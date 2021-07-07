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Рамос прилетел в Париж. Он подпишет контракт с ПСЖ после медосмотра

07 июля 2021, 12:59

Защитник Серхио Рамос близок к подписанию контракта с ПСЖ.

Журналист RMC Sport Мохамед Бухафси сообщает, что бывший капитан «Реала» уже прилетел в Париж. Сегодня Серхио должен пройти медосмотр, после чего он подпишет с ПСЖ двухлетний контракт.

Рамос перейдет в ПСЖ в статусе свободного агента. Срок его контракта с «Реалом» истек 30 июня.

Ранее появлялась информация, что Рамос отклонил предложение со стороны топ-клуба из АПЛ.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ avici_liverpool (раскрыть)
07 июля в 20:29
когда денег, как у дурака фантиков, можно и такое творить!
STVA 1
STVA 1
07 июля в 16:51
Можно пожелать ему удачи
avici_liverpool
avici_liverpool
07 июля в 15:15
отдать Сильву - своего капитана, чтобы купить другого "старика" с мега-зарплатой. Мастер-класс от шейхов и Леонардо.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Action (раскрыть)
07 июля в 15:01
теперь взяли того,кто уже брал ушастого и неоднократно. Рамос будет по-лучше Силвы.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
07 июля в 15:00
Папа будет Неймара воспитывать,если чаво то и ремня по куккареку надаёт.
Action
Action
07 июля в 14:04
ПСЖ отпустили Сильву ,который взял ушастого и теперь берут другого пенсионера на большую зп
Q-J-G
Q-J-G
07 июля в 13:53
Неплохое завершение футбольной карьеры для 35-ти летнего С.Рамоса, тем более, что на условиях, которые лучше, чем он хотел, продолжая играть за "Реал"...

Несмотря на свой возраст, с его-то опытом, игровой практикой, с умением не только защищаться, но и забивать, тем более, что забивать в "критические" для команды минуты, да и взять роль лидера, когда надо, для С.Рамоса не проблема...

Взаимовыгодное подписание контракта: С.Рамос - руководство ПСЖ.
VAN ARM
VAN ARM
07 июля в 13:52
вот и посмотрим )) как и что))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
07 июля в 13:16
ПСЖ сэкономил на трансфере
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 июля в 13:06
ПСЖ ещё бы и Месси забрал
Накир
Накир
07 июля в 13:06
Удачи ему в Париже
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 июля в 13:01
Удачи Рамосу в ПСЖ!
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