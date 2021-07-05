Джикия — о критике сборной России: «Все сразу же превратились в палачей»

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мнением о критике в адрес национальной команды после неудачного выступления на Евро-2020.
Тут всё достаточно просто и понятно. Когда сборная России в 2018 году показала хороший результат, то едва ли не каждый говорил, что он причастен к этому успеху. А как только команда оступилась, все тут же превратились в палачей или как-то сразу отошли в сторону. Мы понимаем, что 2018 год — это уже история, но всё равно, когда такое видишь, становится неприятно! Но, как говорится, хороших людей всё равно больше. Что касается сборной, то с первого дня сбора и до завершения турнира мы были вместе, не выделяя чьи-то ошибки или какие-то решения. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Лично для меня это выглядит именно так.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выступлении национальной команды на Евро.
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"...А как только команда оступилась, все тут же превратились в палачей или как-то сразу отошли в сторону...."
"Как только"? Ты видать забыл матч с Молдавией и последующие матчи. Но понятно - всем тарасовским миром отмазываете Тараканища, рука руку моет
"...А как только команда оступилась, все тут же превратились в палачей или как-то сразу отошли в сторону...."
"Как только"? Ты видать забыл матч с Молдавией и последующие матчи. Но понятно - всем тарасовским миром отмазываете Тараканища, рука руку моет
Просто молча смотрел и видел, чуял, что будет. А, когда сборная оказалась прокладкой для пенсионной реформы и последующим за этим награждения, звания, из Буратино сделали нацгероя, то было лишь огорчение и чувство, что тебя жёстко "обьегорили".
Просто молча смотрел и видел, чуял, что будет. А, когда сборная оказалась прокладкой для пенсионной реформы и последующим за этим награждения, звания, из Буратино сделали нацгероя, то было лишь огорчение и чувство, что тебя жёстко "обьегорили".
Так возьми и уйди из сборной
Так возьми и уйди из сборной