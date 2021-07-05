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Эриксен прибудет в расположение «Интера» на следующей неделе

05 июля 2021, 09:55

Источник сообщает, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прибудет в расположение «Интера» на следующей неделе.

Миланский клуб сделал символический вызов хавбека в команду накануне старта подготовки к новому сезону.

Маловероятно, что футболист продолжит игровую карьеру, недавно у Эриксена на поле случилась остановка сердца.

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Василий 50
Василий 50
05 июля в 10:04
Играть он уже не будет
Дима Логинов
Дима Логинов
05 июля в 10:03
Эриксону имплантировали дефибриллятор, заниматься профессиональным спортом с которым запрещено законом в Италии. В Нидерландах можно - Дейли Блинд на этом Евро играл именно с таким прибором в груди. Но у Блинда была проблема на тренировке год назад, когда на какое-то время прибор отказал и он упал без сознания прямо во время тренировки. К счастью прибор заработал потом самостоятельно и не потребовалось его реанимировать снова.
Эриксону придётся до конца дней жить с этим прибором, тут уже не до футбола. Здоровья парню и долгих лет жизни.
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