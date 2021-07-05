Жирков: «Вся сборная несёт ответственность за вылет с Евро-2020»

Защитник сборной России прокомментировал критику в адрес национальной команды после вылета с Евро-2020.

На этот раз сборная имела на подготовку немного меньше времени в сравнении с ЧМ . Но готовились по тому же плану, имелись лишь небольшие отличия в деталях. Сборы для игроков были непростые, тренировки — достаточно тяжелые, что, впрочем, не совсем удивительно. К большому сожалению, сейчас нашей команде не удалось выйти из группы. Когда такое происходит, то, естественно, в адрес сборной идет большая волна критики. Для меня абсолютно понятно, что в этом вина не только главного тренера, но и всей команды.