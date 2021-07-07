Рамос прилетел в Париж. Он подпишет контракт с ПСЖ после медосмотра

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07 июля 2021, 12:59

Защитник близок к подписанию контракта с ПСЖ .

Журналист RMC Sport Мохамед Бухафси сообщает, что бывший капитан «Реала» уже прилетел в Париж. Сегодня Серхио должен пройти медосмотр, после чего он подпишет с ПСЖ двухлетний контракт.

Рамос перейдет в ПСЖ в статусе свободного агента. Срок его контракта с «Реалом» истек 30 июня.