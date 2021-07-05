Мор: «Тедеско — реальный кандидат на должность тренера сборной России»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о том, может ли бывший наставник «красно-белых» возглавить сборную России.

Я за. В сборной важна мотивация. В клубе какого-то футболиста можно продать, если он не устраивает. А в сборной есть набор футболистов, с которыми нужно работать. Из них надо выжимать максимум, что Тедеско, безусловно, умеет делать. Если будет Тедеско, футболистам не придется много менять в игровой схеме. Что у Черчесова сборная играет в три центральных защитника, что у Тедеско. С другой стороны, хотелось бы видеть какие-то перемены, но Тедеско, на мой взгляд — реальный вариант, который стоит рассматривать. Не могу сказать, что только Тедеско и всё, но это вполне рабочий вариант.