого углового забивают гол, нужно включать правосудие. Такие эпизоды «мелочь», пока не касаются вашей любимой команды и не стоят ей путевки дальше.

7 ударов в створ от Дании. Подтвердили то, с чего начинали разговор – умеют быть нацеленными на ворота. Сразу семь из одиннадцати выстрелов дошли до Вацлика, тогда как у чехов КПД ниже – 5 из 15. И хотя можно пожурить датчан за плохую реализацию, ведь были перспективные подходы с плохими ударами, они снова показали высокий класс в мелочах. И работа флангов, и встречи чешских контратак, и позиционный труд свежей группы атаки в защите, и высота линии обороны – все было на уровне полуфинала Евро. Потому и набрали десятки выходов в атаку и семь точных ударов, два из которых реализовали.

Чехи — бойцы, но по совокупности действий на турнире Дания – заслуженный полуфиналист. Безупречные наверху – 26 побед за матч, уверенные без мяча – 18 перехватов, 31 вынос, по 13 блоков и отборов. Классный футбол вторым номером, Хьюлманд успел опробовать все опции и стал немножко чешским, чтобы оставить этого соперника позади.