Публичные выступления Черчесова — пиар-катастрофа. Честность и раскаяние помогли бы сохранить лицо и работу

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вчера, 14:59

Простили бы футбольные неудачи, если бы перед вами был человек без маски чиновника?

Если выдающаяся пресс-конференция Станислава Саламовича действительно повлияет на мнение его непосредственных боссов и приведет к увольнению главного тренера сборной России, то в этом можно будет углядеть проявление высшей справедливости. Черчесов на протяжении всего срока своей деятельности на «государственном посту» хотел быть главным и влиятельным, но категорически не хотел исполнять представительские функции главного тренера национальной команды. Он категорически отрицал необходимость нравиться кому-либо, кроме своих «генералов», поэтому будет весьма иронично, если окажется за бортом вследствие того, что окончательно разрушил свою репутацию среди «народа».

Воспринимать Черчесова в качестве тренера сборной России все сложнее, и дело не только в провальном выступлении на Евро-2020 — все понимают, что один человек не может нести ответственность за состояние, в котором пребывает российский футбол. Проблема в том, что Станислав Саламович так хотел стать символом эпохи, что сейчас к нему прилип весь сопутствующий негатив. И этого уже не изменить. Наш народ — требовательный, злой и категоричный, но в то же время отходчивый, а еще покаявшихся у нас любят даже больше тех, кто совсем не грешит.

Уверен, что к Черчесову даже при точно таких же результатах сборной России было бы совершенно иное отношение, если бы он честно, открыто и критично оценивал свою работу. После Евро-2020 не было принято мгновенное решение об отставке главного тренера, у Станислава Саламовича появилась возможность искреннее покаяться, получить прощение и заслужить еще один шанс. Но получилось иначе, и теперь зашкаливающая персональная токсичность, скорее всего, не позволит Черчесову удержаться в кресле, обладателю которого платят 2.5 миллиона евро в год.

А ведь если бы Станислав Саламович хорошо подготовился к общению с журналистами и дал мудрые ответы на своей пресс-конференции, сейчас бы мог чувствовать себя гораздо увереннее. Давайте вместе сыграем в одну игру, а в конце вы решите для себя: влияет ли на ваше отношение к главному тренеру сборной России только результаты команды, или его публичный образ играет немаловажную роль в оценке?

Слова Черчесова vs Что следовало сказать

Об отставке

Слова Черчесова:

Чтобы это было правильно и понято истолковано: во-первых, мы занимаемся непростым и государственным делом. С первой секунды я считаю, что это государственная должность, которую надо исполнять. Как я понимаю должность главного тренера, когда читаю, что меня пригласили, там ещё что-то. Меня никто сюда не приглашал. Это называется в моём понимании (может, я немного старой школы, поэтому так рассуждаю, а правильно или нет — вам решать) назначением, которое не обсуждается и не рассуждается. Это, как говорится, подсказ или приказ к исполнению — это раз. Я не думал, что вообще когда-либо буду тренировать сборную. Имеется в виду — нацеливался или мечтал, или там ещё что-то. Ну, если тебя зовут и говорят, что это надо сделать, то моя задача была дать добро, что я готов. Потому что, опять же, выражаясь, так сказать, военным языком, каждый из нас — солдат своей страны, мне дали задание – я его выполняю. Получается так, что скоро уже пять лет. Вот я бы это пока так сформулировал. Образно. А по поводу отставки и громких фраз: вы журналисты, и это ваша работа. Кстати, надо отдать должное, никогда не думал, что я к этому вообще буду так спокойно относиться. Возможно, кто-то думает, что я такой импульсивный и эмоциональный — это вообще может быть. Но импульсивных и эмоциональных решений я не должен принимать, потому что я выполняю роль, которую надо выполнять правильно. А чтобы к чему-то прийти, надо, во-первых, всем успокоиться и выдохнуть. В отставку подавать, не подавать или что-то делать — мы уже как-нибудь… Как решали о назначении, могу я или нет эту должность исполнять. Спокойно, по-деловому решим. Потому что ещё раз говорю, это государственное в моём понимании — я могу ошибаться и говорить всякими эпитетами, но это так. Вот на этом пока давайте остановимся. Детального разбора у нас с моим непосредственным руководителем чемпионата Европы на сегодняшний день, детального, подчёркиваю, не было. Поэтому мы спокойно всё обсудим и решим, потому что сказать: «спасибо, до свидания» — можно, а «спасибо, до свидания и кто дальше это будет делать» — тоже надо знать. Мы не в песочнице играем, люблю я эту игрушку или нет, а представляем страну. Поэтому ещё раз повторяю, давайте немножко успокоимся. Мы попали на большой турнир, который изначально проходил в нашей стране, и мы считали, что это домашний чемпионат Европы. Но если чемпионат мира нам подарило государство, то на чемпионат Европы надо было попадать — мы туда и попали. Потому что ещё раз повторяю, не могли себе представить, что в нашей стране идёт чемпионат Европы, а нашей команды нет. Это мы сделали. Ну, здесь пока написано Черчесов Станислав Саламович — главный тренер сборной по футболу. На сегодняшний день у меня мысли, как первого числа обыграть Хорватию.

Что следовало сказать:

На сегодняшний день я не подал в отставку. У нас будет детальный разбор выступления на Евро с моими руководителями. Считаю своим долгом отчитаться о проделанной работе, до этого момента я главный тренер сборной России. Готов нести ответственность и добровольно покину свой пост, если так будет лучше для команды. За свой контракт не держусь, поверьте, с моей стороны это не станет проблемой для РФС — вас ведь это интересует.

Мораль: Черчесов пришел на пресс-конференцию без готового ответа на самый ожидаемый вопрос — об отставке. Полез в какие-то сомнительные дебри, хотя здесь нужен был короткий категоричный ответ и разящая контратака: сказав в первой же реплике о своем широко обсуждаемом контракте, Станислав Саламович выбил бы острые пики из рук критиков. Этот ответ можно и нужно было детально продумать до выхода в люди.

О выступлении сборной России на Евро-2020

Далее ответы Станислава Саламовича приведены в сокращенном виде. Стиль изложения мыслей выбран крайне неудачный (можете убедиться в этом на примере ответа на вопрос об отставке), но сейчас важно подчеркнуть смыслы, а не утонуть в тоскливых оборотах.

Слова Черчесова:

Кстати, недавно прочитал: работа признана неудовлетворительной. Я бы здесь возразил, потому что работа от результата в моём понимании разнятся. Потому что работа была выполнена от и до, и команда делала то, что мы ей предлагали. Мы физически были готовы, но чтобы вот эти физические кондиции дали в конечном итоге результат, нужен определённый кураж, вдохновение (не знаю, как это назвать), чтобы оно в команде было. Вот давайте мы как бы договоримся, чтобы мои ответы не были интерпретированы как оправдания или ещё что-то. Я просто констатирую факты, как всё происходило.

Что следовало сказать:

Мы не выполнили поставленную задачу, не вышли из группы. Сейчас любые слова будут похожи на оправдания, поэтому скажу лишь, что на неудовлетворительные результаты повлиял комплекс причин, которые мне сначала хотелось бы обсудить с моим начальством. Ответственность полностью лежит на мне. Мы с тренерским штабом проделали всю запланированную на этот сбор работу от и до, но этого оказалось недостаточно. Пользуясь случаем, хочу извиниться перед болельщиками, которых мы разочаровали. Простите, что испортили вам праздник футбола.

Мораль: это еще один вопрос, ответ на который можно было подготовить. И здесь никак нельзя обойтись без покаяния, которое должно казаться максимально искренним.

О слабой психологии сборной России и отдельных футболистов

Слова Черчесова:

У нас всё это время отличная атмосфера в команде, любой это вам подтвердит. Другое дело, если брать последний турнир, вот я же уже начал говорить. Чтобы команда стала командой, должны какие-то вещи происходить: вырванные на последней секунде победы, там ещё что-то, чтобы она в какие-то… чтобы она, команда, какой-то контур приобрела. В этом плане его не было. Поэтому, возможно, не было и до конца веры в какие-то вещи. Другое дело, что это большой турнир, который сам по себе уже оказывает определённое давление — это констатация факта. Не хочу сказать, хорошо это или плохо, можно было лучше или нет, времени хватило или нет. Всё-таки, когда у тебя футболисты, которых ты до конца не знаешь, и они тебя до конца не знают, тогда, возможно, сложно до конца эти ноты знать и правильно играть.

Что следовало сказать:

У нас отличная атмосфера в команде, любой это вам подтвердит, но действительно на прошедшем турнире нам не хватило веры в себя и запаса прочности. Нужно понимать, что такие турниры сами по себе оказывают давление, не все оказались к этому готовы. Ментально это команда еще не успела сформироваться, найти своих лидеров, но вы посмотрите, сколько молодых футболистов у нас играли: Сафонов, Дивеев, Соболев, Баринов, Мухин. И Захарян с Мостовым играли бы, если бы не болезни. Нужно дать им время.

Мораль: психология не является исчислимым параметром, поэтому тут много возможностей для перевода темы в плоскость позитивной повестки. Например, подчеркнуть доверие молодым футболистам (даже если это весьма условно при тщательном разборе).

О реплике Путина во время «Прямой линии»

Слова Черчесова:

Кто-то читать умеет, кто-то нет. Вы с ним не общались, а мне такая честь предоставилась. Читаем: «Здесь нет ничего личного, как обычно, происходит. Надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за сборную». Теми, кто отвечал за сборную, – это перед вами сидит. «Что было сделано позитивного с теми, кто отвечал за работу сборной, и вместе с ними обсудить, что было сделано позитивного и что надо изменить». С теми, кто сделал, и что надо изменить. Это для начала. И в конце сказал: «…И кадровые решения». Вот что он сказал. Это означает, перевожа по-русски, надо выслушать, что было сделано позитивного. Обсудить с теми, кто сделал позитивное и что-то не доделал, и принять спокойно решение. То я вам сегодня и сказал. Что надо сесть, подумать, принять решение.

Что следовало сказать:

Лично я не услышал в ответе Владимира Владимировича прямого призыва к смене главного тренера сборной России, если вы на это намекаете. Там сказано, что нужно обсудить произошедшее, что мы и делаем сейчас с вами. И что обязательно сделаем в РФС , после чего будут сделаны конкретные выводы. Конечно, президент недоволен нашим выступлением на Евро. Мы все недовольны.

Мораль: возможно, самый неудачный ответ Черчесова, причем со всех точек зрения. Для журналистов и болельщиков получилось слишком напыщенно и снисходительно. Сначала подчеркнул личное знакомство с Путиным, чтобы смотреть свысока, а потом стал объяснять, как недоразвитым детям. Но и людям, которые могут повлиять на будущее Черчесова, вряд ли понравилось его «перевожа по-русски». Во-первых, президент сам говорил на русском и не запрашивал перевод. Во-вторых, Станислав Саламович взял на себя смелость публично интерпретировать послание первого лица государства. Не думаю, что его рвение оценили по достоинству.

О средствах индивидуальной защиты

Слова Черчесова:

Снимите эти маски! Я не больной, у меня «Спутник» есть, все нормально, но чтобы я вас видел!

Что следовало сказать:

Хочу поблагодарить журналистов, что даже в такую жару сидите в масках и слушаете меня два часа. Приятно было бы видеть ваши лица, но вы подаете правильный пример социальной ответственности, без которой нам не победить коронавирус. Я прошел вакцинацию — тоже, можно сказать, сделал маленький вклад…

Мораль: иногда заработать вистов можно даже комментарием на отвлеченную тему, но Черчесов сделал все наоборот. Его замечание про маски — нонсенс.