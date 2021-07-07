Серхио Рамос прибыл в офис ПСЖ для подписания контракта

Бывший капитан «Реала» Серхио Рамос прибыл в Париж.
Болельщики ПСЖ засняли на видео, как испанец вышел из офиса парижского клуба. Ожидается, что в ближайшее время ПСЖ объявит о трансфере Рамоса.
Sergio Ramos has arrived at PSG 👀✍️— ESPN FC (@ESPNFC) July 7, 2021
(via @CanalSupporters)pic.twitter.com/Bd6Y1n0v5M
Перед переходом в ПСЖ Серхио отклонил выгодное предложение английского топ-клуба.
Угораете? МЮ предложил годичный контракт на 10 лямов, а ПСЖ двухгодичный на 15 лямов. Так чье предложение выгоднее? Он тупо побежал к сорокам за баблом, после Реала этот симулянт по игровым качествам ни одному нормальному клубу не нужен, даже сомневаюсь, что МЮ делал ему предложение (у них порядок с защитой и в раздевалке), но Париж это другая тема, у них как на любой тусне, всем беспринципно рады
Угораете? МЮ предложил годичный контракт на 10 лямов, а ПСЖ двухгодичный на 15 лямов. Так чье предложение выгоднее? Он тупо побежал к сорокам за баблом, после Реала этот симулянт по игровым качествам ни одному нормальному клубу не нужен, даже сомневаюсь, что МЮ делал ему предложение (у них порядок с защитой и в раздевалке), но Париж это другая тема, у них как на любой тусне, всем беспринципно рады