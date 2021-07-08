«Атлетико» объявил о продлении контракта с Диего Симеоне

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08 июля 2021, 20:23

Пресс-служба «Атлетико» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба .

Новое соглашение аргентинского специалиста будет действовать до лета 2024 года. Контракты также продлили члены тренерского штаба Симеоне.

51-летний наставник тренирует «Атлетико» с 2011 года. Он выиграл с «матрасниками» больше трофеев (8) и матчей (316), чем любой другой тренер в истории клуба. На данный момент Симеоне провёл 527 игр с «Атлетико», проиграв лишь 16% из них.