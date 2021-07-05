Жирков: «Вся сборная несёт ответственность за вылет с Евро-2020»

Защитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал критику в адрес национальной команды после вылета с Евро-2020.
На этот раз сборная имела на подготовку немного меньше времени в сравнении с ЧМ. Но готовились по тому же плану, имелись лишь небольшие отличия в деталях. Сборы для игроков были непростые, тренировки — достаточно тяжелые, что, впрочем, не совсем удивительно. К большому сожалению, сейчас нашей команде не удалось выйти из группы. Когда такое происходит, то, естественно, в адрес сборной идет большая волна критики. Для меня абсолютно понятно, что в этом вина не только главного тренера, но и всей команды.
Черчесов — квалифицированный, очень требовательный тренер. В то же время он в меру строгий и обладает отличным чувством юмора. Свой уровень Черчесов доказал не только на ЧМ-2018, но и работая в других клубах. Мы четко понимали требования тренерского штаба. Но футбол непредсказуем, и на этом Евро нам не удалось решить задачу по выходу в плей-офф. Повторюсь, что ответственность за это несёт вся команда.
Ранее некоторые эксперты высказывали мнение, что Черчесов будет уволен из сборной в ближайшее время.
Дания вон и футбол показывает красивый, и результата добивается, и к этому ещё все заработанные деньги на Евро отправляет на развитие детского футбола в стране. А наши?
А наши несут ответственность, отдыхая на Мальдивах и прочих островах, в компании с дорогими винами и закусками...
Дания вон и футбол показывает красивый, и результата добивается, и к этому ещё все заработанные деньги на Евро отправляет на развитие детского футбола в стране. А наши?
А наши несут ответственность, отдыхая на Мальдивах и прочих островах, в компании с дорогими винами и закусками...
То, что Черчесов берет в сборную людей знакомых агентов в первую очередь, многие уже говорили. Поэтому сам он может Юрика до 45 лет таскать, допустим.
Но если ты очевидно не тянешь, но готов выходить и ставить сборную под удар, сорян, тут никакой жалости к Юре.
То, что Черчесов берет в сборную людей знакомых агентов в первую очередь, многие уже говорили. Поэтому сам он может Юрика до 45 лет таскать, допустим.
Но если ты очевидно не тянешь, но готов выходить и ставить сборную под удар, сорян, тут никакой жалости к Юре.