Джикия — о критике сборной России: «Все сразу же превратились в палачей»

Защитник сборной России поделился мнением о критике в адрес национальной команды после неудачного выступления на Евро-2020.

Тут всё достаточно просто и понятно. Когда сборная России в 2018 году показала хороший результат, то едва ли не каждый говорил, что он причастен к этому успеху. А как только команда оступилась, все тут же превратились в палачей или как-то сразу отошли в сторону. Мы понимаем, что 2018 год — это уже история, но всё равно, когда такое видишь, становится неприятно! Но, как говорится, хороших людей всё равно больше. Что касается сборной, то с первого дня сбора и до завершения турнира мы были вместе, не выделяя чьи-то ошибки или какие-то решения. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Лично для меня это выглядит именно так.