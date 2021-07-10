«Спартак» может не включить Урунова в заявку на сезон

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10 июля 2021, 15:27

Полузащитник может покинуть «Спартак».

Как сообщается, московский клуб намерен продать футболиста, однако представители игрока выступают против, потому что заинтересованные команды не могут предложить Урунову зарплату, которую он получает в «Спартаке».

Полузащитник отсутствует в заявку «Спартака-2» на сезон. Для Урунова также не места в заявке первой команды из-за лимита на легионеров.

Ранее стал известен клуб, в который отказался переходить Урунов.