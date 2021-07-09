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«Спартак» подписал нападающего юношеской сборной России

09 июля 2021, 12:52

«Спартак» объявил о подписании соглашения с нападающим Артёмом Быковским.

Контракт с 17-летним форвардом рассчитан на три года.

Последние два года нападающий провел в «Мастер-Сатурне». В минувшем сезоне он в 24 матчах ЮФЛ-2 забил 28 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Быковский привлекается в юношескую сборную России (U17).

«Спартак» подписал нападающего юношеской сборной России

Ранее сообщалось, что «Спартак» пытался подписать бывшего игрока «Интера» и «Ромы».

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batog
batog ответ makkie (раскрыть)
09 июля в 18:55, ред.
Судя по майке - еще пацан!!! Но статистика не плохая.
Жнец-158
Жнец-158
09 июля в 14:10
    makkie
    makkie
    09 июля в 13:17
    Ну это пока для Спартака-2 или молодёжки.
    До основы таким ребятам далеко, хотя при Руй Витории появятся шансы засветиться. Португалец во всех командах работал с молодёжью и доводил их до ума.
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    09 июля в 13:16
    Почему на фото Дзюба с Заболотным в форме Спартака?
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    09 июля в 13:05
    Хорошо когда подписывают своих молодых ребят!
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    09 июля в 12:57
    Много таких было
    Ironigor
    Ironigor
    09 июля в 12:56
    Очень интересно, ему вообще дадут возможность сыграть за основу ???)))
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