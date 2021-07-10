«Спартак» может не включить Урунова в заявку на сезон

Полузащитник Остон Урунов может покинуть «Спартак».
Как сообщается, московский клуб намерен продать футболиста, однако представители игрока выступают против, потому что заинтересованные команды не могут предложить Урунову зарплату, которую он получает в «Спартаке».
Полузащитник отсутствует в заявку «Спартака-2» на сезон. Для Урунова также не места в заявке первой команды из-за лимита на легионеров.
Ранее стал известен клуб, в который отказался переходить Урунов.
Надеюсь, этого не будет!
А возвращать Урунова в основу - это внедрять потенциального лазутчика, который запросто может сливать всю инфу о команде Газизову. Шамиль на любые подлости способен!
Надеюсь, этого не будет!
А возвращать Урунова в основу - это внедрять потенциального лазутчика, который запросто может сливать всю инфу о команде Газизову. Шамиль на любые подлости способен!
В футбол он уже не будет играть.
В футбол он уже не будет играть.