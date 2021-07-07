У Смольникова есть предложения из России и Турции

Александр Маньяков, агент бывшего защитника «Краснодара» , рассказал о будущем футболиста.

Мне некорректно называть те, клубы интересуются Игорем, потому что в таком случае он, например, может перейти в тот клуб, который я назову, а остальные останутся не при делах. Я не хочу называть клубы, но их несколько. До начала сезона мы точно определимся с новой командой.

Сейчас рассматриваем российские предложения. У нас был конкретный вариант с хорошей командой в Европе, которая регулярно выступает в еврокубках и лидирует в своей лиге, но по нему мы дали отбой. В Турции есть три клуба, с которыми идут переговоры, но пока ничего больше. Самые конкретные варианты в России.

На данный момент Игорь всё тщательно обдумывает, поэтому выбор всё ещё не сделан. Но никаких переживаний нет. Он работает индивидуально с тренером по физподоготовке в Санкт-Петербурге. Он сдавал тесты, которые показали, что уровень физической подготовки у него очень высокий. С набором формы проблем никаких, просто нужно будет понять требования наставника своей новой команды, а с этим у Игоря никогда не было сложностей.