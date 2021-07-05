ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Джикия — о критике сборной России: «Все сразу же превратились в палачей»

05 июля 2021, 15:17

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мнением о критике в адрес национальной команды после неудачного выступления на Евро-2020.

Тут всё достаточно просто и понятно. Когда сборная России в 2018 году показала хороший результат, то едва ли не каждый говорил, что он причастен к этому успеху. А как только команда оступилась, все тут же превратились в палачей или как-то сразу отошли в сторону. Мы понимаем, что 2018 год — это уже история, но всё равно, когда такое видишь, становится неприятно! Но, как говорится, хороших людей всё равно больше. Что касается сборной, то с первого дня сбора и до завершения турнира мы были вместе, не выделяя чьи-то ошибки или какие-то решения. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Лично для меня это выглядит именно так.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выступлении национальной команды на Евро.

Все новости
Чистяков — о камбэке «Зенита»: «Сегодня получились два разных тайма»
Вчера, 23:58 Комментарии1
Чалов: «В полуфинале Англия — Дания буду переживать за датчан»
Вчера, 18:36 Комментарии9
Голикова: «В Петербурге из-за Евро повышается рост заболеваемости ковидом»
Вчера, 17:54 Комментарии33
Широков — о тренере сборной: «Я лучше бы рассмотрел Кунца, а не Лёва»
Вчера, 17:07 Комментарии14
Президент «Урала»: «Не сумели убедить всех игроков клуба пройти вакцинацию»
Вчера, 16:10 Комментарии12
Корнаухов: «Хочется, чтобы сборную России тренировал русский тренер»
Вчера, 15:35 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
06 июля в 17:45
А что такого крутого было в 2018??? Как по мне, крайний раз, когда сборная показывала нормальную игру и достойный результат – ЧЕ’88.
hjzzk8e7smpn
hjzzk8e7smpn
06 июля в 00:23
Не знаю может кто-то и сильно радовался,но лично у меня в 2018 были сдержанные эмоции! Такой футбол нам не нужен! Команда сыграла нормально-все аплодируют! Команда провалилась-все критикуют! Или тогда зачем в 2018 все радовались?! Относились бы все нейтрально! Человек получил нобел. премию-он герой! Вечером на радостях перепил вина,сломал кому-то челюсть,сел из-за этого-он антигерой! Точка.
aventure61
aventure61
05 июля в 20:45
ещё один защитничек. у нас нет и не было никогда нормальной сборной,в 2008 испания опустила по полной в двух матчах,в 2018 уругвай,сейчас бельгия с данией. блин- джикия и прочие кузяевы-зобнины обернитесь вместе со своим орденоносным тренером в тряпку где вы пишите что играете за нас и уйдите с футбола-вы не футболисты а пахучий кусок сами знаете чего.
lobsterdam
lobsterdam ответ За адекватность (раскрыть)
05 июля в 20:34
такую картинку надо бы перед матчами им показывать...
lobsterdam
lobsterdam
05 июля в 20:30
Ну, если джикия считает 2018 год успехом, то в сборной ему точно делать нечего! Саудовская Аравия, Египет, разгром от Уругвая, случайный промах по пенальти испанца и соответственно случайный выход в следующий раунд.... Впрочем, зачем это повторять в 100-й раз? Это всем очевидно, кроме "сборников", получивших левые змс и орденоносца, привинтившего орден Александра Невского и возомнившего себя небожителем, почти равным солнцеликому...
Константин Белых
Константин Белых ответ LAISMEN (раскрыть)
05 июля в 19:07
А что было в 2018? Обыграли бедуинов которые вчера только с верблюда слезли (кроме Салаха) Влетели без шансов Уругваю. И в 10 чудом отстояли 120 минут в штрафной с испанцами. И все -Дзюба герой нации. Космос Стас и Ногабог. А тут спустили с небес на землю и им видите ли не нравится..
112910415
112910415
05 июля в 18:47
по заслугам и честь
протон1
протон1
05 июля в 17:41
черчесов руководству обращается
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 1-я конная (раскрыть)
05 июля в 17:41
Не вижу большой разницы между пасом Зобнина и убежавшим, как Колобок от Дивеева, Лукаку. Что там косяк, что здесь). Результат один.
протон1
протон1
05 июля в 17:20
правильно сделали. лучше бы молчал чем отвечать сейчас джикия. на вас 135 млн человек смотрит. а вы позорники так вылетели. как еще с вами разговаривтаь. вас никто не встречал в аэропорту. вы нинужны такие нам. уходите
LAISMEN
LAISMEN
05 июля в 17:19
Куда все делось с 2018...... Сейчас даже жалко на вас смотреть. Где результат?
161регион
161регион
05 июля в 17:06
Какой тренер, такая и команда.... Физрук, он и в африке физрук.... А сборная смотрелась как 5й ''А''
1-я конная
1-я конная ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
05 июля в 16:29
Дивеев отдал пас сопернику в свою штрафную когда у сборной был шанс сравнять счёт? Какая-то странная объективность
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 июля в 16:27
Болели, переживали, в принципе как и сейчас. Ну и тогда не сомневался, что сборная не фонтан (хотя и была явно сильнее), а Черчесов далеко не тактический гений. И никакой эйфории от сборной не было, наоборот ставил под сомнения достижения наших на домашнем чемпионате, особенно с бэкграундом в изменениях в законодательстве.
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июля в 16:17
Не надо давать повода
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 1-я конная (раскрыть)
05 июля в 16:12
Так то до Зобнина вторым плачем стал Дивеев, а уже после Зобнин). Это для объективности).
.
Naherger
Naherger
05 июля в 16:07
А вы как были деревянными,так и остались.
За адекватность
За адекватность
05 июля в 16:06
Как известно, от любви до ненависти... Уж что заслужили своей игрой, "или грудь в крестах, или голова..."
1-я конная
1-я конная
05 июля в 15:55
Нет, палач сборной один - твой одноклубник Зобнин. А по поводу критики - а что не так? И вот забавный момент:

"...А как только команда оступилась, все тут же превратились в палачей или как-то сразу отошли в сторону...."

"Как только"? Ты видать забыл матч с Молдавией и последующие матчи. Но понятно - всем тарасовским миром отмазываете Тараканища, рука руку моет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
05 июля в 15:51
Я был одним из тех, кто не кричал от радости в 2018-ом.
Просто молча смотрел и видел, чуял, что будет. А, когда сборная оказалась прокладкой для пенсионной реформы и последующим за этим награждения, звания, из Буратино сделали нацгероя, то было лишь огорчение и чувство, что тебя жёстко "обьегорили".
swed27
swed27 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
05 июля в 15:43
Результат вполне закономерен
Ironigor
Ironigor
05 июля в 15:42
Реалии таковы !!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июля в 15:37
Ну почему сразу в палачей можно сказать в судей.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
05 июля в 15:34
Ах тебе не нравится?
Так возьми и уйди из сборной
Василий 50
Василий 50
05 июля в 15:30
Как раз палач вам сейчас и нужен
bashnat013
bashnat013
05 июля в 15:27
А вам нравится когда поют деферамбы как перед чемпионатом расхваляют пустое место
Остапчук 67
Остапчук 67
05 июля в 15:22
Как играли, так и получи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100