«Спартак» подписал нападающего юношеской сборной России

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09 июля 2021, 12:52

«Спартак» объявил о подписании соглашения с нападающим .

Контракт с 17-летним форвардом рассчитан на три года.

Последние два года нападающий провел в «Мастер-Сатурне». В минувшем сезоне он в 24 матчах ЮФЛ-2 забил 28 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Быковский привлекается в юношескую сборную России (U17).

Ранее сообщалось, что «Спартак» пытался подписать бывшего игрока «Интера» и «Ромы».