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Мор: «Тедеско — реальный кандидат на должность тренера сборной России»

05 июля 2021, 14:12

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о том, может ли бывший наставник «красно-белых» Доменико Тедеско возглавить сборную России.

Я за. В сборной важна мотивация. В клубе какого-то футболиста можно продать, если он не устраивает. А в сборной есть набор футболистов, с которыми нужно работать. Из них надо выжимать максимум, что Тедеско, безусловно, умеет делать. Если будет Тедеско, футболистам не придется много менять в игровой схеме. Что у Черчесова сборная играет в три центральных защитника, что у Тедеско. С другой стороны, хотелось бы видеть какие-то перемены, но Тедеско, на мой взгляд — реальный вариант, который стоит рассматривать. Не могу сказать, что только Тедеско и всё, но это вполне рабочий вариант.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
06 июля в 04:58
Тедеско может стать тренером сборной России

Смешно правдо , парень только начал тренерскую карьеру, учился на клубного тренера , а тренер сборной это совершенно другая специфика работы . Да и к тому же обсерались с нашей сборной и топ тренера и местные, а Тедеско совершенно не дурак , брать сборную тренировать да еще такую разобранную по винтикам, в начале карьеры своей получить в итоге волчий билет
протон1
протон1 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
06 июля в 00:41
опыт не пропьешь. старый конь бороду не испортит. а вот что черчесов. вот все виноваты. вот всеее .. только не усатый.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ протон1 (раскрыть)
05 июля в 23:50
сколько лет назад случилась игра с барсой? ты уверен, что КББ до сих пор что-то может?
alexamit
alexamit ответ LOpp (раскрыть)
05 июля в 22:12
Совсем спятил!
112910415
112910415
05 июля в 17:36
ну, посмотрим ...
протон1
протон1
05 июля в 17:14
даже я колхозник умен чем он. если бы он был адекват то подал в отставку. и сказал извините.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 июля в 17:09
И по видимому не только!!!)))
протон1
протон1
05 июля в 16:45
почему бы не курбан бердыев? посмотрите как гвардиолла смотрит удивленно
протон1
протон1 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
05 июля в 16:44
а лучше кто есть? при всем уважении к слуцкому. который рулил. сипотичен кбб. вспомни игру с барсой
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ протон1 (раскрыть)
05 июля в 16:37
Он сам не пойдет. И не потому что мусульманин.
протон1
протон1
05 июля в 16:28
бердыев лучшая кандидатура. протсо его не примут так как он мусульманин
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
05 июля в 15:51
Думаешь в мозг просочился???
Karlnfo
Karlnfo
05 июля в 15:06
менять шило на мыло...
Кроме тедеско нет никого чтоли?
1-я конная
1-я конная
05 июля в 15:05
Печально - сборную ждёт дальнейшая деградация
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 июля в 14:58
Это уже совсем не шутки, пандемия !!!)))
протон1
протон1
05 июля в 14:26
да кто угодно. только бы убрать усатого, посмотрите как он улыбается
Василий 50
Василий 50
05 июля в 14:26
Для начала нужно убрать Усатого
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 14:24
Еще один спартаковский шутник.
LOpp
LOpp
05 июля в 14:22
Семак лучшая кандидатура
beefs
beefs
05 июля в 14:13
так он же не хотел работать в России...
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