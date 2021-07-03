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Агент Гарсия: «„Зенит“ не обязан отпускать Малкома на Олимпиаду в Токио»

03 июля 2021, 18:09

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, высказался о решении петербургского клуба не отпускать футболиста в олимпийскую сборную Бразилии на Игры в Токио.

«Зенит» не отпустил Малкома на Олимпиаду, потому что не обязан. Малкому платит клуб, а не сборная. К тому же, существует регламент ФИФА с окнами на сборные, в которые клубы обязаны отпускать, а этот период к нему не относится.

Футбольный турнир на Олимпийских играх в Токио пройдет с 21 июля по 7 августа.

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Зенит  Малком
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
memphis
memphis
04 июля в 07:29
Мамка во двор не отпустила с пацанами поиграть. Пусть хоть мяч в окно скинет)))
oFANATo
oFANATo
03 июля в 20:19, ред.
112910415
112910415
03 июля в 19:04
Беречь его надо
BDA8181
BDA8181 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
03 июля в 19:01
А если с другой стороны посмотреть, сейчас кряковирусы ползают. За чем подвергать лишний раз клуб риску заражения.
YVG
YVG
03 июля в 18:29
Зениту хоть есть кого не отпускать на Олимпиаду.
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 июля в 18:23
Он тут то по желанию на игры ездит....по настроению...
Трудно спорить с этим!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
03 июля в 18:22
Нехорошо со стороны Зенита! Впрочем я и не удивлен.
P.S. Думаю Малком теперь вообще в Зените забьет на всё!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 июля в 18:12
Малкому прям заняться нечем...как летать на какие то олимпийские турниры на другую сторону глобуса...
Он тут то по желанию на игры ездит....по настроению...
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