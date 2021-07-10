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«Спартак» может не включить Урунова в заявку на сезон

10 июля 2021, 15:27

Полузащитник Остон Урунов может покинуть «Спартак».

Как сообщается, московский клуб намерен продать футболиста, однако представители игрока выступают против, потому что заинтересованные команды не могут предложить Урунову зарплату, которую он получает в «Спартаке».

Полузащитник отсутствует в заявку «Спартака-2» на сезон. Для Урунова также не места в заявке первой команды из-за лимита на легионеров.

Ранее стал известен клуб, в который отказался переходить Урунов.

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112910415
112910415
вчера в 13:02
Шамиль хитёр и предусмотрителен ...
makkie
makkie
10 июля в 18:22
Урунов и его "Хозяин" только и ждут разрыва контракта со Спартаком, чтобы потом бесплатно перейти в Уфу.
Надеюсь, этого не будет!

А возвращать Урунова в основу - это внедрять потенциального лазутчика, который запросто может сливать всю инфу о команде Газизову. Шамиль на любые подлости способен!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
10 июля в 17:38
Урунов - самый богатый Узбекский гастарбайтер в Москве!) На месте Федуна послал бы его на стройку и пускай там по 12 часов в сутки и без выходных контракт отрабатывает!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
10 июля в 17:33
Байкал-38, не будь голословным, покажи хоть один пруф!
Байкал-38
Байкал-38
10 июля в 17:20
А ведь когда то спартачи доказывали, что это супер-пупер игрок.
oFANATo
oFANATo
10 июля в 17:19
Не верит Урунов в спартак и юбилей клуба....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
10 июля в 16:54, ред.
Простите конечно ,но вот это вот гав..........но ещё и кочевряжится ? Посадите его на ишака и отправьте с голой задницей в Узбекистан ,хлопок собирать . Давно ли баем стал ? Это всё Газизов ,делец фигов !!!
Брулин
Брулин
10 июля в 16:54
А что об’яснять-то. Можно подумать что болелы КБ в недоумении от отсутствия Урунова в первой команде 🤣🤣🤣
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 июля в 16:49
Развращают молодежь деньгами...
В футбол он уже не будет играть.
neukomm
neukomm
10 июля в 16:47, ред.
Пусть едет к себе домой, раз еще какие-то условия выставляет, видите ли ему ЗП в 20 лет не нравится. А вообще уже давно пора прекращать платить завышенные зряплаты начинающим "футболистам" - пусть пару годиков побегают, покажут на что способны, а потом уже просят "взрослые" контракты.
ДСА
ДСА
10 июля в 16:38
В итоге хуже будет только игроку
STVA 1
STVA 1
10 июля в 15:51
Наследие Газизова))
311
311
10 июля в 15:38
На его переводы из Москвы может жить и не работать небольшой город в Узбекистане!)
ermak6848
ermak6848
10 июля в 15:32
Надо фк " СПАРТАК " Москва от баласта избавлятся...
Ironigor
Ironigor
10 июля в 15:31
Это же лучший подарок 🎁 от друга Спартака Газизова !!!)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 июля в 15:28
И без него обойдутся!
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