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Серхио Рамос прибыл в офис ПСЖ для подписания контракта

07 июля 2021, 18:45

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос прибыл в Париж.

Болельщики ПСЖ засняли на видео, как испанец вышел из офиса парижского клуба. Ожидается, что в ближайшее время ПСЖ объявит о трансфере Рамоса.

Перед переходом в ПСЖ Серхио отклонил выгодное предложение английского топ-клуба.

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allemz
allemz
07 июля в 20:02
"Перед переходом в ПСЖ Серхио отклонил выгодное предложение английского топ-клуба"

Угораете? МЮ предложил годичный контракт на 10 лямов, а ПСЖ двухгодичный на 15 лямов. Так чье предложение выгоднее? Он тупо побежал к сорокам за баблом, после Реала этот симулянт по игровым качествам ни одному нормальному клубу не нужен, даже сомневаюсь, что МЮ делал ему предложение (у них порядок с защитой и в раздевалке), но Париж это другая тема, у них как на любой тусне, всем беспринципно рады
ДАША Д
ДАША Д
07 июля в 19:35, ред.
Для Рамоса всё складывается благополучно.
mihaluch
mihaluch
07 июля в 18:51
Достали его наверное Реал.
drug01
drug01
07 июля в 18:47
Очень рад за него
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