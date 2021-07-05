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Жирков: «Вся сборная несёт ответственность за вылет с Евро-2020»

05 июля 2021, 10:17

Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал критику в адрес национальной команды после вылета с Евро-2020.

На этот раз сборная имела на подготовку немного меньше времени в сравнении с ЧМ. Но готовились по тому же плану, имелись лишь небольшие отличия в деталях. Сборы для игроков были непростые, тренировки — достаточно тяжелые, что, впрочем, не совсем удивительно. К большому сожалению, сейчас нашей команде не удалось выйти из группы. Когда такое происходит, то, естественно, в адрес сборной идет большая волна критики. Для меня абсолютно понятно, что в этом вина не только главного тренера, но и всей команды.

Черчесов — квалифицированный, очень требовательный тренер. В то же время он в меру строгий и обладает отличным чувством юмора. Свой уровень Черчесов доказал не только на ЧМ-2018, но и работая в других клубах. Мы четко понимали требования тренерского штаба. Но футбол непредсказуем, и на этом Евро нам не удалось решить задачу по выходу в плей-офф. Повторюсь, что ответственность за это несёт вся команда.

Ранее некоторые эксперты высказывали мнение, что Черчесов будет уволен из сборной в ближайшее время.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
05 июля в 13:36
Черчесов подтянул тяжёлую артиллерию. Жирков, Лопырева. Ожидаем Бузову и Бедросовича.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 июля в 12:54
Раньше и сейчас:
Свeтозар
Свeтозар
05 июля в 12:35
Ну ну....ответственности как раз и не было
Союзник противников
Союзник противников
05 июля в 12:00
Юрик,бери ширше-ВСЯ СТРАНА!!! Поделите свои деньги на всех,болеющих за наш многострадальный футбол,тогда и я,выпив на эту прибыль бутылку "Курвуазье",буду чувствовать свою вину.А пока-хрен вам!!!
112910415
112910415
05 июля в 11:35
Ответственность - хорошее слово, сильное!
протон1
протон1
05 июля в 11:29
все включительно. и рфс. и тех итп. и физподготовщики. водители и мед персонал. да все кто там есть. чем они занимались ?
25процентный клоун
25процентный клоун
05 июля в 11:27
Чувство юмора то и сгубило команду
Futurista
Futurista
05 июля в 11:10
Locomotive Breath
Locomotive Breath
05 июля в 11:10
Кто-нибудь вообще видел уровень на чм 2018 у Сборнаяй? В матче с Уругваем лично я увидел. Уже даже на рвотные позывы нет сил, читая про Сборнаяю и интервью сброда, в ней находящегося...
bashnat013
bashnat013
05 июля в 11:03, ред.
Вот только про заслуги на домашнем ЧМ не надо ,а то смешно мы на зимней Олимпиаде тоже первые были за всю историю ,закономерность не находите.Мне вот интересно ,что медицинский штаб сборной не знал что Жирков больше 30 мин не протянет,тогда что там за специалисты?
particular
particular
05 июля в 10:59
Подобное самобичевание не позволяет делать поступательное движение вперёд... Даже от унизительных 0-5 от Сербии до унылых 1-4 от Дании не было сделано никаких изменений и поправок... А могли...
cska1948
cska1948
05 июля в 10:55
Жирков: «Вся сборная несёт ответственность за вылет с Евро-2020»
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Дежурная фраза за которой ничего НЕТ!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Дима Логинов (раскрыть)
05 июля в 10:46
Плюсую. Жирков был инородным телом в отборе к ЧМ как раз перед Евро, и, если бы у него была реально совесть, должен был сказать - я уже не тяну сборную.

То, что Черчесов берет в сборную людей знакомых агентов в первую очередь, многие уже говорили. Поэтому сам он может Юрика до 45 лет таскать, допустим.

Но если ты очевидно не тянешь, но готов выходить и ставить сборную под удар, сорян, тут никакой жалости к Юре.
sv_1969
sv_1969
05 июля в 10:46
Вообщем играй Юра дальше))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 июля в 10:40
Да, что с вас взять, инвалидов))))
stanichnik
stanichnik
05 июля в 10:29
Нехватка времени на подготовку это всё отговорки, в других странах чемпионаты завершались ещё позже .
beefs
beefs
05 июля в 10:28
да речь же идет об ответственности, провалился имей совесть признать и уйти, освободи место раз не справился с поставленной задачей...
Дима Логинов
Дима Логинов
05 июля в 10:26
А в чём эта ответственность? В словах? Или может быть игроки и тренер отказались от зарплаты за этот период и перевели её детскому дому или на срочные операции маленьким детям? Или может быть отказались от званий заслуженных мастеров спорта, поскольку ничем им не соответствуют? Что сделали-то, кроме очередных хамских заявлений Дзюбы и надменно-наглой пресс-конференции Черчесова?
Дания вон и футбол показывает красивый, и результата добивается, и к этому ещё все заработанные деньги на Евро отправляет на развитие детского футбола в стране. А наши?
А наши несут ответственность, отдыхая на Мальдивах и прочих островах, в компании с дорогими винами и закусками...
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