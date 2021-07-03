Агент Гарсия: «„Зенит“ не обязан отпускать Малкома на Олимпиаду в Токио»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, высказался о решении петербургского клуба не отпускать футболиста в олимпийскую сборную Бразилии на Игры в Токио.
«Зенит» не отпустил Малкома на Олимпиаду, потому что не обязан. Малкому платит клуб, а не сборная. К тому же, существует регламент ФИФА с окнами на сборные, в которые клубы обязаны отпускать, а этот период к нему не относится.
Футбольный турнир на Олимпийских играх в Токио пройдет с 21 июля по 7 августа.
Трудно спорить с этим!
Трудно спорить с этим!
P.S. Думаю Малком теперь вообще в Зените забьет на всё!
P.S. Думаю Малком теперь вообще в Зените забьет на всё!
Он тут то по желанию на игры ездит....по настроению...
Он тут то по желанию на игры ездит....по настроению...