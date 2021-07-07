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У Смольникова есть предложения из России и Турции

07 июля 2021, 19:24

Александр Маньяков, агент бывшего защитника «Краснодара» Игоря Смольникова, рассказал о будущем футболиста.

Мне некорректно называть те, клубы интересуются Игорем, потому что в таком случае он, например, может перейти в тот клуб, который я назову, а остальные останутся не при делах. Я не хочу называть клубы, но их несколько. До начала сезона мы точно определимся с новой командой.

Сейчас рассматриваем российские предложения. У нас был конкретный вариант с хорошей командой в Европе, которая регулярно выступает в еврокубках и лидирует в своей лиге, но по нему мы дали отбой. В Турции есть три клуба, с которыми идут переговоры, но пока ничего больше. Самые конкретные варианты в России.

На данный момент Игорь всё тщательно обдумывает, поэтому выбор всё ещё не сделан. Но никаких переживаний нет. Он работает индивидуально с тренером по физподоготовке в Санкт-Петербурге. Он сдавал тесты, которые показали, что уровень физической подготовки у него очень высокий. С набором формы проблем никаких, просто нужно будет понять требования наставника своей новой команды, а с этим у Игоря никогда не было сложностей.

Ранее в тульском «Арсенале» в шуточной форме опровергли информацию об интересе к Смольникову.

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Все комментарии
112910415
112910415
08 июля в 07:51
удивительно, что всем нужен !
протон1
протон1
07 июля в 20:28
в зоне ЮГ только если
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 июля в 20:07
В Тамбов наверное зовут!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 20:06
Удачи ему в новом клубе...
mihaluch
mihaluch
07 июля в 19:56
Ну конечно вся РПЛ и турецкая лига только и думают как им заполучить Смольникова.
shlomo
shlomo
07 июля в 19:34
Ну если есть желание, то пусть думает....
ermak6848
ermak6848
07 июля в 19:31
если есть силёнки - то пусть поиграет
beefs
beefs
07 июля в 19:27
ну чего, он еще пару лет может поиграть...
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