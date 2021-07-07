Серхио Рамос прибыл в офис ПСЖ для подписания контракта

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07 июля 2021, 18:45

Бывший капитан «Реала» прибыл в Париж.

Болельщики ПСЖ засняли на видео, как испанец вышел из офиса парижского клуба. Ожидается, что в ближайшее время ПСЖ объявит о трансфере Рамоса.

Sergio Ramos has arrived at PSG 👀✍️



(via @CanalSupporters)pic.twitter.com/Bd6Y1n0v5M — ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2021