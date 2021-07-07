Березуцкий ищет сразу двух защитников. ЦСКА нужны охранники для Акинфеева

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вчера, 13:28

В заявке немало беков, но проблемы в обороне не решены.

Трансфер Мухина – попытка открыть нового Вернблума

Оборона начинается с прессинга. Взяли Мухина, что бросается на каждый мяч. Но не исключено, что через пару лет о таком хавбеке забудут. Юные игроки нередко вспыхивают, получают жирный контракт, а потом не могут себя реализовать. Не попытка напророчить неудачу креатуре людей, что организовали переход Мухина из «Локомотива» в ЦСКА , а констатация факта.

В России сейчас нет своего опорника для чемпионской основы. Видели и по сборной, и по разнице с работой Бариоса и местных, и по тому, как играли «армейцы» без Вернблума. Не в чемпионском стиле, хотя определенное время занимали второе место в таблице. К Марадишвили мало вопросов в силу возраста, но в этом коварство ситуации. Мухину, как и Константину, мало лет – погодки, а в 20-21 тяжело быть лидером.

Вспомните перевоплощение Ахметова в опорника – заиграл, вызывался в сборную России, а теперь Ильзат вряд ли часто будет появляться в основе у тренера Березуцкого, чей номер достался именно Мухину. Но дерзкий молодой человек, которому сборная Бельгии не показалась сильным соперником, не зацементирует оборону. Нужен еще один трансфер.

Предложение Годину – ставка на лидера и ветерана

Диего отыграл прошлый сезон за «Кальяри», пока «Интер» становился чемпионом. Уругваец благодарит Конте, что научил его работать в тройке центральных защитников, ведь до переезда в Италию такого опыта у Година не было. К самому ветерану из ветеранов – уже 35 лет, нет никаких вопросов, ведь он был лидером «Кальяри», вместе с Жоау Педру спас скромный клуб от вылета.

Заслужил хорошую прессу и теперь получает предложения. Но вряд ли Годин готов на переезд в РПЛ . Конечно, чемпион из «Атлетико» годится на роль Чорлуки или Игнашевича – оба в почтенном возрасте круто выступали в московских клубах, занимая высокие места. Но Диего привык к теплому климату, поэтому скорее окажется в Турции или останется в Италии. Да и сколько денег может предложить ЦСКА ? Контракт из Стамбула не перебьют.

Зато для еще одного защитника «Интера» приглашение может быть выгодным. Дальберт, как сказал его агент, ждет официального предложения от ЦСКА к «Интеру», чтобы можно было законно вести переговоры и заключать контракт. И плохо в этой ситуации лишь одно. Кто этими трансферами заведует? У Бабаева были промахи в недавнем прошлом, сам об этом говорил, про анализ ляпов на трансферном рынке рассуждал.

Очевидно, что тренер Алексей Березуцкий не откажется от сильного центрального защитника в свете травмы Магнуссона – в лучшем случае вернется в сентябре. Молодые Фукс и Дивеев могут расти, но если команда будет играть в три центральных, то новый Бекао не помешает. Хотя есть еще одна позиция, требующая усиления – левый фланг. У ЦСКА ведь парадоксальная игра. Соперники не создавали много моментов у ворот Акинфеева, но у Игоря 95 сэйвов, а всего 33 пропущенных мяча не значат, что не было грубейших персональных ошибок всюду – справа, в центре, в опорной зоне и слева.

Зайнутдинов может уйти, а Щенников не аналог Марио

Хоть Кучаева снова переводи в защиту, или вспоминай о железном Набабкине, у которого официально завершился контракт, но Кирилл вовремя новое соглашение не получил, поэтому сейчас является свободным агентом. Зайнутдинов слева играл неплохо, но для роли полноценного латераля ему не хватает опыта в защите. Молодой казахский игрок заинтересовал клубы из топ-5 – в нем видят потенциал, а ЦСКА готов к продажам.

А вот Щенникова очевидно нужно подстраховать. И снова, как в случае с Годином, смотрят на людей, которых одобрили в прошлом скауты «Интера». Дальберт, в принципе, подходит. 27-летний бразилец достаточного уровня мастер, чтобы заинтересовать серьезный клуб. Но недостаточно хорош, чтобы остаться в Милане. Футболист сначала играл в «Фиорентине», потом оказался в аренде в «Ренне». Вот только во Франции ничегошеньки не показал – 3 выхода в основе в Лиге 1, 10 появлений со скамейки.

Играл и в защите, и в полузащите, но провел критически мало минут, уступая сразу двум конкурентам. Зато «Интер» может снова отдать Дальберта в аренду, что финансово выгодно ЦСКА . Справа уже есть бразильский Марио Фернандес, слева может быть Дальберт из тех же краев. ЦСКА также может вписаться в лимит, если тот же Сигурдссон уйдет в аренду, а лидер команды – хорват Влашич, исполнит заветную мечту. Его окружение публично говорит о трансфере, и все эти истории связаны между собой.

Раз думают о трансферах – Влашич уже покинул ЦСКА

На Гинера сложно ссылаться, поскольку Евгений Леннорович может намекнуть, что Олича выбрали тренером в обход его мнения и решения Бабаева, а пройдет пару месяцев – новые государственные владельцы клуба одобрят версию, что Орешкин и компания не принимают решения, а вся вина на знакомых менеджерах ЦСКА . При этом иногда пишут о статусе «свадебного генерала».

В любом случае Гинер и Бабаев – представители клуба. И если они допускают, что летом совсем не будет трансферов, то описывают текущую ситуацию. ВЭБ не даст денег, поскольку нет никаких гарантий их возвращения. Еще увидим, что штамм коронавируса дельта будет делать со столицей во второй половине года – вряд ли получится легко набить полные трибуны. Да и до пандемии новый стадион ЦСКА не был забит под завязку, фанаты не смогут содержать клуб.

Значит, нужно отправлять на запад Влашича – единственный шанс пополнить трансферную казну и дать Березуцкому хотя бы призрачный шанс выступить лучше, чем получилось у Олича. Сам факт, что ЦСКА не ищет опытного тренера – отсылка к финансовой ситуации. Но кадровый голод был, команда молодая, а ей предлагают пройти сезон в защите с Дивеевым, в опорной зоне с Мухиным, а в атаке с Чаловым.

Нужны опытные люди, но у ЦСКА нет денег на шикарные личные контракты, нет Лиги чемпионов в качестве приманки. Дальберт пошел в «Ренн», чтобы провести три поединка в престижном турнире, а в Москве его ждут передачи на Заболотного, ведь исполняющий обязанности главного тренера Березуцкий в случае неудачного старта тренерской карьеры покинет свой пост. Придет более опытный наставник, ЦСКА уже работает шиворот-навыворот – приглашает игроков, не зная, кто осенью будет руководить.