Источник сообщает, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен прибудет в расположение «Интера» на следующей неделе.
Миланский клуб сделал символический вызов хавбека в команду накануне старта подготовки к новому сезону.
Маловероятно, что футболист продолжит игровую карьеру, недавно у Эриксена на поле случилась остановка сердца.
Эриксону придётся до конца дней жить с этим прибором, тут уже не до футбола. Здоровья парню и долгих лет жизни.
Эриксону придётся до конца дней жить с этим прибором, тут уже не до футбола. Здоровья парню и долгих лет жизни.