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«Атлетико» объявил о продлении контракта с Диего Симеоне

08 июля 2021, 20:23

Пресс-служба «Атлетико» объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Диего Симеоне.

Новое соглашение аргентинского специалиста будет действовать до лета 2024 года. Контракты также продлили члены тренерского штаба Симеоне.

51-летний наставник тренирует «Атлетико» с 2011 года. Он выиграл с «матрасниками» больше трофеев (8) и матчей (316), чем любой другой тренер в истории клуба. На данный момент Симеоне провёл 527 игр с «Атлетико», проиграв лишь 16% из них.

«Атлетико» объявил о продлении контракта с Диего Симеоне

По данным СМИ, перед продлением контракта с «Атлетико» Симеоне попросил руководство клуба подписать топ-форварда из Серии А.

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
09 июля в 07:37
ну Симеоне вхож в семью, вряд ли его когда нибудь уберут, он стабилен и пашет как швейцарские часы))
112910415
112910415
09 июля в 06:03
просто и логично
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ SAFqwer (раскрыть)
09 июля в 05:20
Конте свалил из Интера из-за финансовой неопределенности.Если и будет, то точно не при нынешних китайцах.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
09 июля в 01:58
10 лет сказки продолжается .
Потрясающий клуб
SAFqwer
SAFqwer
08 июля в 23:09
А обещал Интер возглавить, но ничего страшного, может ещё и возглавит....Пока попробуем титул с Индзаги защитить...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
08 июля в 22:12
Самый высокооплачиваемый тренер в мире. Почему бы не продлить?
Rheinfall
Rheinfall ответ stachel (раскрыть)
08 июля в 22:04
угу Дюков разве что из личного кармана доплачивал бы Симеоне :-) его зп космос!
zooveterinar
zooveterinar
08 июля в 21:54
У них выбора нет, трезвый подход, в отличии , от нашего доблестного ,до тошноты рфс,одно тасуют ,то Черчесов, то Капелло,то Хиддинк,то Куидинг!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
08 июля в 21:43
Хоть там постоянство и идилия
dzvinka
dzvinka
08 июля в 21:23
могу только представить сколько там по контракту, а еще же бонус за лояльность наверняка есть - не зря скачет у бровки))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ particular (раскрыть)
08 июля в 20:46
Дающее плоды, с ЛЧ в финалах не везёт, хотя играли в финалах, не каждый можется похвастатся или может когда ковидный год и урезали встречи с 2-х до одной
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
08 июля в 20:45
Выбрал остаться в Атлетико это правильное решение в соборной России он врядли добился хороших результатов
Алексей Солдатов 1
Алексей Солдатов 1
08 июля в 20:42
А черчесов выиграл менее 50%
David Young
David Young ответ kotmyshka (раскрыть)
08 июля в 20:36, ред.
Здравствуйте. За удаление репостов из Vkontakte.
kotmyshka
kotmyshka
08 июля в 20:33
За что меня штрафанули? Сижу под плинтусом и вообще не отсвечиваю...
particular
particular
08 июля в 20:32
Дорогое, но прагматичное сотрудничество...
stachel
stachel
08 июля в 20:28
Оперативно сработали. Что бы Дюков на место усатого не переманил.
STVA 1
STVA 1
08 июля в 20:26
Обоюдовыгодное решение
Roger Young
Roger Young
08 июля в 20:25
Хорошее решение.
beefs
beefs
08 июля в 20:25
ничего удивительного, он держит марку...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 июля в 20:25
Это отличное решение для Диего
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