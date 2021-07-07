Рамос прилетел в Париж. Он подпишет контракт с ПСЖ после медосмотра

Защитник Серхио Рамос близок к подписанию контракта с ПСЖ.
Журналист RMC Sport Мохамед Бухафси сообщает, что бывший капитан «Реала» уже прилетел в Париж. Сегодня Серхио должен пройти медосмотр, после чего он подпишет с ПСЖ двухлетний контракт.
Рамос перейдет в ПСЖ в статусе свободного агента. Срок его контракта с «Реалом» истек 30 июня.
Ранее появлялась информация, что Рамос отклонил предложение со стороны топ-клуба из АПЛ.
Несмотря на свой возраст, с его-то опытом, игровой практикой, с умением не только защищаться, но и забивать, тем более, что забивать в "критические" для команды минуты, да и взять роль лидера, когда надо, для С.Рамоса не проблема...
Взаимовыгодное подписание контракта: С.Рамос - руководство ПСЖ.
Несмотря на свой возраст, с его-то опытом, игровой практикой, с умением не только защищаться, но и забивать, тем более, что забивать в "критические" для команды минуты, да и взять роль лидера, когда надо, для С.Рамоса не проблема...
Взаимовыгодное подписание контракта: С.Рамос - руководство ПСЖ.