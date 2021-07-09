«Спартак» подписал нападающего юношеской сборной России

«Спартак» объявил о подписании соглашения с нападающим Артёмом Быковским.
Контракт с 17-летним форвардом рассчитан на три года.
Последние два года нападающий провел в «Мастер-Сатурне». В минувшем сезоне он в 24 матчах ЮФЛ-2 забил 28 мячей и сделал 3 результативные передачи.
Быковский привлекается в юношескую сборную России (U17).
Ранее сообщалось, что «Спартак» пытался подписать бывшего игрока «Интера» и «Ромы».
До основы таким ребятам далеко, хотя при Руй Витории появятся шансы засветиться. Португалец во всех командах работал с молодёжью и доводил их до ума.
До основы таким ребятам далеко, хотя при Руй Витории появятся шансы засветиться. Португалец во всех командах работал с молодёжью и доводил их до ума.